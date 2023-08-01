 ما مصير التواجد الفرنسي بعد الانقلاب في النيجر؟ | مسائية DW | DW | 01.08.2023

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مسائية DW

ما مصير التواجد الفرنسي بعد الانقلاب في النيجر؟

باريس تبدأ بإجلاء رعايا فرنسيين وأوروبيين من النيجر بعد الانقلاب هناك. وملامحُ أزمة ِيورانيوم تلوح في الأفق بعد قطع النيجر تصديرِها لفرنسا. هل تتسعُ الأزمة ُ لتصبح عالمية على غرار أزمة الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا؟

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30/07/2023**TOPSHOT - Protesters cheer Nigerien troops as they gather in front of the French Embassy in Niamey during a demonstration that followed a rally in support of Niger's junta in Niamey on July 30, 2023. Thousands of people demonstrated in front of the French embassy in Niamey on Sunday, before being dispersed by tear gas, during a rally in support of the military putschists who overthrew the elected president Mohamed Bazoum in Niger. Before the tear-gas canisters were fired, a few soldiers stood in front of the embassy to calm the demonstrators. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

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