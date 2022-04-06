ما مصير حكومة بينيت بعد فقدانها الأغلبية؟

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الائتلاف الحاكم في إسرائيل يصبح أقلية في الكنيست بعد انسحاب نائبة عربية من حزب ميريتس اليساري، فما مصير الائتلاف الهش؟ وهل تدخل إسرائيل مجددا في أزمة سياسية كبرى مع صعوبة تشكيل ائتلاف حكومي مستقر؟
تزايدت الضغوط على الحكومة الائتلافية في إسرائيل بعد إعلان القائمة العربية الموحدة التي تشغل أربعة مقاعد في الكنيست "تعليق" دعمها للحكومة بعد يومين من اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين فلسطينيين في المسجد الأقصى ومحيطه.
بعد الخلاف حول تصريحات سيرغي لافروف التي انتُقدت باعتبارها معادية للسامية، اعتذر رئيس الكرملين فلاديمير بوتين، بحسب بيان إسرائيلي. اعتذار من بوتين يعتبر غير عادي تماما ولم يصدر الكرملين بداية أي تأكيد لمثل هذا الاعتذار.
وجهت نائبة متشددة ضربة لجهود بينيت للإبقاء على تحالف نادر بينه وبين الليبراليين والعرب. وبسبب "الهوية اليهودية لدولة إسرائيل" قدمت عيديت سليمان استقالتها من التحالف متسببة في خسران الائتلاف الحكومي لأغلبيته البرلمانية.
نعت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية مراسلتها شيرين أبو عاقلة التي قُتلت صباح اليوم الأربعاء في جنين. وفيما حمل عباس القوات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة"، شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في رواية الفلسطينيين.
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