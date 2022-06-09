ما مدى خطورة متلازمة "رامزي هانت" المصاب بها جاستن بيبر؟

أعلن المغني الكندي جاستن بيبرالذي ألغى حديثاً حفلتين موسيقيتين كان مقرراً أن يحييهما في مدينة تورونتو الكندية، في منشور عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" الجمعة، أنّه يعاني مرضاً نادراً أدى إلى شلل في أحد جانبي وجهه، ما أجبره على إلغاء الحفلات المتبقية ضمن جولته.

وقال النجم العالمي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "إنستغرام" الذي يتابعه 240 مليون مستخدم "مرحباً جميعاً (...) أعاني متلازمة رامزي-هانت، وهو ما تستطيعون ملاحظته على وجهي".

وتحدث متلازمة (رامزي هانت) عندما يصيب فيروس "شينجيلز" عصبا في الوجه قرب الأذن ويوقف الحركة في نصف الوجه. وتستمر متلازمة "رامسي هانت" في المتوسط نحو ثلاثة أسابيع.

وتابع "أصيب هذا الجانب من وجهي بشلل كامل"، موضحاً أنّه يعجز عن الرمش إلا عبر عين واحدة او الابتسام سوى من جهة معينة في فمه.

وأضاف بيبر البالغ 28 سنة "إذاً لأولئك الذين شعروا بإحباط جراء إلغاء حفلاتي التي كانت مرتقبة، فأنا لست قادراً جسدياً على إحيائها. إنّ وضعي الصحي دقيق جداً كما ترون".

وفيما كان مقرراً أن يحيي بيبر حفلتين في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" الشهيرة بنيويورك يومي الاثنين والثلاثاء، ثم إكمال جولته بعدد من الحفلات في الولايات المتحدة قبل التوجه إلى أوروبا، لم يشر المغني إلى أي معلومة في شأن استئناف الجولة.

وكان بيبر أرجأ جولته الموسيقية مرتين بسبب الجائحة، وأثار إلغاء حفلات موسيقية له في تورونتو استياء بعض محبيه في مواقع التواصل. وأفاد بيبر بأنه يُخضِع وجهه لتمارين معينة ويخصص وقتاً "ليرتاح ويسترخي ليعود بصحة جيدة".

يشار إلى أن جاستن بيبر اشتهر عندما كان عمره 13 عاما، وأصبح ظاهرة شعبية عالمية بأغاني مثل (بيبي) و (بيليف).

ر.م/خ.س (أ ف ب، د ب أ، ت ك أ)