ما مصير حكومة بينيت بعد فقدانها الأغلبية؟

إسرائيل: بوتين يهاتف بينيت ويعتذر عن تصريح لافروف بشأن هتلر

بعد الخلاف حول تصريحات سيرغي لافروف التي انتُقدت باعتبارها معادية للسامية، اعتذر رئيس الكرملين فلاديمير بوتين، بحسب بيان إسرائيلي. اعتذار من بوتين يعتبر غير عادي تماما ولم يصدر الكرملين بداية أي تأكيد لمثل هذا الاعتذار.