ما مدى رضا الألمان عن إدارة حكومتهم لأزمة كورونا؟

رغم أن ألمانيا لم تعلن عن حجر صحي إلزامي وحظر للتجوال، واكتفت بمنع التجمعات لأكثر من شخصين، وبدعوة الناس إلى التباعد الاجتماعي، وبإغلاق المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه والرياضة وغير ذلك، إلّا أن ذلك لم يدفع الألمان إلى التعبير عن آراء مناوئة لسياسة الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا.

وأظهر استطلاع آراء، نشر اليوم الجمعة (27 آذار/مارس 2020)، أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 54 في المئة من الألمان يقيمون أداء الحكومة بالإيجابي، كما أعرب 13 في المئة عن رضاهم البالغ بأداء الحكومة، بينما أعرب فقط 38 في المئة منهم عن عدم رضاهم، فيما لم تدخل نسبة 8 في المئة المتبقية برأيها. وقد أُجري الاستطلاع خلال الفترة من 23 حتى 25 آذار/مارس 2020.

هذا وأظهرت إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، وهو معهد حكومي، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع إلى 42288 وتوفي 253 شخصاً جرّاء المرض. وتبيّن البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 مقارنة باليوم السابق بينما زادت الوفيات بواقع 55 وفاة.

من جانب آخر، دعا وزير التنمية الألماني غيرد مولر منظمات الإغاثة الكنسية إلى تقديم الدعم في مكافحة أزمة كورونا للاجئين. وصرّح الوزير اليوم الجمعة: "منظمات الإغاثة الكنسية غالباً ما تكون الملاذ الوحيد في مناطق اللجوء للنجاة. بسبب فيروس كورونا يوجد الآن ملايين اللاجئين بدون حماية في كافة أنحاء العالم".

وأضاف مولر: "نحن على دراية بالقلق المنتشر في ألمانيا بشأن الصحة وفرص العمل، ومع ذلك تتطلب أزمة وباء كورونا جهودنا ومساعدتنا على المستوى الدولي"، مؤكداً كذلك أن "منظمات الإغاثة الألمانية تقدم إسهاماً لا غنى عنه في مكافحة انتشار الوباء في الدول النامية ومنح فرص للنجاة للأشد فقراً".

إ.ع/خ.س (د ب أ، رويترز)