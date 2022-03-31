ما مقدار الطاقة اللازمة لإنتاج الوقود الأحفوري؟

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يستهلك إنتاج الوقود الأحفوري قدرًا كبيرًا من الطاقة حتى وصوله إلى محطات الوقود. وهناك حاجة للكثير من الكهرباء أيضاً لضخ النفط.
توصلت دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق اليوم الجمعة يهدف إلى إجبار روسيا على بيع منتجاتها المكررة من النفط مثل وقود الديزل إلى دول أخرى، بسعر يقل عن حدود معينة.
على هامش كوب 27 توقعت دراستان جديدتان أن تتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مستواها القياسي 2022، ما يهدد هدف هدف اتفاق باريس للحد من الاحترار العالمي، سيما مع تزايد الأقبال على شراء الغاز. وهذه هي الدول الأكثر تلويثا؟
أثار تعيين الإمارات سلطان الجابر، رئيس إحدى أكبر شركات النفط في العالم ، لرئاسة قمة المناخ، التي تستضيفها الإمارات، انتقادات كثيرة. لكن في المقابل، هناك من يبرر تعيين الجابر ويشيد بجهوده ورؤيته في حماية المناخ.
انتقدت منظمات غير حكومية تعيين رئيس شركة نفطية كبرى بالإمارات على رأس مؤتمر الأطراف حول المناخ المقبل والمقرر عقده في الدولة الخليجية، وقالت إن القرار يهدد شرعية وفعالية كوب28.
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