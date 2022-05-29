 ما مدى تورط شركات السلاح الفرنسية في الحرب في اليمن؟ | مسائية DW | DW | 02.06.2022

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مسائية DW

ما مدى تورط شركات السلاح الفرنسية في الحرب في اليمن؟

في فرنسا، منظمات غير حكومية تتقدّم بدعوى قضائية ضد شركات إنتاج أسلحة فرنسية وتتهمها "بالتواطؤ في جرائم حرب" في اليمن بسبب بيع أسلحة للإمارات والسعودية.

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