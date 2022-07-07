ما مفهوم الجمال؟

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هناك عدة عوامل تحدد مفهوم الجمال، مثل المكان الذي يعيش فيه المرء، والأعراف الدينية، ومن يتخذهم قدوة له. وسواء أكانت جراحة تجميلية أو وشم - يريد الناس حول العالم تحقيق معايير الجمال لأنفسهم. لكن هل على المرء اتباع جميع الصيحات الجديدة؟
كل امرأة تحب أن تبدو أجمل مما هي عليه حتى لو كانت ملكة جمال، فتلجأ إلى علبة الماكياج وتأخذ منها ما تيسر من ألوان وكريمات. لكن هناك أخطاء ترتكب أثناء التجميل فتكون النتيجة عكسية، وهذه بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها؟
معالجة الشاعر الألماني الكبير راينر ماريا ريلكه للموضوعات الإنسانية في قصائده ورؤيته الفلسفية العميقة بجانب استعراضه لتجاربه الذاتية بنزعة تميل إلى الكمال من أهم العوامل، التي جعلته خالداً في وجدان محبي الأدب حتى اليوم.
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