ما معايير العمارة الجيدة؟

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يمكن العثور على مبان رائعة في جميع أنحاء العالم. يلخص دليل أرك ديلي للهندسة المعمارية المعايير التي يجب أن توفرها العمارة الجيدة.
أعلنت الحكومة الألمانية على لسان المستشار شولتس أن دعمها لأوكرانيا لا يعني رغبة في أي تصعيد بين روسيا وحلف الناتو. جاء ذلك بعد إعلان برلين موافقتها الرسمية على توريد دبابات ليوبارد الثقيلة للجيش الأوكراني.
نددت ألمانيا بالهجمات التي شنها آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو باقتحام ونهب مبان حكومية، فيما بدأت السلطات البرازيلية التحقيقات لتحديد المسؤوليات في أعمال الشغب المناهضة للديمقراطية بالعاصمة.
بعد أعمال الشغب ليلة رأس السنة تدور تساؤلات عن سير الأمور في الدولة الديمقراطية الدستورية من حيث القدرة على تطبيق القانون. إذ يرى البعض أنها ضعيفة على الأقل في برلين، بحسب ما يقول عضو في البرلمان عن الحزب الاشتراكي.
وسط أزمة الطاقة التي تكافح ألمانيا لمواجهتها، من المقرر أن تطفئ الكاتدرائية الشهيرة في مدينة كولونيا الألمانيا أنوارها بغرض توفير الكهرباء. وسيبدأ وقت إطفاء الإضاءة الساعة 10 مساء بمجرد حلول الخريف.
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