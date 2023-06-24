 ما نسبة المهاجرين الذين تحتاجهم ألمانيا؟ | صنع في ألمانيا | DW | 09.08.2023

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صنع في ألمانيا

ما نسبة المهاجرين الذين تحتاجهم ألمانيا؟

ألمانيا تفتقر إلى العمال والقوى العاملة. وفقا للخبراء هناك حاجة إلى 1,5 مليون مهاجر كل عام للحفاظ على القوة العاملة. ولكن ما الذي يجب تغييره حتى يرغب المهاجرون أيضا في القدوم إلى ألمانيا؟

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