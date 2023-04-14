ما مقدار النوم الذي تحتاجه حقًا؟

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يحتاج البالغون من سبع إلى ثماني ساعات نوم في المتوسط عادة. لكن هذه القاعدة لا تنطبق على الجميع. تعرّف معنا هنا على كيفية تحديد احتياجات نومك الشخصية.
من المعروف أن قلة النوم تضر بالصحة، بيد أن دراسة حديثة كشفت أن التأخر عن موعد النوم المعتاد ولو بنصف ساعة قد يرفع من ضغط دمك ويتسبب لك في أمراض لا تخطر على بالك مطلقا.
توصل باحثون من أمريكا إلى أن الرجال يستفدون من النوم الصحي أكثر من النساء، إذ قد يطيل عمرهم بما يقرب من خمس سنوات، والإناث بحوالي عامين ونصف فقط. فما التفسير العلمي لهذا الاختلاف؟
تفوّق ليفاندوفسكي على "البرغوث" ميسي ومحمد صلاح ليس بسبب مهاراته الكروية وتسجيله للأهداف فحسب، بل بسبب خمس ركائز يستند عليها أسستها له زوجته سيدة الأعمال والرياضية وخبيرة التغذية الناجحة آنا ليفاندوفسكا.
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