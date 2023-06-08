ما مصير أكثر من ثلاثين ألف عراقي أغلبهم أطفال في مخيم الهول؟

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"قنبلة موقوتة" يصفه مسؤولون وأصحاب قرار عراقيون وأوروبيون، مخيم الهول أخطر وأسوأ مخيم في العالم يؤوي 54 ألف شخص ، جلهم من الأطفال ولا يسيطر عليه من قبل دولة.
ضيف الحوار:
الصحفي شيار خليل
"قنبلة موقوتة" يصفه مسؤولون وأصحاب قرار عراقيون وأوروبيون، مخيم الهول أخطر وأسوأ مخيم في العالم يؤوي 54 ألف شخص ، جلهم من الأطفال ولا يسيطر عليه من قبل دولة.
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