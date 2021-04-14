 ما موقف بايرن ودورتموند من ″انقلاب″ السوبر ليغا؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.04.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

ما موقف بايرن ودورتموند من "انقلاب" السوبر ليغا؟

الراعي بنك "جي بي مورغان" الأميركي ورئيس المنظمة رئيس ريال مدريد بيريس. "منظمة السوبر ليغا الأوروبي" تحدث "انقلابا" على سلطة يويفا. بايرن ودورتموند خارج المعادلة لكن إلى متى؟

في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي أعلن رئيس النادي البافاري كارل هاينز رومينيغه في لقاء مع مجلة The Athletic أنه ضد خطوة السوبر ليغا. وقال إن باير ليس لديه مصلحة في هذا الدوري، وأضاف إنه شيء لا يمكنني تخيله أبدا. السوبر ليغا سيهز أسس كرة القدم الأوروبية. لا أعتقد أن هذا صحيح. رومينيغه قال في لقاء آخر إن بايرن سعيد بدوري الأبطال.

فاتسكة ورومينيغه رفضا الفكرة منذ البداية

أشبه "بالانقلاب" أو محاولة "عزل السلطة" وهنا هي سلطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الخطوة التي أعلنت عنها أندية أوروبية كبيرة بتأسيس "سوبر ليغا" دوري أوروبي مشابه لدوري الأبطال، تشارك فيه فرق النخبة الأوروبية. المؤسسون من إسبانيا ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو، ومن إنكلترا ليفربول،مانشستر سيتي، مانشستر يونايتيد، توتنهام فورست، أرسنال، تشيلسي، ومن إيطاليا ميلان وميلانو ويوفنتوس تورين.

رئيس المنظمة الجديدة هو رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس. والحديث يدور عن ثلاثة أندية أخرى ستنضمّ إلى الأندية المؤسسة الـ12 وفق الإعلان الصادر عن المنظمة. فهل هذه الأندية هي أندية ألمانيا وفرنسا، بايرن، دورتموند وباريس سانت جيرمان، التي لم تعلق حتى الساعة عن الحدث، أم أن هناك أسماء أخرى ستظهر؟ هل الخطوة واقعية أم مجرد محاولة من إدارات الفرق الكبرى بقيادة بيريتس للضغط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟

دعم المنافسة المفتوحة

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم شكر "الأندية الألمانية والفرنسية التي امتنعت عن المشاركة بهذه الخطوة"، لكن هذه الأندية لم تصرح (حتى الساعة) في بيان عن موقفها من الانضمام إلى هذه المنظمة التي ستكون بديلا موازيا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وربما ستؤدي بالنهاية إلى ضعفه في حال نجاحها.

لكن لمدرائها مواقف سابقة واضحة، ففي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي أعلن رئيس النادي البافاري كارل هاينز رومينيغه في لقاء مع مجلة "The Athletic " أنه ضد خطوة السوبر ليغا. وقال إن باير ليس لديه مصلحة في هذا الدوري، وأضاف " "إنه شيء لا يمكنني تخيله أبدا. السوبر ليغا سيهز أسس كرة القدم الأوروبية. لا أعتقد أن هذا صحيح". رومينيغه قال في لقاء آخر إن بايرن" سعيد بدوري الأبطال".

أما رئيس نادي دورتموند هانز يواخيم  فاتسكه فقد أعلن مرارا وتكرارا رفضه القاطع لفكرة السوبر ليغا، وأوضح في شهر فبراير الماضي في لقاء مع "رور ناخريشتين" موقفه الداعم إلى بقاء المنافسة وحق دخل كل الأندية للبطولات وقال: "لن أدعم أبدا منافسة ليس فيها مجال مفتوح. مجتمع مغلق مثل اتحاد كرة القدم الأميركي أو الدوري الوطني لكرة السلة أو الدوري الاميركي للمحترفين، هذه ليست كرة القدم عندنا، وفي رأيي لا يمكن أن تكون كذلك".

المؤسسون من إسبانيا ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو، ومن إنكلترا ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتيد، توتنهام فورست، أرسنال، تشيلسي، ومن إيطاليا ميلان وميلانو ويوفنتوس تورين.

رئيس المنظمة الجديدة هو رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس

المال والأعمال

ليس سرا أن جائحة كورونا أثرت على واردات كرة القدم، وأن هناك أندية تعاني وأن كثير منها لجأ إلى تخفيض رواتب اللاعبين وكوادر الأندية، وفكرة السوبر ليغا ليست جديدة، بل ظهرت منذ أعوام. إلا أن تحقيق هدف المنظمة المتمثل في "توليد موارد إضافية لهرم كرة القدم بأكمله"، سيعني توزيعا غير عادل للفرص. فالكبار سيحصلون على موارد أكبر وتتضخم مواردهم المالية. إذ سيوزع مبلغ 3,5 مليار يورو على الأندية الـ15 المؤسسة، وهي مكاسب تم التفاوض عليها مع بنك "جي بي مورغان" الأميركي الذي سيكون الراعي والمموّل الرئيسي للبطولة بحسب ما أكّد متحدث باسمه من لندن لوكالة فرانس برس.

بالإضافة إلى توقيع عقود خيالية مع الشركات الناقلة لمباريات البطولة، ما سيؤدّي الى زيادة العائدات الحالية من النقل التلفزيوني في مرحلة التقشف الناجم عن تداعيات فيروس كورونا. من يقف وراء السوبر ليغا  يتوقع أن تتجاوز الإيرادات على المدى الطويل حدود 10 مليار يورو، بشرط أن تلتزم الأندية المشاركة باحترام "إطار الإنفاق المُنَظَم".

انهيار منظومة كرة القدم الأوروبية

هذا سيعني أن أندية الخط الثاني في الدوريات الأوروبية والأندية الأخرى التي لا تنتمي إلى "أندية النخبة الأوروبية" ستتقزم أكثر ولن تكون لها فرص في تطوير نفسها والدخول في منافسات كروية قارية.

وجود مجتمعين متوازيين من حيث النوعية والقدرات المالية في الأندية الأوروبية أمر قائم، لكن دوري الأبطال يسمح للأندية الأوروبية التي تحقق نتائج متقدمة في دورياتها بالمنافسة أوروبيا لتستفيد من حيث الخبرة ورأس المال، أما ظهور "السوبر ليغا" فسيعني انقساما في كرة القدم الأوروبية، اختفاء دوري الأبطال، وبقاء الدوري الأوروبي حيث تلعب فرق المستوى الثاني منها دوريا أوروبيا وحيدا يمكنها من الظهور خارج دورياتها المحلية. وبالنهاية انهيار منظومة كرة القدم الأوروبية المعروفة.

السؤال إلى متى سيبقى بايرن ودورتموند محافظان على موقفهما خارج هذه المنظومة، والذي يعني أنهما سيلعبان مستقبلا مع أندية الخط الثاني الأوروبية، ثم ماذا بشأن نادي لايبتزيغ؟ أندية كرة القدم مؤسسات مالية عملاقة، شركات ومساهمين ولن يطيب لهم قبول الخسارة من أجل مبادئ كرة القدم.

عباس الخشالي

 

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Ronaldo

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    13 لقبا.. القمة المريحة!

    يغرد ريال مدريد لوحده في القمة بـ13 لقبا متفوقا على ميلان بستة ألقاب. حقق الريال أربعة ألقاب في خمسة مواسم، لكن قبل تحقيقه لقب 2013/2014 كان قد صام عن التتويج 12 عاما. أكبر نتيجة حققها في النهائي كانت عام 1958 بفوزه على آنتراخت فرانكفورت 7 مقابل 3 أهداف. وأكبر ضحاياه في النهائي هو يوفنتوس إذ هزمه 3 مرات، لكن الريال انهزم 3 مرات في النهائي كذلك. هدافه التاريخي هو رونالدو بـ105 أهداف.

  • Champions League | Gewinner AC Mailand 2007

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    ميلان.. المرعب الذي دخل في سبات

    حقق ميلان سبعة ألقاب آخرها عام 2007 بفوز على ليفربول 2/1. أكبر نتيجة حققها كانت ضد برشلونة بأربعة أهداف لصفر صيف 1994 وكذلك ضد إفسي بوخارست الروماني عام 1989 بالنتيجة ذاتها. عانى الفريق من 4 هزائم في النهائي، ثلاثة منها جاءت في العهد الجديد للبطولة، من أشهرها هزيمته أمام ليفربول عام 2005 عندما فرط في تقدمه بـ3 -0 في الشوط الأول لينهزم في الضربات الترجيحية. هدافه التاريخي هو شيفشينكو بـ33 هدفا.

  • FIFA | Weltfußballer Robert Lewandowski FC Bayern München

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    الزعيم البافاري بستة ألقاب!

    يتساوى بايرن ميونيخ مع ليفربول في عدد الألقاب (ستة) لكن موسم هذا العام قد يشكل له فرصة لفك الشراكة حيث أنه مرشح فوق العادة. حامل لقب النسخة الماضية بفوزه على باريس سان جيرمان 1/0. حقق ثلاثة ألقاب متتالية من 1974 إلى 1976. يملك بايرن سجلا متواضعا في النهائي فقد خسر 5 ألقاب. أسوأ خسارة كانت ضد مانشستر يونايتد عام 1999 عندما انقلب تقدمه بـ1/0 إلى خسارة 2/1 . هدافه التاريخي هو ليفاندوفسكي بـ55 هدفا.

  • UEFA Champions League Triumphfahrt FC Liverpool

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    زعيم الإنجليز في البطولة

    حقق ليفربول ستة ألقاب وانهزم في ثلاثة نهائيات. آخر لقب كان على حساب توتنهام بـ2/0 صيف 2019 بعد عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف النهائي، وقبلها بموسم واحد انهزم في النهائي أمام الريال بـ1/3. أكبر نتيجة حققها كانت عام 1977 ضد مونشغلادباخ بـ3/1. هدافه التاريخي هو جيرارد بـ30 هدفا. حقق لقبين متتالين عامي 1977 و1978.

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    ميسي يقود برشلونة لثلاثة ألقاب

    حقق خمسة ألقاب أربعة منها في العهد الجديد للبطولة وخسر ثلاثة نهائيات. أكبر ضحاياه هو مانشستر يونايتد بانتصارين. كان مرشحا للقب أكثر من مرة في السنوات الأخيرة لكنه عجز عن الوصول إلى نصف النهائي. آخر لقب كان على حساب يوفنتوس 3/1 عام 2015. يملك الفريق الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب لفريق واحد، ووهو ليونيل ميسي الذي سجل 120 هدفا لبرشلونة.

  • Champions League | Gewinner Ajax Amsterdam 1995

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    أياكس.. زعيم الكرة الشاملة

    حقق أربعة ألقاب وانهزم في نهائيين. آخر لقب كان على حساب ميلان عام 1995 بـ1/0. منذ هزيمته في الموسم الموالي أمام يوفنتوس بالنتيجة ذاتها غاب عن المباراة النهائية. هدافه التاريخي في المسابقة هو جاري ليتمانين بـ20 هدفا. أفضل ما حققه في السنوات الأخيرة وصوله إلى نصف النهائي عام 2019 قبل أن يخسر بشكل دراماتيكي أمام توتنهام في مباراة الإياب 2/3.

  • Champions League | Gewinner Inter Mailand 2010

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    إنتر/يونايتد: ثلاثة ألقاب قبل مرحلة الفراغ

    حقق الإنتر ثلاثة ألقاب وخسر نهائيين. آخر لقب كان عام 2010 أمام بايرن ميونيخ بـ2/0. هدافه التاريخي هو أدريانو بـ18 هدفا. يشاركه عدد الألقاب مانشستر يونايتد لكنه خسر كذلك نهائيين وكان آخر تتويج له أمام تشلسي عام 2008 بالضربات الترجيحية. هدافه هو فان نستل روي بـ38 هدفا. تراجع مستوى الإنتر ومان يونايتد في السنوات الأخيرة ولم يحققا نتائج كبيرة في المسابقة.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    يوفنتوس- بنفيكا.. النحس المستمر

    رغم تحقيقه للقبين فقط، إلّا أن يوفنتوس وصل للنهائي 9 مرات، ما يجعله أكثر فريق خسر النهائي. آخر لقب يعود لعام 1994 عندما فاز على أياكس بالضربات الترجيحية لكنه خسر بعدها آخر خمس نهائيات. هدافه التاريخي هو ديل بييرو بـ43. لا ينافسه في سوء الطالع سوى بنفيكا التي خسر آخر خمس نهائيات لعبها مقابل لقبين يتيمين إلى جانب بورتو و نوتنغهام فورست اللذين حققا لقبين لكل منهما بفارق بسيط أنهما لم يخسرا أيّ نهائي.


 

مختارات

دوري الأبطال.. سان جيرمان يثأر من بايرن ويتأهل إلى المربع الذهبي

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني، ليثأر الفريق الفرنسي من هزيمته أمام بايرن في نهائي الموسم الماضي.  

مواضيع ذات صلة

Champions League I Borussia Dortmund v Manchester City

ريال مدريد ومانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري الأبطال 14.04.2021

واصل ريال مدريد حملته نحو استعادة لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما اقتنص تعادلا سلبيا بطعم الفوز من ملعب مضيفه ليفربول. ومانشستر سيتي يجدد الفوز على دورتموند ويصعد لمواجهة باريس.

Fußball: Champions League, Achtelfinale I FC Bayern Muenchen vs. Lazio Rom

بايرن وتشيلسي يجددان فوزيهما ويصعدان لربع نهائي دوري الأبطال 17.03.2021

جدد بايرن ميونيخ فوزه على لاتسيو ليرافق مواطنه دورتموند إلى ربع نهائي أبطال أوروبا، بينما لم يعد لإيطاليا أندية في البطولة. وفي لندن جدد تشيلسي فوزه على أتليتيكو مدريد ليصعد إلى نفس الدور للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

Fussball | Bundesliga | Bayern München vs BVB

بايرن يقلب الطاولة على دورتموند ويتمسك بصدارة البوندسليغا 06.03.2021

انتفض بايرن ميونيخ حامل اللقب بعد التأخر بهدفين وفاز 4-2 على بروسيا دورتموند بفضل ثلاثية من روبرت ليفاندوفسكي ليحتفظ بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق نقطتين عن المطارد لايبزيغ.