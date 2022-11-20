ما مدى جمال كوبنهاغن حقا؟

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تحظى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بشعبية كبيرة بين محبي السفر الشباب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. لكن هل كوبنهاغن مثيرة حقا، كما تعد وسائل التواصل الاجتماعي؟ يوروماكس تحققت من ذلك.
أسفر إطلاق نار في مركز تسوق بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، ثلاثة منهم في حالة حرجة. وفيما استبعدت الشرطة فرضية الهجوم الإرهابي، تثار شكوك حول الحالة النفسية للمشتبه به، وسط إدانات للهجوم.
حقق المنتخب الدنماركي "المعجزة" وحجز مقعده في دور الـ 16 عشر لكأس أمم أوروبا بفوزه الساحق على ضيفه الروسي 4-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية، ليلحق بمنتخب بلجيكا الذي تصدر المجموعة بعد فوزه على فنلندا 2 / صفر.
منع وصول أي لاجئ إلى البلاد، هذا هو هدف الحكومة الدنماركية. واللاجئون المتواجدون حاليا في الدنمارك ينبغي ترحيلهم بأسرع ما يمكن إلى بلادهم الأصلية، بما في ذلك إلى سوريا التي أصبحت عاصمتها آمنة حسب تصنيف كوبنهاغن!
أقرت الدنمارك قانونا يتضمن تشديد إجراءات اللجوء من ضمنها إقامة مراكز استقبال خارج الاتحاد الأوروبي لفحص طلبات اللجوء. القانون الجديد أثار الكثير من الانتقادات. خبراء وحقوقيون يتعبرونه "غير إنساني"، و سياسة "بلا ضمير".
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