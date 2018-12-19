 ما قصة ريبيري مع منتقديه و″شريحة اللحم الذهبية″؟ | عالم المنوعات | DW | 05.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

ما قصة ريبيري مع منتقديه و"شريحة اللحم الذهبية"؟

تعرض نجم بايرن ميونيخ فرانك ريبيري لانتقادات حادة بعد يومين من نشره لشريط قصير عبر حساباته على مواقع التواصل. لكن رد ريبيري جاء أقسى إذ توجه بالشتائم وبألفاظ نابية إلى منتقديه بسبب "شريحة اللحم الذهبية".

Franck Ribéry (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

وجه الفرنسي فرانك ريبيري لاعب نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي السبت (الخامس من كانون الثاني/ يناير 2019)، في ما بدا أنه رد على انتقادات طالته على خلفية تناوله "شريحة لحم ذهبية" في مطعم بدبي.

وكان ريبيري (35 عاما) قد نشر الخميس شريطا قصيرا عبر حساباته على مواقع التواصل، على هامش زيارته لمطعم الطاهي التركي نصرت غوكشيه الملقب "سالت باي"، حيث وضع الأخير أمامه شريحة لحم مغلفة بورق الذهب، قبل أن يقوم بتقطيعها ويفسح المجال أمام اللاعب الدولي السابق لرش الملح عليها، وهي الحركة التي عرف بها الطاهي الشهير عبر مواقع التواصل.

وبعد الانتقادات التي طالت هذا "البذخ"، نشر ريبيري رسائل حادة اللهجة عبر "تويتر" وانستغرام، وتوجه بعبارات نابية إلى من وصفهم بـ "الحاسدين، الغاضبين". كما نسب لنجم فريق بايرن ميونيخ قوله: "أنا لا أدين لكم بشيء، نجاحي قبل أي شيء آخر هو بفضل الله".

 بيد أن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)  قالت في خبر لها إنه لم يتضح بعد ما إذا كان ريبيري كتبه هذه الرسائل و"الشتائم" بنفسه أم لا.  كما أن نادي بايرن ميونخ لم يعلق خلال معسكره التدريبي في الدوحة على الواقعة على الفور. لكن صحيفة "بيلد" الألمانية أشارت إلى أن رئيس مجلس إدارة النادي، كارل ـ هاينز رومينيغه، غاضب من رسائل ريبيري، لكنها لم تقدم معلومات إضافية.

وبحسب صحيفة "بيلد"، سجل اللاعب الفرنسي الشريط في المطعم التابع للطاهي التركي في دبي. وكان الطبق عبارة عن شريحة لحم وزنها 400 غرام، مغلفة بورق الذهب، بسعر يبلغ 1200 يورو، حسب الصحيفة الألمانية.

أ.ح/ع.خ (أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:11
بث مباشر الآن
01:11 دقيقة

ريبيري والحريري يشاركان حملة "تضامن مع كريم"

مختارات

ريبيري يفقد أعصابه ويتشاجر مع ابن وطنه  

ريبيري يفتح كتاب الماضي ويكشف سر الندبة في وجهه

كثيراً ما تراقصت الجماهير على أهداف ومهارات النجم الفرنسي فرانك ريبيري، بيد أن وراء قصة نجاح ريبيري حادثة أليمة تركت ندبة في وجهه وساعدته على قهر صعوبات الحياة. فكيف تعامل ريبيري مع هذه الندبة؟ (19.01.2018)  

صفعة ريبيري تحرم روبن من جائزة مرموقة في ألمانيا

كان من المقرر أن يتسلم الليلة ريبيري وزميله روبن إحدى الجوائز العريقة بألمانيا، غير أن السلوك الخاطئ الذي ارتكبه النجم الفرنسي حرم زميله الهولندي أيضا من الجائزة، لتذهب إلى أعظم هداف أجنبي في تاريخ البوندسليغا. (16.11.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ريبيري والحريري يشاركان حملة "تضامن مع كريم"  

مواضيع ذات صلة

Fußball Bundesliga - FC Bayern München - RB Leipzig

ريبيري يقود بايرن لمواصلة صحوته وتقليص الفارق مع دورتموند 19.12.2018

قلص فريق بايرن ميونيخ، بفضل جهود نجمه المخضرم ريبيري، الفارق بينه وبين المتصدر دورتموند إلى ست نقاط إثر فوزه الثمين على فريق لايبزيغ بهدف دون رد. فيما واصل شالكه نتائجه الهزيلة وسقط أمام ليفركوزن.

Deutschland Frank Ribery

بعد 12 عاما من الولاء.. هل يرحل ريبيري أخيراً عن بايرن؟ 14.12.2018

أكد روبن أنه يلعب الآن آخر مواسمه مع بايرن. كما لن يجدد مسؤولو الفريق عقد "توأمه" ريبيري على ما يبدو. والآن هناك أسئلة كثيرة: هل سيبقى ريبيري مع بايرن موسما آخر؟ أم سينتقل خارج ألمانيا؟ أم سيعتزل اللعب ويتجه للإدارة؟

1. Bundesliga | Werder Bremen v Bayern München | Torjubel (1:2)

لهذه الأسباب عاد بايرن إلى مسار الانتصارات من جديد! 10.12.2018

بعد تعثر مقلق ونتائج ضعيفة في الدوري الألماني (بوندسليغا) عاد بايرن ميونيخ من جديد إلى مسار الانتصارات مع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق. فما هي أسباب نهضة بايرن من جديد؟

إعلان
Themenbild Facebook

 