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ما مصير التواجد الفرنسي بعد الانقلاب في النيجر؟

الآلاف يتظاهرون في النيجر للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من بلادهم بعد أيام من الانقلاب، ودول غرب أفريقيا تهدد بالتدخل عسكريا ضد قادة الانقلاب. إلى أين تتجه الأوضاع في النيجر، وما مصير الوجود الفرنسي في تلك المنطقة؟