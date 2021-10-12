ما مدى صحة التغذية الخضرية؟

هل اللحوم المزروعة في المختبر "نباتية"؟

يطرح سؤال بشكل متزايد بين أوساط النباتيين حول ما إذا كانت اللحوم المزروعة في المختبر لحوم حقيقية أم أنها خرجت من دائرة لحوم الحيوانات الحية ويمكن أن يطلق عليها "لحوم نباتية"؟ سؤال يتجادل حول أطراف متعددة.