ما هو أسلوب أزيائك المفضل؟

نود أن نعرف منك نمط الملابس التي تفضل ارتداءها. هل تحبها غير رسمية أم أنيقة أم رياضية؟ إلى أي مدى تلعب التقاليد دورا في اختيارك للملابس؟ هل تتماشى دائما مع الموضة أم تفضل اتباع نمطك الخاص بغض النظر عن آخر الصيحات؟

شاركوا معنا! وسنقوم باختيار الفائز بالقرعة. والجائزة هي سترة وحقيبة قطنية أنيقة من مجموعة دي دبليو بعنوان "أنسينسورد كوليكشن" من أجل حرية التعبير حول العالم. دي دبليو تعاونت في تصميم المجموعة مع المصمم البرليني "ماركو سكايانو".

كل قطعة ملابس من المجموعة مصنوعة من قطن عضوي 100 %، وتحمل رسالة هامة وهي حرية التعبير. سوف تجدون معها أيضا إرشادات حول كيفية استقبال الوسائط المحظورة في جميع أنحاء العالم.

أفضل ارتداء أزياء:

آخر موعد للمشاركة يوم 01 أبريل 2022، الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي الموحد.

حظا سعيدا.