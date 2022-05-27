 ما مدى ضرر الغاز الطبيعي على البيئة؟ | صنع في ألمانيا | DW | 07.09.2022

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صنع في ألمانيا

ما مدى ضرر الغاز الطبيعي على البيئة؟

الغاز الطبيعي متوفر ومتعدد الاستخدامات - وأنظف بكثير من الفحم. فهو يمكنّنا من الإضاءة وتقليل الانبعاثات. هذا رائع، أليس كذلك؟ ولكن هناك حقيقة أنه وقود أحفوري.

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