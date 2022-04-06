 ما مصير حكومة بينيت بعد فقدانها الأغلبية؟ | مسائية DW | DW | 19.05.2022

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مسائية DW

ما مصير حكومة بينيت بعد فقدانها الأغلبية؟

الائتلاف الحاكم في إسرائيل يصبح أقلية في الكنيست بعد انسحاب نائبة عربية من حزب ميريتس اليساري، فما مصير الائتلاف الهش؟ وهل تدخل إسرائيل مجددا في أزمة سياسية كبرى مع صعوبة تشكيل ائتلاف حكومي مستقر؟

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