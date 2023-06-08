العراق اليوم

ما مصير أكثر من ثلاثين ألف عراقي أغلبهم أطفال في مخيم الهول؟

"قنبلة موقوتة" يصفه مسؤولون وأصحاب قرار عراقيون وأوروبيون، مخيم الهول أخطر وأسوأ مخيم في العالم يؤوي 54 ألف شخص ، جلهم من الأطفال ولا يسيطر عليه من قبل دولة.

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ضيف الحوار: الصحفي شيار خليل

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