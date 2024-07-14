ما نعرفه عن المشتبه به في تنفيذ محاولة اغتيال ترامب!

أظهر مقطع فيديو نشره موقع "تي ام زي" الأمريكي، رجلاً مسلّحاً يشتبه بأنه مطلق النار على دونالد ترامب. هوية الرجل كشف عنه لاحقا مكتب التحقيقات الفدرالي، فما الذي نعرفه عنه إلى غاية اللحظة؟

وفقاً لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي)، قام شاب في العشرين من العمر، يدعى توماس ماثيو كروكس بمحاولة اغتيال ترامب الفاشلة. وقد لقي مصرعه على يد أفراد الخدمة السرية، إثر إطلاقه النار على منصة كان يتحدث عليها المرشح الجمهوري دونالد ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وقتل في الحادث شخص وأصيب اثنان. ويعمل مكتب التحقيقات حاليا على تحديد الدافع وراء الهجوم.

المشتبه به كان مقيما في بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا، في منطقة تبعد بنحو ساعة عن مكان إطلاق النار. وقد أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأحد إغلاق المجال الجوي فوق بيثيل بارك "لأسباب أمنية خاصة".

وكان من المقرر أن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، هي المرة الأولى التي يُدلي فيها كروكس بصوته بعد بلوغه السن القانونية.

تميز في المدرسة

وفقا لصحيفة (بيتسبرغ تربيون-ريفيو)، تخرج كروكس عام 2022 من مدرسة بيثيل بارك الثانوية، وحصل على (جائزة النجمة) البالغ قيمتها 500 دولار من المبادرة الوطنية للرياضيات والعلوم.

وعرضت صحيفة نيويورك تايمز مقطعا مصورا لحفل التخرج عام 2022، ظهر به كروكس وهو يتلقى شهادة الدراسة الثانوية وسط تصفيق شديد.

كما يُظهر مقطع آخر من الحفل ذاته منشور على الإنترنت كروكس واضعا نظارة ورداء حفل التخرج الأسود ويلتقط صورة مع أحد مسؤولي المدرسة. ولم تتمكن رويترز حتى الآن من التحقق من المقطعين المصورين.

والد كروكس "يحاول معرفة ما حدث"

وأمام العديد من المحاولات من قبل وسائل الإعلام المحلية، إلى تقصي معلومات أكثر عن ابنه، قال ماثيو (53 عاما)، والد كروكس، لشبكة (سي.إن.إن) إنه بنفسه يحاول معرفة ما حدث وسينتظر حتى يتحدث إلى سلطات إنفاذ القانون قبل الحديث إعلاميا عن ابنه.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون أمس السبت إن كروكس لم يحمل معه إلى موقع إطلاق النار أي أوراق هوية، وكان لا بد من التعرف عليه باستخدام طرق أخرى.

وقال كيفن روجيك، الضابط الخاص المسؤول في إف.بي.آي عن هذه القضية، خلال مؤتمر صحفي "نعمل الآن على فحص الصور والحمض النووي الخاص به حتى نحصل على تأكيد بيومتري".

متأرجح بين الجمهوريين والديمقراطيين

سجلات الناخبين بالولاية تظهر أنه كان جمهوريّاً. في الوقت ذاته تبرع كروكس عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما، بمبلغ 15 دولارا إلى (آكت بلو)، وهي وفقا لوثائق لجنة الانتخابات الاتحادية لعام 2021 ، لجنة عمل سياسية تجمع الأموال للساسة ذوي الميول اليسارية والديمقراطيين. وخصص كروكس تبرعه لصالح (بروغريسيف تيرن آوت بروغت)، وهي مجموعة وطنية تحشد الديمقراطيين للتصويت. ولم ترد المجموعة أو (آكت بلو) حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق.

تحقيقات مكثفة

وفقاً لصحيفة (يو.إس.إيه توداي)، فإن العشرات من مركبات إنفاذ القانون تتمركز حول منزل مدرج محلاًّ لإقامة كروكس في سجل الناخبين.

وأضافت الصحيفة أن ضباطا من المكتب المعني بمكافحة جرائم الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات موجودون في موقع الحادث بينما يعمل فريق معني بالكشف عن المتفجرات داخل المنزل.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن تحديد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو منشورات كروكس الأخرى عبر الإنترنت. ولم ترد ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، حتى الآن على أسئلة حول ما إن كانت أي من المنصتين قد أزالت أي حسابات مرتبطة بالمشتبه به.

و.ب/م.س (رويترز، أ ف ب)