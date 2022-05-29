ما مدى تورط شركات السلاح الفرنسية في الحرب في اليمن؟

تقرير: مدني يقتل أو يصاب كل ساعة باليمن.. وبين الضحايا أطفال

ذكر تقرير جديد أن الشهر الماضي كان من أسوأ الفترات على المدنيين في اليمن، إذ قتل وأصيب حوالي 600 شخص بينهم أطفال. ويعد اليمن أحد أسوأ البلدان التي يعيش فيها الأطفال، إذ قُتل وأصيب فيها أكثر من 10 آلاف طفل منذ بدء الحرب.