 ما مخاطر العدوى بكورونا عند ممارسة الرياضة خارج المنزل؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

ما مخاطر العدوى بكورونا عند ممارسة الرياضة خارج المنزل؟

أقرت كثير من الدول إجراء التباعد الإجتماعي بين الأفراد لمسافة متر ونصف على الأقل في الأماكن العامة، إلا أن هذه المسافة قد لا تكفي لمنع العدوى بكورونا عند ممارسة الرياضة وفقاً لدراسة جديدة. فما مدى صحة تلك الدراسة؟

ممارسة الجري في زمن الكورونا (صورة من غرين ويتش في بريطانيا مارس/ آذار 2020)

يقول بيرت بلوكن: "عندما يسعل أو يعطس أحدهم عند العدو أو ركوب الدراجة، يتطاير الرذاذ في التيار الهوائي الذي تسببه حركته، ويكون أي شخص في طريق هذا التيار معرض لتطاير الرذاذ عليه".

يُسمح بالخروج من المنزل للقيام بأنشطة معينة خلال إجراءات العزل الإجتماعي، مثل الذهاب إلى العمل والتسوق بالإضافة إلى ممارسة الرياضة. فالجري وركوب الدراجة من الأنشطة اللائقة في زمن العزل الإجتماعي، حيث أنها رياضات فردية ولا تحتاج للإختلاط بالأخرين.

مختارات

لديك موعد مع الطبيب؟ هذا بحد ذاته مشكلة في زمن جائحة كورونا. فأغلب الوصايا ترجّح عدم زيارة الأطباء والعيادات والمشافي ما لم يكن الأمر ضرورياً، لكنّ الزيارة واجبة في بعض الحالات. هذه إرشادات في سبيل الوقاية من العدوى. (23.04.2020)

وسط المخاوف من تزايد انتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين والذي انتقل إلى عدة دول أخرى منها دول أوروبية، بدأ التخلي عن بعض العادات لدى الرياضيين ضمن جهود ومحاولات الحد من انتشار الفيروس. (28.02.2020)

لكن هل تشعر بالإرتياب في بعض الأحيان عندما يعدو شخص متعرق ولاهث بإتجاهك؟ أو هل ينظر لك الآخرون بقلق عندما تعدو أنت بجانبهم؟ هذا الإحساس قد يكون صحيحاً، فقد أظهرت دراسة جديدة أن في هذه المواقف يزداد خطر نشر العدوى بفيروس كورونا بالفعل.

كيف تحدث العدوى؟

بحسب موقع "Women's Health" قام فريق من العلماء بجامعتي "أيندهوفن التقنية" في هولندا و "لوفان الكاثوليكية" في بلجيكا بمقارنة تطاير الرذاذ عند العدو أو ركوب الدراجة مع تطايره عند المشي والوقوف.

وتمت دراسة كيفية انتشار الرذاذ الناتج عن الزفير باستخدام برامج محاكاة على الكمبيوتر. وخلصت الدراسة إلى أنه كلما زادت سرعة حركة الشخص، كبرت سحابة الرذاذ التي تتطاير حوله. وشرح بيرت بلوكن، وهو المسؤول عن الدراسة، النتائج بقوله: "عندما يسعل أو يعطس أحدهم عند العدو أو ركوب الدراجة، يتطاير الرذاذ في التيار الهوائي الذي تسببه حركته، ويكون أي شخص في طريق هذا التيار معرض لتطاير الرذاذ عليه".

وقد تمتد هذه "السحابة" من القطرات لمسافة خمسة أمتار عند العدو وعشرين متراً عند ركوب الدراجة، وهو ما يعني أن حد التباعد الأدنى المنصوص عليه (متر ونصف إلى مترين) غير كاف لمنع العدوى في هذه الحالات. ويرجح علماء أن الفيروسات تكون عادة في القطرات الثقيلة من الرذاذ، والتي تسقط على الأرض سريعاً لثقلها. إلا أن ذلك لا يمنع وقوعها على شخص يقف في محيط  التيار الهوائي الذي يخلفه ورائه العداء أو راكب الدراجة، بحسب قول بلوكن.

ما دقة هذه النتائج؟

منهج الدراسة غير واضح بعد، لذلك لا يمكن الجزم بدقة نتائجها. و بحسب ما نقل موقع "Women's Health" يقول فريق العلماء القائم على الدراسة إنه بسبب "الحاجة الملحة" للمعلومات في ظل الوضع الحالي، فإنهم قاموا بنشر الدراسة دون المرور بعملية "استعراض أو مراجعة الأقران Peer Review "، وهي عملية تقييم من أشخاص ذوي كفاءة وعلم في المجال نفسه للتأكد من جودة الدراسة ومصداقيتها.

كما انتقد البعض أن القائمين على الدراسة متخصصون في علوم الهندسة والديناميكا الهوائية وليس في علم انتقال الفيروسات والعدوى. وإلى أن تتم مراجعة الدراسة، يجب الحذر من تعميم نتائجها. لكن للأسف انتشرت صور المحاكاة من الدراسة على وسائل التواصل الإجتماعي، مما قد يثير قلق العامة من الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في المجال العام.

مشاهدة الفيديو 01:18

اللياقة البدنية في مواجهة الحجر الصحي

ما رأي الخبراء؟

لا توجد حتى الأن نتائج مؤكدة عن كيفية انتشار فيروس كورونا في الهواء بالأماكن المفتوحة، ومن المرجح أن فيروسات الكورونا بشكل عام تعيش في قطرات الرذاذ الثقيلة لمدة قد تصل لثلاث ساعات، إلا أن هذه القطرات تتبدد سريعاً في الهواء الطلق. وبحسب موقع "Women's Health" قال عالم الفيروسات كريستيان دروستن في "بودكاست" على شبكة NDR الألمانية: "عندما نكون بالخارج يكون زفيرنا مخففاً، وبالتالي يتبدد سريعاً ويتبدد معه الفيروس".

نصائح لممارسة الرياضة بالخارج

يعطي الموقع بعض النصائح لمن يمارسون الرياضة بالخارج، مثل تفادي التجمعات وأوقات الذروة والإبطاء من السرعة أو الابتعاد في حالة المرور بجانب أشخاص آخرين. كما يجب عدم الخروج نهائياً في حالة ظهور أي أعراض مرضية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن أغلب الخبراء يرون أن ممارسة الرياضة بالخارج آمنة، وينصح بعضهم بارتداء الكمامة الواقية أثناء ممارسة الرياضة بالخارج كوسيلة لطمأنة الأخرين.

بالإضافة إلى ذلك لم تغير السلطات من نصيحتها لإجراءات الوقاية بالخارج، وهي الحفاظ على مسافة متر ونصف على الأقل بين الأشخاص وخروج الشخص بمفرده أو بصحبة أفراد بيته فقط. ولذلك فممارسة الرياضة الفردية مازال مسموحاً بها.

س.ش/ص.ش 

  • Abstand halten Deutschland Coronavirus Maßnahmen (picture-alliance/dpa/P. Klaunzer)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    اتباع التدابير المفروضة

    يجب على الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية والمنظمات العلمية والطبية. على سبيل المثال، حفظ مسافة مترين بين كل شخص وآخر، واستخدام باطن الكوع عند السعال أو العطاس لمنع تطاير الرذاذ على الأسطح. كما يفضل استخدام طرق السداد الإلكترونية أو كارت البنك لتفادي التلامس.

  • Symbolbild - Mundschutz (picture-alliane/APA/picturedesk/B. Gindl)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    ارتداء كمامة واقية

    من الأفضل ارتداء كمامة عند التسوق، ومن المهم مراعاة تبديلها كل ساعتين حيث أنها تفقد فعاليتها بعد ذلك. إذا ما تعسر الحصول على كمامة، بالإمكان ربط وشاح حول الفم والأنف وغسله بعد الاستعمال.

  • Handpflege während der Koronakrise (picture-alliance/ANP/K. v. Weel)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    استخدام سوائل التعقيم

    يفضل استخدام سوائل التعقيم التي تحتوي على الكحول، وغسل اليدين بالصابون فور العودة إلى البيت. يجب مراعاة غسل اليدين لثلاثين ثانية على الأقل، كما يجب الانتباه لغسل المعصمين والأظافر.

  • Deutschland Corona-Pandemie - Einkaufen mit Einmal-Handschuhen (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    عدم ارتداء القفازات الطبية

    ربما يعطي ارتداء القفازات الطبية إحساساً بالأمان، لكنه قد يؤدي أيضاً لتراخي الشخص ولمسه لوجهه أو عينيه دون القلق من العدوى. وإذا كان من الضروري ارتداء القفازات، فيجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية وغسل اليدين فور العودة إلى المنزل.

  • Einkaufsbeutel aus Stoff (Imago/Ralph Lueger)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    استخدم كيسك الخاص

    بالرغم من أن عربات التسوق عملية، إلا أن الفيروس يستطيع البقاء معدياً لعدة أيام على أسطح مقابضها. لذا فمن الأفضل أخذ الحقائب الخاصة عند التسوق، وهذا يحمي البيئة أيضا عن طريق تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية.

  • Supermarkt Milchprodukte in Minsk Belarus (DW/E. Danejko)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    اختيار العبوات سهلة الغسل

    يجب غسل العبوات فور العودة للمنزل، فقد يكون أحد المتسوقين سعل أو عطس على سطحها دون أن تدري. إذا كان من الصعب غسل العبوة، يفضل التخلص منها ووضع المنتج في عبوة أخرى نظيفة.

  • Plastik im Supermarkt (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    منتجات مغلفة أم غير مغلفة؟

    الاختيار الأفضل للبيئة هو بالطبع المنتجات غير المغلفة. لكن هل المنتجات المغلفة أكثر أماناً في الوقت الحالي؟ وبحسب الخبراء لا يوجد تفضيل لأحدهما عن الآخر طالما أن المنتجات ستغسل أو تعقم جيداً في الحالتين.

  • Schlangengurke in Plastikverpackung (picture-alliance/U. Baumgarten)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    التخلص من المغلفات

    عند العودة للمنزل يجب التخلص من جميع أغلفة المنتجات ثم غسل أو تعقيم المنتج على حسب نوعه، خاصة إذا كان سيحفظ بالثلاجة.

  • Roter Apfel | Symbolbild | Vogelperspektive (picture-alliance/dpa/L. Calvetti)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    غسل الخضروات والفاكهة

    يجب دائماً غسل الخضروات والفاكهة جيداً، خاصة إذا سيتم تناولها دون طهيها. الخضروات الورقية على وجه الخصوص يفضل غسلها تحت مياه الصنبور الجارية ثم وضعها في وعاء وإضافة خل التفاح والماء. بعد 30 دقيقة يمكن غسلها مرة أخرى وتنشيفها.

  • USA Chicago| Fast Food Restaurants | McDonalds (picture alliance/AP Photo/M. Spencer Green )

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    خدمة استلام الطلبات

    يمكن السؤال عما إذا كان المتجر يقدم خدمة استلام الطلبات لمنع الاختلاط والتلامس بين المتسوقين، وهي الطريقة الأكثر أماناً خاصة إذا كانت قائمة المشتريات بسيطة.

  • Nachbarschaftshilfe (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    خدمة التوصيل للمنازل

    بعض المتاجر تقدم أيضاً خدمة توصيل الطلبات للمنازل. يمكن الطلب عن طريق الهاتف أو الإنترنت، لكن قد تطول مدة التوصيل بسبب استعمال الكثيرين لهذه الخدمة. هذه الطريقة آمنة لأن إجراءات النظافة في توصيل المواد الغذائية صارمة جداً، كما أن هذه الخدمة عملية لمن لا يستطيعون ترك منازلهم حالياً. إعداد: سلمى حامد


مواضيع ذات صلة

Transplantationspatient Nikolaus Dominik hat ein neues Herz

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا أثناء زيارة الطبيب؟ 23.04.2020

لديك موعد مع الطبيب؟ هذا بحد ذاته مشكلة في زمن جائحة كورونا. فأغلب الوصايا ترجّح عدم زيارة الأطباء والعيادات والمشافي ما لم يكن الأمر ضرورياً، لكنّ الزيارة واجبة في بعض الحالات. هذه إرشادات في سبيل الوقاية من العدوى.

Coronavirus im Elektronenmikroskop

البقع الزرقاء.. عارض لكورونا يثير قلق الأطباء 22.04.2020

الأطباء قلقون من عرض مرضي جديد يشتبهون أنه من أعراض فيروس كورونا، ويصيب الأطفال والشباب بشكل خاص. فما هو؟

Fußball - Spanischer Super Cup - FC Barcelona gegen Real Madrid.

تغريدة تثير سخط البلوغرانا.. هل سيحمل "كامب نو" اسم رونالدو؟ 23.04.2020

بعد أن أعلن نادي برشلونة الإسباني بيع حقوق ملكية اسم ملعبه للموسم المقبل، طلب مسؤول نيجيري من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وطلب منه أن ينتهز الفرصة لإعادة تسمية استاد ألد منافسيه باسمه.

إعلان