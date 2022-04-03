 ما مدى خطورة الغليفوسات؟ | المستقبل الآن | DW | 10.04.2022

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المستقبل الآن

ما مدى خطورة الغليفوسات؟

يناقش العلماء منذ سنوات عدة مدى الضرر الذي يحدثه استخدام المبيدات في القطاع الزراعي. الوكالة الدولية لأبحاث السرطان صنفت الغليفوسات كمادة "من المحتمل أن تكون مسرطنة".

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February 3, 2022, Cape Canaveral, Florida, USA: People watch from Canaveral National Seashore as a SpaceX Falcon 9 rocket launches from pad 39A at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. The rocket is carrying 49 Starlink internet satellites for a broadband network. Cape Canaveral United States - ZUMAs197 20220203_zaa_s197_081 Copyright: xPaulxHennessyx

مستقبل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية 03.04.2022

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محطة الفضاء الدولية - جزيرة للسلام 03.04.2022

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المستقبل الآن - مستقبل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية 03.04.2022

Überall wird der Insektenrückgang beklagt. Dabei wird oft vergessen, das Nutzvieh und seine Hinterlassenschaften wie Mist und Gülle die Nahrungsgrundlage sehr vieler Insekten sind. Wo kein Vieh mehr gehalten und organischer Dünger nicht mehr ausgebracht wird, gehen Insektenbestände zurück.

أهمية روث الأبقار لحياة الإنسان 29.03.2022

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Urheberrecht: DW Ort: Accra Zeit: Jan 2022 Beschreibung: Die Landwirte in Ghana können ihre Bevölkerung nicht versorgen, ihre Betriebe sind zu klein, europäische Subventionen sorgen für den Import von billigen Lebensmitteln nach Afrika. Die NGO Agrihouse Foundation will das ändern: Sie unterstützt Privathaushalte beim Anbau von Gemüse und Frauen, die in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Schlagworte: Global Ideas, Umwelt, Landwirtschaft, Ghana

الاكتفاء الذاتي في غانا 10.04.2022

This undated photo provided by the Archaeological Park of Paestum shows a view of the excavations in the Archaeological Park of Paestum and Velia, near Naples, Italy, where ruins of a painted brick wall and ancient warrior helmets at a site that might be a forerunner of a temple dedicated to the goddess Athena on the acropolis of one of Magna Graecia's most important city were found. Italian Culture Minister Dario Franceschini said on Tuesday, Feb. 1, 2022, that two well-preserved helmets and remains of what was apparently a rectangular building, along with vases carrying the Greek inscription sacred and metal fragments believed to have been pieces of weapons were unearthed. (Archaeological Park of Paestum and Velia via AP)

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17.02.2022, Mecklenburg-Vorpommern, Wismar: Ein vom Sturm beschädigter Windsack weht an einem Mast am Flugplatz Wismar. Das Sturmtief «Ylenia» bereitet im Straßen- Bahn- und Fährverkehr in Mecklenburg-Vorpommern Probleme. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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