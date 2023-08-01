ما مصير التواجد الفرنسي بعد الانقلاب في النيجر؟

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باريس تبدأ بإجلاء رعايا فرنسيين وأوروبيين من النيجر بعد الانقلاب هناك. وملامحُ أزمة ِيورانيوم تلوح في الأفق بعد قطع النيجر تصديرِها لفرنسا. هل تتسعُ الأزمة ُ لتصبح عالمية على غرار أزمة الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا؟
لطالما اعتبرت النيجر واحة الاستقرار وسط بلدان تعصف بها اضطرابات، بيد أن الوضع تغير الآن بعد الانقلاب الأخير الذي يشكل خطرا على عموم منطقة الساحل. ما خفايا هذا الحدث؟ وكيف يبدو مستقبل النيجر؟
بات الجنرال عبد الرحمن تياني الرجل القوي الجديد في النيجر بعد الانقلاب الذي نفذه الحرس الرئاسي ضد الرئيس محمد بازوم. فمن هو تياني قائد المجلس العسكري الذي يتولى السلطة بعد الانقلاب ويوصف بأنه "رجل في الظل"؟
نددت المجموعة العسكرية المنبثقة عن انقلاب النيجر بوجود تهديد "بحصول تدخل عسكري وشيك في نيامي" من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، قبل قمة للمجموعة الإقليمية تعقد في نيجيريا لتقييم الوضع في هذا البلد.
دان الاتحاد الأوروبي اعتقال المجلس العسكري الجديد في النيجر وزراء في الحكومة السابقة بعد الانقلاب، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم. وفرنسا تعلن إجلاء مواطنيها عقب اتهام الانقلابين لها بالسعي إلى "التدخل عسكريا" في النيجر.
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