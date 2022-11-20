 ما مدى جمال كوبنهاغن حقا؟ | يوروماكس | DW | 20.11.2022

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يوروماكس

ما مدى جمال كوبنهاغن حقا؟

تحظى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بشعبية كبيرة بين محبي السفر الشباب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. لكن هل كوبنهاغن مثيرة حقا، كما تعد وسائل التواصل الاجتماعي؟ يوروماكس تحققت من ذلك.

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FILE PHOTO 26.09.2021***Some thirty Syrian refugees from different camps seeking asylum hold banners outside the Swedish Embassy in Copenhagen, Denmark on Wednesday, Sept. 26, 2012. The Syrians claim that Danes won't give them asylum because Denmark doesn't consider the civil war in Syria to affect all parts of Syria. Sweden gives a three-year temporary asylum to Syrians what ever part of Syria they come from. (AP Photo/POLFOTO/Jens Dresling) DENMARK OUT

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