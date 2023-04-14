 ما مقدار النوم الذي تحتاجه حقًا؟ | صحتك بين يديك | DW | 14.04.2023

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صحتك بين يديك

ما مقدار النوم الذي تحتاجه حقًا؟

يحتاج البالغون من سبع إلى ثماني ساعات نوم في المتوسط عادة. لكن هذه القاعدة لا تنطبق على الجميع. تعرّف معنا هنا على كيفية تحديد احتياجات نومك الشخصية.

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