ما مدى ضرر الغاز الطبيعي على البيئة؟

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الغاز الطبيعي متوفر ومتعدد الاستخدامات - وأنظف بكثير من الفحم. فهو يمكنّنا من الإضاءة وتقليل الانبعاثات. هذا رائع، أليس كذلك؟ ولكن هناك حقيقة أنه وقود أحفوري.
أعلنت الحكومة المصرية تدابير تقشفية جديدة لمساعدة اقتصاد البلاد بما يشمل ترشيد الطاقة بهدف تعزيز صادرات البلاد من الغاز الطبيعي لبيعه بأسعار مرتفعة. فهل تنجح الخطة في إنعاش الاقتصاد المصري؟
تعصف بأوروبا أزمة طاقة جراء خفض روسيا لإمداداتها من الغاز والنفط ما دفع الولايات المتحدة إلى إعلان التأهب لتزويد القارة الأوروبية بالغاز الطبيعي المسال، بيد أن قدرة أمريكا على توفير الغاز محدودة ولا تسد كل حاجة أوروبا.
نقص إمدادات الغاز الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية اضطرت ألمانيا إلى العمل على خفض استهلاكها من الغاز الطبيعي بحوالي 15 في المائة وهو ما ينعكس سلبا على القطاع الصناعي الذي سجل تراجعا للشهر الخامس على التوالي.
مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر المناخ في منتجع شرم الشيخ بمصر، يواصل مغردون ومدونون الحديث عن عمليات مكثفة لقطع الأشجار وإزالة للمساحات الخضراء في القاهرة ومدن أخرى. فما حقيقة ذلك؟ وما هو رد الجهات الحكومية؟
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