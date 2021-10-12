 ما مدى صحة التغذية الخضرية؟ | المستقبل الآن | DW | 21.05.2023

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المستقبل الآن

ما مدى صحة التغذية الخضرية؟

يتجنب الخضريون جميع المنتجات الحيوانية في نظامهم الغذائي. ويبرر البعض ذلك بأن النظام الغذائي النباتي أكثر صحة. ولكن، هل هذا صحيح؟

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ARCHIV - Blaualgenteppiche schwimmen am 31.08.2013 im Strelasund vor Altefähr (Mecklenburg-Vorpommern) auf der Insel Rügen. Foto: Stefan Sauer/dpa (zu dpa Blaualgen - Cyanobakterien im Trink- und Badewasser vom 04.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

انتشار الطحالب في بحر البلطيق: هل نحتاج إلى مناطق محمية؟ 15.05.2023

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هل تشعر الأسماك بالألم؟ نعم، ولكن... 15.05.2023

Die Aufnahme von 1999 zeigt den Kopf eines Vipernfisches, den der Tübinger Biologe Hans-Joachim Wagner vor Hawaii in 500 Metern Tiefe gefangen hat (Handout). Wagner untersucht im Antomischen Institut der Universität Tübingen den Aufbau der Netzhaut und der Gehirne verschiedener Tiefseefische, um herauszufinden, wie diese an die besonderen Lebensbedingungen der Tiefsee angepasst sind. Seit vier Jahrzehnten forscht der Neurobiologe an Fischaugen, was ihn mindestens einmal jährlich weit hinaus in den Ozean führt, wo er sich zusammen mit Dutzenden anderer Wissenschaftler auf ein enges Forschungsschiff quetscht. Drei bis vier Wochen lang heißt es dann arbeiten rund um die Uhr. Foto: Norbert Försterling dpa/lsw (zu dpa/lsw-KORR: Biologe erforscht Drachenfische - Erkenntnisse auf Mensch übertragbar vom 17.10.2005) +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/N.Försterling

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ILLUSTRATION - Ein Wolf läuft auf Futter wartend durch ein Gehege im Tierpark Wildparadies Tripsdrill. (zu dpa Mehr Wolfsrisse in Sachsen gezählt - CDU will Wolfsschutz senken) +++ dpa-Bildfunk +++

عواء الذئاب والذكاء الاصطناعي 21.05.2023

النباتات آكلة اللحوم

النباتات آكلة اللحوم 21.05.2023

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المستقبل الآن - الحساسية الشديدة للنباتات 21.05.2023

28.08.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Boddin: Bei der Boddinobst GmbH & Co. KG hängen Äpfel der Sorte Elstar an den Bäumen. Die Ernte begann gut zwei Wochen früher als sonst. Die Obstbauern können mit einem Ertrag von rund 37 000 Tonnen rechnen, das liege im Mittel der vergangenen zehn Jahre. (zu Früher Start der Apfelernte - Früchte sind süß und aromatisch vom 28.08.2018) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

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ARCHIV - Eine vegane Spinat-Suppe, aufgenommen am 24.01.2014 auf der Messe Veggie-World in den Rhein-Main-Hallen in Wiesbaden (Hessen). Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (zu dpa Umfrage: Jeder Elfte interessiert sich für vegane Lebensweise vom 12.03.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

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