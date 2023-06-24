ما نسبة المهاجرين الذين تحتاجهم ألمانيا؟

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ألمانيا تفتقر إلى العمال والقوى العاملة. وفقا للخبراء هناك حاجة إلى 1,5 مليون مهاجر كل عام للحفاظ على القوة العاملة. ولكن ما الذي يجب تغييره حتى يرغب المهاجرون أيضا في القدوم إلى ألمانيا؟
هناك ما لا يقل عن مليوني وظيفة شاغرة في ألمانيا، ولسد هذا النقص تعتزم الحكومة الألمانية جذب العمالة الماهرة من الخارج. مجلس الوزراء الألماني أقرّ مشروع "قانون هجرة العمالة الماهرة". فمن المستفيد منه؟
يحاول سياسيون ألمان استقطاب ممرضين وممرضات من البرازيل. لكن كي تنجح ألمانيا في جذب واستقطاب العمال المهرة المتخصصين من خارج الاتحاد الأوروبي هناك حاجة إلى العديد من الخطوات المهمة، ومنها التفكير خارج الصندوق.
تعاني ألمانيا من عجز في العمالة الماهرة يخص سدس القطاعات المهنية، وفق دراسة أجرتها الوكالة الألمانية للعمل. الوكالة رصدت نقصا في 200 مهنة من أصل 1200 تم تقييمها عام 2022، وهو ما يشكل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق.
لا يستفيد العمال المهاجرون من نظام الضمان الاجتماعي عند إقامتهم فترات قصيرة في دول الاتحاد الأوروبي، رغم تأدية واجباتهم تجاهه، هذا ما خلص إليه تقرير صدر عن مؤسستين أوروبيتين.
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