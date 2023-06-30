 ما مصير التواجد الفرنسي بعد الانقلاب في النيجر؟ | DW الأخبار | DW | 31.07.2023

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DW الأخبار

ما مصير التواجد الفرنسي بعد الانقلاب في النيجر؟

الآلاف يتظاهرون في النيجر للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من بلادهم بعد أيام من الانقلاب، ودول غرب أفريقيا تهدد بالتدخل عسكريا ضد قادة الانقلاب. إلى أين تتجه الأوضاع في النيجر، وما مصير الوجود الفرنسي في تلك المنطقة؟

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30.07.2023 Chairperson of Economic Community of West African States (ECOWAS) and President of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, reacts while addressing the ECOWAS head of states and government in Abuja on July 30, 2023. West African leaders were to meet on Sunday for a crisis summit on the coup in Niger, where protesters tried to storm the French embassy after the junta warned of an imminent military intervention. In the third coup to fell a leader in Africa's restive Sahel region in as many years, Niger's elected president, Mohamed Bazoum, has been held by the military since Wednesday. (Photo by Kola SULAIMON / AFP) (Photo by KOLA SULAIMON/AFP via Getty Images)

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Melbourne, Australia, July 31st 2023: Hayley Raso 16 Australia celebrates scoring her teams second goal during the 2023 FIFA Womens World Cup Group B football match between Canada and Australia at Melbourne Rectangular Stadium AAMI Park in Melbourne, Australia. Noe Llamas / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xNoexLlamasx/xSPPx spp-en-NoLlSp-20230731-NLA05882

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27.07.2023****Supporters of the Nigerien defence and security forces gather during a demonstration outside the national assembly in Niamey on July 27, 2023. The head of Niger's armed forces on July 27, 2023 said he endorsed a declaration by troops who overnight announced they had taken power after detaining the country's elected president, Mohamed Bazoum. The military command of the Nigerien armed forces... has decided to subscribe to the declaration by the defence and security forces... in order to avoid a deadly confrontation between the various forces, said a statement signed by armed forces chief General Abdou Sidikou Issa. (Photo by AFP)

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28/07/2023 *** TOPSHOT - This video frame grab image obtained by AFP from ORTN - Télé Sahel on July 28, 2023 shows General Abdourahamane Tchiani, Niger's new strongman, speaking on national television and reads a statement as President of the National Council for the Safeguarding of the Fatherland, after the ouster of President-elect Mohamed Bazoum. The chief of the Presidential Guard justifies the coup by evoking the continued deterioration of the security situation in the country, as well as poor economic and social governance. (Photo by ORTN - Télé Sahel / AFP) (Photo by -/ORTN - Télé Sahel/AFP via Getty Images)

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بات الجنرال عبد الرحمن تياني الرجل القوي الجديد في النيجر بعد الانقلاب الذي نفذه الحرس الرئاسي ضد الرئيس محمد بازوم. فمن هو تياني قائد المجلس العسكري الذي يتولى السلطة بعد الانقلاب ويوصف بأنه "رجل في الظل"؟

NIAMEY, NIGER - JULY 28: Abdourahmane Tchiani and other army commanders held a meeting in the capital, Niamey, Niger on July 28, 2023. Gen. Abdourahmane Tchiani, the head of NigerÄôs presidential guard, appeared on national television on Friday and declared himself the new leader of the country after a coup. Balima Boureima / Anadolu Agency

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28/07/2023 *** TOPSHOT - This video frame grab image obtained by AFP from ORTN - Télé Sahel on July 28, 2023 shows General Abdourahamane Tchiani, Niger's new strongman, speaking on national television and reads a statement as President of the National Council for the Safeguarding of the Fatherland, after the ouster of President-elect Mohamed Bazoum. The chief of the Presidential Guard justifies the coup by evoking the continued deterioration of the security situation in the country, as well as poor economic and social governance. (Photo by ORTN - Télé Sahel / AFP) (Photo by -/ORTN - Télé Sahel/AFP via Getty Images)

النيجر: هل تتدخل فرنسا عسكريا؟ الانقلابيون يتهمون وباريس تنفي 31.07.2023

اتهم العسكريون الانقلابيون في النيجر فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة الرئيس بازوم، غداة قمة إفريقية أمهلت المجموعة العسكرية الانقلابية أسبوعاً للعودة للنظام الدستوري، مؤكدة أنها لا تستبعد "استخدام القوة".