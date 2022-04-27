 ما مدى واقعية الاستقلال عن الغاز الروسي؟ | صنع في ألمانيا | DW | 18.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

ما مدى واقعية الاستقلال عن الغاز الروسي؟

هل تستطيع أوروبا وألمانيا الاستقلال عن الغاز الروسي؟. لقد بدأت حرب الغاز. فمتى ستوقف الحكومة الروسية إمدادات الغاز عن الأوروبيين؟ وهل تستطيع النرويج أو هولندا تعويض الغاز المفقود؟

مشاهدة الفيديو 04:24

المزيد من المركز الإعلامي

مسائية DW : سلاح الغاز.. هل بدأت روسيا استخدامه للتصعيد ضد الغرب؟

مسائية DW : "سلاح الغاز".. هل بدأت روسيا استخدامه للتصعيد ضد الغرب؟ 27.04.2022

يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى حلفائه للمساعدة في تأمين إمدادات الطاقة مع تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية.

يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى الحلفاء حيث تهدد الأزمة الروسية الأوكرانية إمدادات الغاز الروسية 25.02.2022

من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكما في دعوى قضائية لشركة بولندية بشأن أنشطة غازپروم الروسية بوسط أوروبا وشرقها

اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي كبير 02.02.2022

هل تسد قطر احتياجات أوروبا من الغاز؟

هل تسد قطر احتياجات أوروبا من الغاز؟ 27.01.2022

المزيد صنع في ألمانيا

التلوث النفطي للسفن

التلوث النفطي للسفن 18.05.2022

لاجئو أوكرانيا وسوق العمل في ألمانيا

لاجئو أوكرانيا وسوق العمل في ألمانيا 18.05.2022

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - هل يمكن التخلي عن النفط الروسي؟ 18.05.2022

خطر حظر النفط الروسي

خطر حظر النفط الروسي 18.05.2022

اقرأ أيضا

08.03.2022, Das Logo des Energiekonzerns Gazprom ist auf einer Anlage des russischen Staatskonzerns in St. Petersburg zu sehen.

روسيا توقف صادرات الغاز إلى بولندا وبلغاريا فورا 26.04.2022

قررت شركة غازبروم الروسية إيقاف إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا اعتبارا من الأربعاء. وقالت شركة بولندية تستورد الغاز إن لها الحق في السعي إلى تعويضات عن خرق العقد.

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, gibt in seinem Ministerium eine Pressekonferenz zur Energiesicherheit in Deutschland. Die Bundesregierung bereitet sich vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor. Habeck rief deswegen die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus. Die Versorgungssicherheit sei weiter gewährleistet.

ألمانيا خطة طوارئ استعدادا لتدهور محتمل في إمدادات الغاز 30.03.2022

فعّلت ألمانيا الأربعاء المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية بحسب ما أعلنه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، فيما رفضت مجموعة السبع الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل.

Anlagen der Erdgasverdichterstation Mallnow der Gascade Gastransport GmbH. Die Verdichterstation in Mallnow nahe der deutsch-polnischen Grenze übernimmt vorwiegend russisches Erdgas. Von der Quelle bis zum Einsatzort legt das Erdgas in der Pipeline «Jagal» mehrere tausend Kilometer zurück. Um einen konstanten Druck für den Transport in der Pipeline aufrecht zu erhalten sind solche Verdichterstationen nötig. Von hier aus strömt russisches Gas durch die JAGAL (Jamal-Gas-Anbindungsleitung) in das deutsche Erdgasfernleitungsnetz Richtung Westen. Darüber hinaus kann Gas - entgegen der Hauptflussrichtung - von Deutschland nach Polen transportiert werden. +++ dpa-Bildfunk +++

بولندا وبلغاريا تحصلان على الغاز من جيرانهما الأوروبيين 28.04.2022

بعد وقف إمدادات الغاز من روسيا، أكدت بروكسل أن بولندا وبلغاريا ستحصلان على الغاز من جيرانهما الأوروبيين، محذرة الشركات التي تسعى للدفع لروسيا بالروبل بعقوبات. ويجتمع وزراء الطاقة الأوروبيون لبحث وضع الطاقة في الاتحاد.

12.09.2014 FILE PHOTO: Valves and pipelines are pictured at the Gaz-System gas distribution station in Gustorzyn, central Poland, September 12, 2014. REUTERS/Wojciech Kardas/Agencja Gazeta ATTENTION EDITORS - POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS/File Photo

الأوروبيون يتهمون موسكو بـ"الابتزاز" باستخدام سلاح الغاز 27.04.2022

بعد تعليق إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "مستعد" لهذا السيناريو، متهماً روسيا باستخدام الغاز كأداة ابتزاز، وهو ما نفته موسكو، لكنها في ذات الوقت هددت بقطع الغاز عن الدول "غير الصديقة".