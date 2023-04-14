ما مقدار النوم الذي تحتاجه حقًا؟

قلة النوم ولو بنصف ساعة.. نذير بأمراض لا تخطر على بالك!

من المعروف أن قلة النوم تضر بالصحة، بيد أن دراسة حديثة كشفت أن التأخر عن موعد النوم المعتاد ولو بنصف ساعة قد يرفع من ضغط دمك ويتسبب لك في أمراض لا تخطر على بالك مطلقا.