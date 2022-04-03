ما مدى خطورة الغليفوسات؟

دراسات: طهي الأرز بشكل خاطئ قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان

يشكل الأرز وجبة أساسية في العديد من بلدان العالم. غير أن العديد من الدراسات كشفت عن وجود مواد سامة في الأرز مشيرة إلى المخاطر الصحية التي قد تنتج عن تناوله. غير أن طريقة الطهي قد تؤثر أيضاً. كيف ذلك؟