 ما لا تعرفه عن فوائد الشمندر الأحمر الغذائية والصحية | عالم المنوعات | DW | 18.03.2019

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منوعات

ما لا تعرفه عن فوائد الشمندر الأحمر الغذائية والصحية

يعتبر الشمندر الأحمر من المواد الغذائية التي ينصح بتناولها لما يحتويه من مغذيات تساعد على استمرارية الوظائف الحيوية المختلفة للجسم، فتناوله باستمرار يُعد أسهل طريقة للتمتع بصحة جيدة.

Rote Beete und gelbe Rüben (picture-alliance/Arco Images/J. Pfeiffer)

لطالما اعتبر الناس الشمندر الأحمر مجرد خضار عادي، لكن ماذا لو أخبرناكم أنه أحد الخضروات الصحية التي استعملها الإنسان منذ عصور خلت كغذاء لما يتوفر عليه هذا الجذر من معادن وفيتامينات وسكريات للطاقة وكذلك أحماض أمينية. "أنيا غاي"، خبيرة في التغذية والحمية الغذائية، من "مايو كلينك"، في روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية، ترى في  الشمندر الأحمر ليس فقط خضار منخفض السعرات الحرارية فحسب بل إنه يساعد أيضا على الهضم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويزيد من الأداء الرياضي، حسب ما جاء في الموقع الألماني المعتني بشؤون الصحة "هايل-براكسيس نيت".

وتعرف اليونانيون والرومان القدماء على فوائد الشمندر الأحمر وتم استخدامه كوصفة علاج لالتهاب الجلد والأمراض المعدية، وفي العصور الوسطى استخدم في علاج اضطرابات الدم. وذكر موقع "فيد غيزوندهايت فيسن" الألماني أن الشمندر الأحمر يستخدم ضد الوهن وقلة المعادن في الجسم وكذلك لأمراض الكبد حيث يحفز الكبد وكذلك الكلي. كما يقوي جهاز المناعة بالعديد من الفيتامينات التي يحتويها ويخفض ضغط الدم عن طريق تمدد الأوعية الدموية. ولا ننسى أهمية الشمندر الأحمر للنساء الحوامل حيث يقوي مناعة الأم الحامل ويجنب الجنين من خطر العيوب الخلقية.

لكي يستفيد الجسم من فوائد الشمندر الأحمر ترى الخبيرة الصحية "غاي" أن هناك طرق عديدة لإدماجه في النظام الغذائي، ليس فقط في المخللات ولكن أيضا في أطباق السلطات وفي الحساء وكعصير أو يقدم كطبق جانبي مع الطبق الأساسي. وجاء في موقع "هايل-براكسيس نيت" أيضا أن الشمندر الأحمر يحتوي على ما نسبته 90 في المائة من الماء، وكل 100 غرام من هذه الخضروات الجذرية لديها 41 سعرة حرارية فقط. بالإضافة إلى ذلك فإن الشمندر الأحمر غني بالمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وكذلك فيتامينات B وفيتامين C وحمض الفوليك.

ع.اع. /ع.ج.م

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    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    لكل نوع من الفيتامينات تركيبته الخاصة، وتذوب أغلبها في الدهون، هذا يعني أن الجسم يحتاج إلى الدهون لمعالجتها. وهذه الفيتامينات هي فيتامين،CوDوEوFوK، لذا ينصح خبراء التغذية بتناول الأفوكادو أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند والمسكرات إلى جانب الخضروات، فهي تجعل تضاعف من فوائد الخضروات سواء كانت نيئة أم مطبوخة.

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    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    ينصح خبراء التغذية بضرورة تناول مختلف أنواع الخضروات وأشكالها. فالاكتفاء بتناول الخضروات الورقية مثل الخس لا يضمن الحصول على كافة المغذيات النباتية كاللوتين والفلافونويد والعفص، علما أن هذه المركبات تساعد على الوقاية من أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان.

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    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    تناول الخضروات النيئة مفيد جدا، لكن هناك أنواع من الخضار تكون مغذية أكثر، لو تم تناولها مطبوخة. علما أن خبراء التغذية ينصحون بتجنب طهي الخضار بقليها أو تحميرها، بل سلقها قليلا حتى يتغير لونها دون أن تصبح رخوة. ومن بين الخضار التي ينصح بتناولها مطبوخة: الطماطم والجزر والهليون والفطر والسبانخ، أما أنواع الخضار التي ينصح بتناولها نيئة فهي، الفليلفة والشمندر والبصل والبروكولي.

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    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    لاشك أن الخضروات الطازجة هي الأفضل، لكن حفظ الخضروات لمدة طويلة في الثلاجة يجعلها تفقد الكثير من المواد العناصر الغذائية الموجودة بداخلها، يمكن تجنب ذلك بغسل الخضروات وتقطيعها وتجميدها، لاستخدامها لاحقا بعد إذابتها.

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    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    عند تقطيع أوراق الخس يتم إنتاج مواد كيميائية نباتية ثانوية كوسيلة دفاع طبيعية، وأظهرت الكثير من الدراسات الحديثة أن ذلك يساعد على مضاعفة كمية المواد المضادة للأكسدة، ما يعني أن الاستفادة القصوى من أوراق الخس تكون بتقطيعه وحفظه في الثلاجة لتناوله في اليوم التالي.

  • Griechischer Salat (Symbolbild)

    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    تكثر المواد الحافظة في السلطات المصنعة، فضلا عن أنها مليئة بالسكر والصوديوم والمواد الضارة، حتى لوتم الإشارة إلى أنها خالية من الدسم. لذا ينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن استخدام الصلصات الجاهزة واستبدالها بصلصات طازجة.

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    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    يحتوي الثوم على مركب مفيد جدا يعرف باسم "الأليسين"، ويتم تنشيط هذه الأنزيم بعد تقشير الثوم وتقطيعه أو طحنه، ما يعني ان الاستفادة القصوى من هذا الأنزيم لاتكون باستخدام الثوم مباشرة بعد فرمه، بل تركه لمدة 15 دقيقة قبل استخدامه.

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    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    تحتوي البطاطس على كمية عالية من السكر، ما يعني أن تناولها يرفع مستوى السكر في الدم. ووفقا لموقع "غيزوندهايت تيبس" فإن مرور يوم كامل على طهي البطاطس يساعد على تحويل السكر فيها إلى شكل يمكن هضمه ببطئ. ما يعني أن أفضل طريقة للحفاظ على قيم السكر منخفضة بعد تناول البطاطس، يكون بطهيها قبل يوم كامل من تناولها وحفظها بالثلاجة.

    الكاتب: إعداد: دالين صلاحية


 

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