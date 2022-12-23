ما مصير فائض النفط الروسي؟

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روسيا تحظر تصدير نفطها إلى الدول التي فرضت سقفا سعريا عليه والكرملين يؤكد أن القرار تم دون استشارة مجموعة أوبك بلاس، فكيف ستتصرف روسيا في فائض نفطها وكيف سينعكس قرارها على أسواق النفط العالمية؟
عشية دخول عقوبات جديدة ضد روسيا حيز التنفيذ، قرر تحالف أوبك بلاس الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية. أعضاء الأوبك الـ 13 اتفقوا على الإبقاء على المسار المتفق عليه قبل نحو شهرين.
بعد سحب بولندا اعتراضها، توصلت حكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، مع آلية تعديل لإبقاء السعر أدنى من مستوى السوق في حال انخفاض الأسعار.
فيما يعتزم وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فرض سقف على أسعار النفط الروسي، حذر الكرملين من هذه الخطوة معتبرا أنها "ستزعزع استقرار" السوق النفطية.
جاء الرد الروسي سريعا على التحالف الغربي إذ أكدت موسكو أنها "لن تقبل" بتحديد سقف لسعر نفطها. في المقابل توقعت أوكرانيا أن "يدمر" هذا القرار الاقتصاد الروسي، فيما رأت وزيرة أمريكية أنه سيفيد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
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