ما مدى تورط شركات السلاح الفرنسية في الحرب في اليمن؟

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في فرنسا، منظمات غير حكومية تتقدّم بدعوى قضائية ضد شركات إنتاج أسلحة فرنسية وتتهمها "بالتواطؤ في جرائم حرب" في اليمن بسبب بيع أسلحة للإمارات والسعودية.
ثلاث شركات إنتاج أسلحة فرنسية تواجه دعوى قضائية بسبب "التواطؤ في جرائم حرب" في اليمن بسبب بيع أسلحة للإمارات والسعودية. تأتي الدعوى في إطار مساعي التأكيد على أن دعم باريس للتحالف أطال من أمد الصراع في اليمن.
قال دبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة كثفت الدعم العسكري للسعودية خلال الشهور القليلة الماضية، في أعقاب هجمات صاروخية نفذها الحوثيون على المملكة، في مؤشر على سعي واشنطن لتحسين العلاقات مع حلفائها الخليجيين.
يعتبر احتجاز الحوثيين لسفينة إماراتية تحولا نوعيا غير مسبوق بتداعيات إقليمية غير محسوبة العواقب، خصوصا وأنه كان هناك دائما توجس من أن يمتد لهيب الحرب في اليمن ليهدد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ذكر تقرير جديد أن الشهر الماضي كان من أسوأ الفترات على المدنيين في اليمن، إذ قتل وأصيب حوالي 600 شخص بينهم أطفال. ويعد اليمن أحد أسوأ البلدان التي يعيش فيها الأطفال، إذ قُتل وأصيب فيها أكثر من 10 آلاف طفل منذ بدء الحرب.
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