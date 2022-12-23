 ما مصير فائض النفط الروسي؟ | مسائية DW | DW | 28.12.2022

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مسائية DW

ما مصير فائض النفط الروسي؟

روسيا تحظر تصدير نفطها إلى الدول التي فرضت سقفا سعريا عليه والكرملين يؤكد أن القرار تم دون استشارة مجموعة أوبك بلاس، فكيف ستتصرف روسيا في فائض نفطها وكيف سينعكس قرارها على أسواق النفط العالمية؟

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FILE - This April 4, 2009, file photo, shows a gas production facility at Ras Laffan, Qatar. The tiny, energy-rich Arab nation of Qatar announced on Monday, Dec. 3, 2018 it would withdraw from OPEC, mixing its aspirations to increase production outside of the cartel's constraints with the politics of slighting the Saudi-dominated group amid the kingdom's boycott of Doha. (AP Photos/Maneesh Bakshi, File)

وسط أجواء متوترة..أوبك بلاس يبقي على مستويات الإنتاج الحالية 04.12.2022

عشية دخول عقوبات جديدة ضد روسيا حيز التنفيذ، قرر تحالف أوبك بلاس الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية. أعضاء الأوبك الـ 13 اتفقوا على الإبقاء على المسار المتفق عليه قبل نحو شهرين.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [RUSSIA, REPUBLIC OF TATARSTAN - NOVEMBER 22, 2022: Yamashneft, a subsidiary of Tatneft, develops the Yamashinskoye oil field in Almetyevsky District. On November 23, the EU and G7 plan to discuss setting a price cap of $60p/b on Russian oil. According to The Wall Street Journal, $70p/b is also on the table. Such a restriction is likely to come into force on December 5. Yegor Aleyev/TASS]

دول الاتحاد الأوروبي تتفق على تحديد سقف أعلى لسعر النفط الروسي 02.12.2022

بعد سحب بولندا اعتراضها، توصلت حكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، مع آلية تعديل لإبقاء السعر أدنى من مستوى السوق في حال انخفاض الأسعار.

A view shows the Russian oil producer Gazprom Neft's Moscow oil refinery on the south-eastern outskirts of Moscow on April 28, 2022. (Photo by Natalia KOLESNIKOVA / AFP) (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

دول مجموعة السبع تعتزم فرض سقف لأسعار النفط الروسي 02.09.2022

فيما يعتزم وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فرض سقف على أسعار النفط الروسي، حذر الكرملين من هذه الخطوة معتبرا أنها "ستزعزع استقرار" السوق النفطية.

An oil tanker is moored at the Sheskharis complex, part of Chernomortransneft JSC, a subsidiary of Transneft PJSC, in Novorossiysk, Russia, Tuesday, Oct. 11, 2022. This is one of the largest facilities for oil and petroleum products in southern Russia. (AP Photo)

روسيا ترفض تحديد سقف سعر لنفطها.. من المستفيد من القرار؟ 03.12.2022

جاء الرد الروسي سريعا على التحالف الغربي إذ أكدت موسكو أنها "لن تقبل" بتحديد سقف لسعر نفطها. في المقابل توقعت أوكرانيا أن "يدمر" هذا القرار الاقتصاد الروسي، فيما رأت وزيرة أمريكية أنه سيفيد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.