 ما مقدار الطاقة اللازمة لإنتاج الوقود الأحفوري؟ | المستقبل الآن | DW | 12.02.2023

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المستقبل الآن

ما مقدار الطاقة اللازمة لإنتاج الوقود الأحفوري؟

يستهلك إنتاج الوقود الأحفوري قدرًا كبيرًا من الطاقة حتى وصوله إلى محطات الوقود. وهناك حاجة للكثير من الكهرباء أيضاً لضخ النفط.

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Eichenprozessionsspinner, Eichen-Prozessionsspinner (Thaumetopoea processionea), auf bemooster Rinde, Deutschland oak processionary moth (Thaumetopoea processionea), on mossy bark, Germany BLWS379349 Oak procession spinner Oaks Spinner processional Thaumetopoea processionea on Bemo Easter Bark Germany Oak Processionary Moth Thaumetopoea processionea ON Mossy Bark Germany

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06.11.2019, Baden-Württemberg, Eggenstein-Leopoldshafen: Roland Dittmeyer, Leiter des Instituts für Mikroverfahrenstechnik (IMVT) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) steht vor einer Forschungsanlage, mit der mittels «Power-to-X»-Technologien (P2X) aus Luft und Ökostrom CO2-neutraler Kraftstoff erzeugt werden kann, und hält eine Flasche mit e-Fuel in den Händen. Die Anlage ging offiziell in Betrieb. Foto: Marijan Murat/dpa | Verwendung weltweit

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The sun is pictured in this NASA handout satellite image taken July 12, 2012, shortly before it released an X-class flare. This image combines two sets of observations of the sun from the Solar Dynamics Observatory - light in the 171 Angstrom wavelength, which shows off giant loops of solar material overlying the middle of the sun over the region where the flare originated and a magnetogram, which highlights magnetic fields on the sun. NASA's estimates indicate that the coronal mass ejection associated with this flare is travelling in an Earth direction at over 850 miles per second. REUTERS/NASA/Handout (UNITED STATES - Tags: ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY) THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS

هل تمثل العواصف الشمسية خطراً على التكنولوجيا على الأرض؟ 12.02.2023

A photovoltaic solar park situated on the outskirts of the coastal town of Lamberts Bay, South Africa, Tuesday, March. 29, 2016. Italian company TerniEnergia, started the solar park making use of a photovoltaic process that converts light into electricity through panels, with the facility expected to produce up to 75 Megawatts, to be connected to the South African electric grid. (AP Photo/Schalk van Zuydam)

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(FILES) In this file handout image provided by the UAE Ministry Of Presidential Affairs on November 28, 2022, Sultan bin Ahmed al-Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology Group CEO of ADNOC and Chairman of Masdar, attends a Supreme Petroleum Council meeting at the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) headquarters. (Photo by Rashed AL-MANSOORI / UAE's Ministry of Presidential Affairs / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / UAE'S MINISTRY OF PRESIDENTIAL AFFAIRS - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

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