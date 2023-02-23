 ما مصير مئات مليارات الدولارات المهربة من العراق؟ | العراق اليوم | DW | 23.02.2023

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العراق اليوم

ما مصير مئات مليارات الدولارات المهربة من العراق؟

تهريب الدولار إلى الخارج خصوصا إلى إيران، غسيل الأموال، وبيع الدولار في السوق الداخلية. أين تذهب مليارات الدولارات المحولة من العراق إلى الخارج؟ هل يمكن استعادتها أم الأولى وقف نزيف المال العراقي أولاً؟

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ضيف الحلقة:

الدكتور حميد الكفائي

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ما مصير مئات مليارات الدولار ات المهربة من العراق؟ 23.02.2023

تهريب الدولار إلى الخارج خصوصا إلى إيران، غسيل الأموال، وبيع الدولار في السوق الداخلية. أين تذهب مليارات الدولارات المحولة من العراق إلى الخارج؟ هل يمكن استعادتها أم الأولى وقف نزيف المال العراقي أولاً؟