ما مدى خطورة الغليفوسات؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يناقش العلماء منذ سنوات عدة مدى الضرر الذي يحدثه استخدام المبيدات في القطاع الزراعي. الوكالة الدولية لأبحاث السرطان صنفت الغليفوسات كمادة "من المحتمل أن تكون مسرطنة".
يشكل الأرز وجبة أساسية في العديد من بلدان العالم. غير أن العديد من الدراسات كشفت عن وجود مواد سامة في الأرز مشيرة إلى المخاطر الصحية التي قد تنتج عن تناوله. غير أن طريقة الطهي قد تؤثر أيضاً. كيف ذلك؟
يحذر المجلس العالمي للتنوع البيولوجي من أن العالم قد يصبح أكثر فقراً بمليون نوع بحلول عام 2030 مع عواقب وخيمة. وفي الوقت الحالي، تبحث حوالي 200 دولة عن طرق للخروج من أزمة الأنواع في مؤتمر الطبيعة العالمي.
أثبت عام 2020 الذي ألقت جائحة كورونا بظلال ثقيلة عليه، أنه بات من الضرورة بمكان الاهتمام بصحتنا بشكل أفضل وخاصة بالعضو الأكبر في جسم الإنسان "الكبد"، فما الذي يمكن لنا القيام به للحفاظ عليه؟
مع تدهور الزراعة في دول عربية غير نفطية ارتفعت نسبة البطالة واتسعت دائرة الفقر فيها. غير أن جائحة كورونا تفتح أمامها فرصة لإعادة إحياء زراعات محلية وسد جزء كبير من نقص الأغذية. أين تكمن هذه الفرص وما شروط استغلالها؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول