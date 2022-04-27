ما مدى واقعية الاستقلال عن الغاز الروسي؟

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هل تستطيع أوروبا وألمانيا الاستقلال عن الغاز الروسي؟. لقد بدأت حرب الغاز. فمتى ستوقف الحكومة الروسية إمدادات الغاز عن الأوروبيين؟ وهل تستطيع النرويج أو هولندا تعويض الغاز المفقود؟
قررت شركة غازبروم الروسية إيقاف إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا اعتبارا من الأربعاء. وقالت شركة بولندية تستورد الغاز إن لها الحق في السعي إلى تعويضات عن خرق العقد.
فعّلت ألمانيا الأربعاء المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية بحسب ما أعلنه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، فيما رفضت مجموعة السبع الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل.
بعد وقف إمدادات الغاز من روسيا، أكدت بروكسل أن بولندا وبلغاريا ستحصلان على الغاز من جيرانهما الأوروبيين، محذرة الشركات التي تسعى للدفع لروسيا بالروبل بعقوبات. ويجتمع وزراء الطاقة الأوروبيون لبحث وضع الطاقة في الاتحاد.
بعد تعليق إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "مستعد" لهذا السيناريو، متهماً روسيا باستخدام الغاز كأداة ابتزاز، وهو ما نفته موسكو، لكنها في ذات الوقت هددت بقطع الغاز عن الدول "غير الصديقة".
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