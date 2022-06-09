ما مدى خطورة متلازمة "رامزي هانت" المصاب بها جاستن بيبر؟

أعلن المغني الكندي جاستن بيبرالذي ألغى حديثاً حفلتين موسيقيتين كان مقرراً أن يحييهما في مدينة تورونتو الكندية، في منشور عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" الجمعة، أنّه يعاني مرضاً نادراً أدى إلى شلل في أحد جانبي وجهه، ما أجبره على إلغاء الحفلات المتبقية ضمن جولته.
وقال النجم العالمي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "إنستغرام" الذي يتابعه 240 مليون مستخدم "مرحباً جميعاً (...) أعاني متلازمة رامزي-هانت، وهو ما تستطيعون ملاحظته على وجهي".
وتحدث متلازمة (رامزي هانت) عندما يصيب فيروس "شينجيلز" عصبا في الوجه قرب الأذن ويوقف الحركة في نصف الوجه. وتستمر متلازمة "رامسي هانت" في المتوسط نحو ثلاثة أسابيع.
وتابع "أصيب هذا الجانب من وجهي بشلل كامل"، موضحاً أنّه يعجز عن الرمش إلا عبر عين واحدة او الابتسام سوى من جهة معينة في فمه.
وأضاف بيبر البالغ 28 سنة "إذاً لأولئك الذين شعروا بإحباط جراء إلغاء حفلاتي التي كانت مرتقبة، فأنا لست قادراً جسدياً على إحيائها. إنّ وضعي الصحي دقيق جداً كما ترون".
وفيما كان مقرراً أن يحيي بيبر حفلتين في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" الشهيرة بنيويورك يومي الاثنين والثلاثاء، ثم إكمال جولته بعدد من الحفلات في الولايات المتحدة قبل التوجه إلى أوروبا، لم يشر المغني إلى أي معلومة في شأن استئناف الجولة.
وكان بيبر أرجأ جولته الموسيقية مرتين بسبب الجائحة، وأثار إلغاء حفلات موسيقية له في تورونتو استياء بعض محبيه في مواقع التواصل. وأفاد بيبر بأنه يُخضِع وجهه لتمارين معينة ويخصص وقتاً "ليرتاح ويسترخي ليعود بصحة جيدة".
يشار إلى أن جاستن بيبر اشتهر عندما كان عمره 13 عاما، وأصبح ظاهرة شعبية عالمية بأغاني مثل (بيبي) و (بيليف).
ر.م/خ.س (أ ف ب، د ب أ، ت ك أ)
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في عيد ميلاده الستين..محطات في حياة مايكل جاكسون
وفاة مبكرة
ولد ملك البوب مايكل جاكسون في 29 أغسطس/آب 1958. وكان سيبلغ الستين من عمره لو ظل على قيد الحياة. توفي مايكل جاكسون في 25 يونيو/حزيران 2009، بسبب تناوله جرعة زائدة من عقاقير طبية أدت إلى حدوث سكتة قلبية.
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في عيد ميلاده الستين..محطات في حياة مايكل جاكسون
ثروته تزداد حتى بعد وفاته
شكلت وفاة مايكل جاكسون في سنة 2009 صدمة للكثير من محبيه عبر العالم، غير أن وفاته لم تكن نهاية لمساره الموسيقي، إذ ازدادت أعداد مشاهدات أغانيه على اليوتيوب، كما أعادت شركات الموسيقى إعادة طرح ألبوماته القديمة، التي لقيت إقبالا لدى محبيه.
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في عيد ميلاده الستين..محطات في حياة مايكل جاكسون
بداية فنية مبكرة
رغم عمره القصير إلا أن المسيرة الفنية لمايكل جاكسون تمتد على مدار 40 عاما. إذ بدأ مسيرته سنة 1965 كعضو في فرقة جاكسون 5 والتي تضم إخوته. في منتصف 1967 أصبح مايكل الذي لم يتجاوز عمره 10 سنوات المغني الرئيسي في الفرقة.
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في عيد ميلاده الستين..محطات في حياة مايكل جاكسون
بداية المشوار الفردي
في سنة 1971 بدأ مايكل جاكسون مسيرته الفردية وهو في الـ13 من عمره، رغم بقائه كعضو في الفرقة واحتلت أغنيته الفردية الأولى Got To Be There المركز الرابع ضمن أفضل خمس أغنيات في سباق الأغاني الأمريكي.
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في عيد ميلاده الستين..محطات في حياة مايكل جاكسون
الانطلاقة الحقيقية
كانت سنة 1979 الانطلاقة الحقيقية لمايكل بألبوم " أوف ذا وول" إذ كان أول ألبوم في التاريخ تصل منه أربع أغاني للمراكز العشرة الأولى؛ منها أغنيتان وصلتا للمركز الأول. كما ظل الألبوم لمدة 48 أسبوعا في قائمة أفضل عشرين ألبوما آنذاك.
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في عيد ميلاده الستين..محطات في حياة مايكل جاكسون
جوائز وأرقام قياسية
توالت الجوائز والأرقام القياسية التي حققها مايكل جاكسون في ثمانينيات القرن الماضي ليكون أول مغنٍ أمريكي من أصول إفريقية يحقق نجاحا فاق الخيال، إذ تخطت مبيعات ألبوماته في كل العالم المليارنسخة، ليتحول مايكل جاكسون إلى "فنان القرن".
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في عيد ميلاده الستين..محطات في حياة مايكل جاكسون
شخصية مثيرة للكثير من الجدل
أثارت شخصية مايكل جاكسون الكثير من الجدل أولها بسبب عمليات التجميل التي خضع لها، وتغيير لون بشرته وملامحه. إحدى القضايا المثيرة أيضا عندما اعترفت زوجته السابقة ديبي رو أنها حصلت على 5 ملايين دولار لتنجب أطفالا لمايكل جاكسون عن طريق التلقيح الصناعي من واهب مجهول. وكشفت أنه بعد ولادة ابنتها لم يعد جاكسون راغباً بأي اتصال بها.
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في عيد ميلاده الستين..محطات في حياة مايكل جاكسون
المغامرة بطفله الرضيع
في سنة 2002 وفي إحدى زياراته لبرلين فاجأ مايكل جاكسون الجماهير التي كانت تنتظره أمام الفندق الذي يقيم به بالمغامرة بابنه الرضيع الذي أمسك بيديه وأخرجه من النافذة، ما عرض الطفل للخطر وأثار الكثير من النقد. بعد سنوات من ذلك عبر ملك البوب عن ندمه على ما قام به.
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في عيد ميلاده الستين..محطات في حياة مايكل جاكسون
اتهامات بالبيدوفيليا
طاردت تهم البيدوفيليا مايكل جاكسون وحوكم سنة 2003 بتهمة التحرش بصبي يبلغ من العمر 13 عاما، غير أنه وبعد أشهر من المحاكمة تمت تبرئته سنة 2004، لكن صورته اهتزت لدى الكثيرين. الصورة لمايكل جاكسون رفقة والده بعد خروجه من المحكمة وقد تمت تبرئته.
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في عيد ميلاده الستين..محطات في حياة مايكل جاكسون
مصاهرة ملك البوب لملك الرول آند رول
تزوج مايكل جاكسون من ليزا ماري بريسلي ابنة أسطورة الروك آند رول إلفيس بريسلي. وتقول ليزا ماري إن فترة زواجها من مايكل جاكسون "كانت ذروة حياتها". وكانت نهاية مايكل جاكسون مشابهة لنهاية والدها إلفيس بريسلي الذي توفي أيضا بجرعة زائدة من المخدر.
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في عيد ميلاده الستين..محطات في حياة مايكل جاكسون
مايكل جاكسون يتحول إلى أسطورة
بعد مرور أكثر من تسع سنوات على وفاته مايزال بعض محبي مايكل جاكسون لا يصدقون أنه رحل عن العالم، ويعتقد بعض محبيه أنه مايزال على قيد الحياة وافتعل موته هروبا من ضغوط الشهرة، مثلما ألمح إليه أحد مصففي الشعر المقربين من مايكل جاكسون حينها.