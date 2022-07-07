 ما مفهوم الجمال؟ | صحتك بين يديك | DW | 07.07.2022

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صحتك بين يديك

ما مفهوم الجمال؟

هناك عدة عوامل تحدد مفهوم الجمال، مثل المكان الذي يعيش فيه المرء، والأعراف الدينية، ومن يتخذهم قدوة له. وسواء أكانت جراحة تجميلية أو وشم - يريد الناس حول العالم تحقيق معايير الجمال لأنفسهم. لكن هل على المرء اتباع جميع الصيحات الجديدة؟

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