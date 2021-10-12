ما مدى صحة التغذية الخضرية؟

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يتجنب الخضريون جميع المنتجات الحيوانية في نظامهم الغذائي. ويبرر البعض ذلك بأن النظام الغذائي النباتي أكثر صحة. ولكن، هل هذا صحيح؟
يطرح سؤال بشكل متزايد بين أوساط النباتيين حول ما إذا كانت اللحوم المزروعة في المختبر لحوم حقيقية أم أنها خرجت من دائرة لحوم الحيوانات الحية ويمكن أن يطلق عليها "لحوم نباتية"؟ سؤال يتجادل حول أطراف متعددة.
يقول النباتيون إن الاستغناء عن اللحوم والمنتجات الحيوانية يقي من الأمراض والنوبات القلبية، كما أن المأكولات النباتية تحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم. دراسة حديثة رصدت هذا الأمر، وهكذا بدت النتيجة.
بعد انقطاع بسبب كورونا استمر لمدة عامين، افتتح الأسبوع الأخضر الدولي أبوابه للزوار في العاصمة الألمانية من جديد. في بداية المعرض، عبر وزير الزراعة جيم أوزدمير عن عزمه على خفض ضريبة القيمة المضافة على الخضار والفواكه.
هناك 8 أسباب رئيسية لتساقط الشعر ومن بينها نمط حياة الشخص، خصوصا ما يتعلق بنظامه الغذائي والإجهاد النفسي والعصبي. وفي كثير من الحالات يمكن أن تكون الأمعاء مسؤولة عن تساقط الشعر.
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