العراق اليوم

ما مصير مئات مليارات الدولارات المهربة من العراق؟

تهريب الدولار إلى الخارج خصوصا إلى إيران، غسيل الأموال، وبيع الدولار في السوق الداخلية. أين تذهب مليارات الدولارات المحولة من العراق إلى الخارج؟ هل يمكن استعادتها أم الأولى وقف نزيف المال العراقي أولاً؟

استمع إلى الحلقة الكاملة

ضيف الحلقة: الدكتور حميد الكفائي

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع