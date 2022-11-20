ما مدى جمال كوبنهاغن حقا؟

الدنمارك.. سياسة لجوء متشددة لا تستثني حتى السوريين من الترحيل!

منع وصول أي لاجئ إلى البلاد، هذا هو هدف الحكومة الدنماركية. واللاجئون المتواجدون حاليا في الدنمارك ينبغي ترحيلهم بأسرع ما يمكن إلى بلادهم الأصلية، بما في ذلك إلى سوريا التي أصبحت عاصمتها آمنة حسب تصنيف كوبنهاغن!