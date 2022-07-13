 ما معايير العمارة الجيدة؟ | يوروماكس | DW | 05.02.2023

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يوروماكس

ما معايير العمارة الجيدة؟

يمكن العثور على مبان رائعة في جميع أنحاء العالم. يلخص دليل أرك ديلي للهندسة المعمارية المعايير التي يجب أن توفرها العمارة الجيدة.

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