ما مصير التواجد الفرنسي بعد الانقلاب في النيجر؟

انقلاب النيجر.. خطر يهدد آخر معاقل الاستقرار في منطقة الساحل

لطالما اعتبرت النيجر واحة الاستقرار وسط بلدان تعصف بها اضطرابات، بيد أن الوضع تغير الآن بعد الانقلاب الأخير الذي يشكل خطرا على عموم منطقة الساحل. ما خفايا هذا الحدث؟ وكيف يبدو مستقبل النيجر؟