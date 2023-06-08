 ما مصير أكثر من ثلاثين ألف عراقي أغلبهم أطفال في مخيم الهول؟ | العراق اليوم | DW | 08.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

العراق اليوم

ما مصير أكثر من ثلاثين ألف عراقي أغلبهم أطفال في مخيم الهول؟

"قنبلة موقوتة" يصفه مسؤولون وأصحاب قرار عراقيون وأوروبيون، مخيم الهول أخطر وأسوأ مخيم في العالم يؤوي 54 ألف شخص ، جلهم من الأطفال ولا يسيطر عليه من قبل دولة.

استمع إلى الحلقة الكاملة

ضيف الحوار: 

الصحفي شيار خليل 

 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

استمع إلى الحلقة الكاملة

مواضيع ذات صلة

TOPSHOT - People queue to receive humanitarian aid packages at the Kurdish-run al-Hol camp, which holds relatives of suspected Islamic State (IS) group fighters, in Syria's northeastern Hasakeh governorate on August 18, 2021. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo by DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images)

ما مصير أكثر من ثلاثين ألف عراقي أغلبهم أطفال في مخيم الهول؟ 08.06.2023

"قنبلة موقوتة" يصفه مسؤولون وأصحاب قرار عراقيون وأوروبيون، مخيم الهول أخطر وأسوأ مخيم في العالم يؤوي 54 ألف شخص ، جلهم من الأطفال ولا يسيطر عليه من قبل دولة.