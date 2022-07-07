ما مفهوم الجمال؟

للنساء فقط.. أخطاء شائعة في التجميل تجعلك تبدين أكبر سنا

كل امرأة تحب أن تبدو أجمل مما هي عليه حتى لو كانت ملكة جمال، فتلجأ إلى علبة الماكياج وتأخذ منها ما تيسر من ألوان وكريمات. لكن هناك أخطاء ترتكب أثناء التجميل فتكون النتيجة عكسية، وهذه بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها؟