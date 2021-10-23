 ما مخاطر الشاشات الإلكترونية على نوم الأطفال والمراهقين؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.10.2021

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صحة

ما مخاطر الشاشات الإلكترونية على نوم الأطفال والمراهقين؟

في مراجعة منهجية لمجموعة من الدراسات السابقة، كشف باحثون مخاطر إضافية لاستخدام الأطفال والمراهقين للأجهزة الذكية. وأكدوا على أهمية إبقاء هذه الأجهزة بعيدة عن غرف نوم الأطفال. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.

صورة رمزية

صورة رمزية


قالباحثوندنماركيون في مراجعةمنهجيةلدراساتسابقة،إن استخدام الأطفال والمراهقين للآجهزة الإلكترونية ذات الشاشات، يؤدي عموما إلى قلة نومهم، كما يؤدي في الكثير من الحالات إلى عدم النوم.

واستخدم الباحثون الأربعة الذين ينتمون للمعهد الوطني الدنماركي للصحة العامة في جامعة جنوب الدنمارك بكوبنهاغن، 49 دراسة أجريت خلال الفترة بين عام 2009 وعام 2019، في مراجعتهم التي نشرت في مجلة الصحة العامة "بي إم سي بابليك هيلث". 

مختارات

يقول العلماء إن النوم يساعد على نمو ٍ أفضل لخلايا المخ لدى الأطفال، والآن تقول دراسة أمريكية جديدة إن العاملين في ورديات ليلية والعاملين على متن طائرات لساعات طويلة معرضون أكثر من أقرانهم للإصابة بمرض السكري.

استيقاظ الأطفال بشكل متكرر ليلاً يدفع بعض الأمهات للقلق، فالكثير منهن يعتقدن أن قلة نوم الأطفال تؤثر على نموهم. فكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة ومساعدة الأطفال على النوم بشكل هادئ وهانئ؟

ويتراوح عدد الأطفال والمراهقين الذين شملتهم الدراسات، والذين يصل عمرهم إلى 15 عاما، من 55 إلى ما يقرب من 370 ألفا. ويقول عالم نفسي مقيم في ألمانيا، إن نتائج المراجعة تؤكد على أهمية إبقاء أجهزة الوسائط الإلكترونية بعيدة عن غرف نوم الأطفال.

وكتب الباحثون في المراجعة، أن النوم له تأثير كبير على صحة وسلامة الأطفال والمراهقين. وأشاروا إلى أنه أمر حيوي بالنسبة لتطورهم وقدرتهم على التعلم، وأنه من الممكن أن يكون للنوم غير الكافي لفترة طويلة، آثار صحية على المدى الطويل.

وإلى جانب التغيرات الجسدية والنفسية خلال فترتي الطفولة والشباب، فقد تتسبب العوامل الخارجية في قلة النوم، أو الزيادة من حدته، بحسب الباحثين. وقد أظهرت الدراسات السابقة أن استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وغيرها من الأجهزة ذات الشاشات، يعد من بين تلك العوامل.

ويقول الباحثون إن الدليل على وجود صلة بين استخدام الوسائط الإلكترونية والنوم لفترات أقصر، أقوى بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و15 عاما، بالمقارنة مع الأطفال الذين يبلغون من العمر 5 أعوام وأقل. أما بالنسبة للأطفال الذين هم في سن ما قبل المدرسة، فقد ارتبطت مشاهدة التلفزيون واستخدام أجهزة الكمبيوتر اللوحي، بوجود صعوبات في النوم لديهم ونومهم لفترات أقل.

واستخدم الأطفال الأكبر سنا مجموعة أوسع من الأجهزة الإلكترونية، تتضمن أجهزة ألعاب الفيديو، والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. أما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و12 عاما، فقد ارتبط استخدام الوسائط الإلكترونية لديهم بتأخر أوقات نومهم، ونومهم بدون عمق.

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وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، فقد ارتبط استخدامهم للاجهزة الالكترونية ذات الشاشات، بحدوث مشاكل في النوم، كما ارتبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمعانتهم من النوم السيء.
كما وجد الباحثون أن استخدام التلفزيون والهاتف المحمول في وقت النوم، يرتبط باضطراب فترات النوم والاستيقاظ أثناء الليل.

قلة النوم
وفيتناولهمللدراساتالسابقةالتيأظهرتوجودصلةبيناستخدامأجهزةالوسائطالإلكترونيةالمحمولةذاتالشاشاتفيغرفةالنوممنناحيةوقلةالنوممنناحيةأخرى، يقول الباحثون إن نتائجهم تدعم فرضية أن التعرض للضوء الأزرق الصادر عن تلك الشاشات أثناء المساء، قد يؤدي إلى إزعاج دورة "النوم والاستيقاظ" العادية والقضاء على إطلاق الجسم لهرمون النوم الذي يحمل اسم الـ "ميلاتونين".

وكتب الباحثون أن الطرق الأخرى التي قد يتداخل فيها استخدام الوسائط الالكترونية مع الاستجابة للنوم وقد تتسبب في مشاكل النوم، تشمل "التحفيز النفسي من محتوى الوسائط". وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، فإنهم يقولون إن مراجعتهم تدعم الدليل على أن الصور التفاعلية لأجهزة الوسائط الإلكترونية - على عكس جهاز التلفزيون - تزيد من "الاستثارة الفسيولوجية" التي يمكن أن تؤثر على النوم.

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وتقول تانيا بولين، الطبيبة النفسية في مركز لايبزيغ للأبحاث بألمانيا، إن المراجعة الدنماركية تجمع النتائج بشأن موضوع استخدام الأطفال للوسائط الإلكترونية وكيفية نومهم. وتؤكد وجود صلة بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في غرف نومهم، ونومهم بصورة غير طبيعية، مؤكدة على دور الهواتف المحمولة، بشكل خاص.

وتوضح: "تُظهر بعض الدراسات التي تم الاستعانة بها أيضا وجود ارتباط صريح بين الاستخدام الليلي للهواتف المحمولة وسوء النوم، مما يؤكد مجددا على (النتائج السابقة) التي تفيد بأن هذه الأجهزة على وجه الخصوص، والتي يمكن وضعها في أي مكان ولا يتم غلقها أثناء الليل، من الممكن أن تفسد النوم ".

 وتقول بولين إنه من المهم أن يكون الآباء على دراية بالمخاطر التي تشكلها أجهزة الوسائط الإلكترونية. وتنصح قائلة: "يجب عليهم منذ البداية وضع قواعد واضحة بشأن متى يمكن استخدام مثل هذه الوسائط"، مضيفة أنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتم ترك الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، في غرفة نوم الأطفال أثناء الليل.

كما توصي بعدم استخدام الأطفال للأجهزة، التي تتضمن أجهزة ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر، قبل النوم مباشرة، ولكن يفضل استخدامها في فترة ما بعد الظهر. 

ر.ض/ أ.ح (د ب أ)

  • A series of wood construction sculptures in a courtyard (Riccardo Dalisi)

    هكذا تطورت ملاعب الأطفال عبر القرن الأخير

    لتقُمْ أنت بنفسك بإنشاء ملاعب الأطفال

    أدت الفكرة القائلة: "لتَقُمْ أنت بنفسك بإنشاء ملاعب الأطفال" التي ازدهرت في ستينيات القرن الماضي إلى ظهور شكل جديد من النشاطات التربوية، وانطلاقاً من هذه الفكرة عمل الآباء على تشكيل فريق مهمته إنشاء ملاعب خاصة لأطفالهم في المناطق الحضرية، واستملكوا الكثير من الخرائب، واستخدموا المواد الخام المتوفرة لإنشاء أماكن للعب أطفالهم.

  • Playground in Central Park (Richard Dattner)

    هكذا تطورت ملاعب الأطفال عبر القرن الأخير

    تصاميم مُعقدة في سبعينيات القرن الماضي

    أقيم أول ملعب للأطفال في مدينة نيويورك عام 1890، وكان الملعب في غاية البساطة وأحيط بسور كبير. الصورة المرفقة هي لقسم من حديقة "سنترال بارك" التقطت عام 1972. على مر العقود أصبحت تصاميم الملاعب أكثر تعقيداً، و دخلت الجسور الأعمدة الخراسانية في عملية إنشاء ملاعب الأطفال.

  • Children building with wood (Riccardo Dalisi)

    هكذا تطورت ملاعب الأطفال عبر القرن الأخير

    ملاعب عشوائية

    كان للمهندس الدانمركي كارل ثيودور سورنسن نظريات عديدة تتعلق بأفضل الأساليب المستخدمة في تصميم ملاعب الأطفال. كان سورنسن أول من تبنى في عام 1931 مفهوم إنشاء ملاعب تصاميمها تدمج بين المواقع الحضرية والأماكن الطبيعية. أعطى سورنسن مواد ومعدات البناء للأطفال وتركهم بمفردهم يشيّدون الملعب بالأسلوب الذي يحلو لهم. قاد المهندس سورنسن حملة لتشجيع إنشاء المساحات الخضراء بغرض تحفيز الإبداع لدى الأطفال.

  • Bundeskunsthalle Bonn, Ausstellung, Playground Project (Kunst- und Ausstellungshalle d. BRD GmbH/L.Schmid)

    هكذا تطورت ملاعب الأطفال عبر القرن الأخير

    المُجَسَمات المُخصصة للعب الأطفال

    فيما مضى دخلت شتى مواد البناء المتوفرة في عملية إنشاء ملاعب الأطفال: استُخدمَ الفولاذ، والحبال، والخشب، والخرسانة المُسَلحة. وفي ستينات القرن الماضي دخلت مواد بناء جديدة مما أدى إلى ظهور أفكار وأساليب تصميم جديدة ومبتكرة في عملية إنشاء ملاعب الأطفال كمثل هذا المُجَسَم المُشارك في المعرض.

  • Treehouse and plastic playground toys (Kunst- und Ausstellungshalle d. BRD GmbH/L.Schmid)

    هكذا تطورت ملاعب الأطفال عبر القرن الأخير

    بيوت للأطفال فوق الأشجار

    مع ازدياد شعبية ملاعب الأطفال أصبحت الملاعب كبيرة وتتماشى مع وقع الحياة أيضاَ. لم تتميز المُجَسَمات بأشكالها فحسب بل أمست تحظى بإعجاب الأطفال. بدأت في الآونة الأخيرة تتزايد المخاوف في صفوف الآباء والأمهات حيال إجراءات الأمان في ملاعب الأطفال، وأدى ذلك إلى تشديد القيود على درجة الأمان وملاءمة تلك الملاعب للعب الأطفال.

  • A water playground in New York (Richard Dattner)

    هكذا تطورت ملاعب الأطفال عبر القرن الأخير

    الماء يعمّ الأرجاء

    في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي حاول مصممو ملاعب الأطفال دمج العناصر الطبيعية مع أمكنة لعب الأطفال في بيئاتهم الحضرية بهدف توفير المزايا التي يتمتع بها أقرانهم في المناطق الريفية. وبُغية تحقيق هذا الهدف جُلِبت رمال الشواطىء إلى الملاعب الحضرية و حولت المناطق العشبية إلى غابات كثيفة.

  • Playground in Amsterdam (Amsterdam City Archives)

    هكذا تطورت ملاعب الأطفال عبر القرن الأخير

    لا يُمكن أن نفصل بين الأطفال وبين اللعب

    المهندس المعماري الهولندي ألدو فان إيك هو من أشهر المعمارين الذين تبنوا فكرة: "لايُمكننا أن نفصل بين أطفالنا واللعب"، وبأن لعب الأطفال يجب أن يشغل جزءاً هاما من حياة المدينة ويجب أن لا ينفصل عنها. عمل فان إيك في دائرة التخطيط الحضري لمدينة أمستردام. وتتميز تصاميم فان إيك بأنها تعمل على توثيق العلاقات بين الناس.

  • Girl climbs tubes at Playground Project exhibition (Annik Wetter)

    هكذا تطورت ملاعب الأطفال عبر القرن الأخير

    الملاعب التشاركية والتفاعلية

    قالت غابرييلا بورخالتر أمينة معرض مشروع ملاعب الأطفال في بون: "نُريد أن نجعل المتحف والمعارض أكثر حيوية". بدأ المشروع بإجراء أبحاث مكثفة في عام 2006 وعمل على مراجعة مراحل إنشاء وتطوير الملاعب في القرن الماضي. الصورة المرفقة من المعرض - يُمكنك أن تتفاعل مع المعروضات كما يُمكنك أن تتسلقها أيضاً. كاورتني تنز/غالية داغستاني