ما قصة الطرود البريدية "المفخخة" في الولايات المتحدة؟

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) نداء إلى الوحدة بعد اعتراض طرود مشبوهة كانت مرسلة خصوصا إلى باراك أوباما وهيلاري كلينتون، معتبرا أنه لا مكان "للعنف السياسي" في الولايات المتحدة. وقال ترامب من البيت الأبيض "في أوقات كهذه، علينا أن نتوحد".
وأدانت المستشارة الرئاسية إيفانكا ترامب محاولات الهجوم بشدة، مقدمة الشكر لجهاز الخدمة السرية وقالت عبر موقع "تويتر": "ليس هناك عذر... أمريكا أفضل من ذلك".
استهداف للديمقراطيين؟
وكان جهاز الخدمة السرية الأمريكي، وهو وكالة لإنفاذ القانون تحمي مسؤولي الحكومة الأمريكية الحاليين والسابقين، قد أكد في وقت سابق اليوم العثور على مواد ناسفة في مكتبي وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في نيويورك، والرئيس السابق باراك أوباما في واشنطن. وقال جهاز الخدمة السرية، إنه اعترض الطردين المشبوهين، مضيفا أن كلا من كلينتون وأوباما لم يتعرضا لخطر تلقي الطرود.
وبدأ جهاز الخدمة السرية تحقيقاته للتوصل إلى مدبر عملية إرسال الطردين. ويماثل الطردان المرسلان إلى كلينتون وأوباما، الطرد الذي تم العثور عليه في صندوق بريد منزل الملياردير، جورج سوروس أمس الأول الاثنين. وقالت هيلاري كلينتون أمام حشد من المواطنين في فلوريدا: "إنه وقت عصيب، أليس كذلك؟ إنه وقت الانقسامات العميقة ويجب أن نقوم بما في وسعنا لتوحيد بلادنا"، بحسب وكالة أنباء "بلومبرغ".
وأعلنت الشرطة المحلية في ولاية فلوريدا أنها تحقق في طرد مشبوه عثر عليه بالقرب من مكتب ديبي واسرمان شولتز، وهي مسؤولة ديمقراطية سابقة. وكان من المقرر أن تشارك مع هيلاري كلينتون اليوم في حفل لجمع التبرعات في ميامي لصالح دونا شالالا، المرشحة للحصول على مقعد في مجلس النواب. عن الحزب الديمقراطي.
كما اعترضت الخدمة السرية أيضا طردا في غرفة البريد بمكتب شبكة "سي إن إن" كان موجها إلى مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" السابق جون برينان، حسب الشبكة نفسها. وبرينان هو منتقد صريح للرئيس دونالد ترامب، وكثيرا ما يقوم بالتعليق على أحداث عبر الشبكة. وأوضحت القناة أنها أخلت غرفة الأخبار في "مركز تايم وورنر" بمانهاتن كإجراء احترازي.
وقال حاكم نيويورك أندرو كومو إن طردا مشبوها أرسل أيضا إلى مكتبه في مدينة نيويورك. وكومو هو ديمقراطي يخوض الانتخابات سعيا للفوز بفترة جديدة، وقال إنه لن يشعر بالدهشة إذا تم العثور على المزيد من الطرود. واعتبر كومو أن إرسال مثل هذه الطرود هو "عمل إرهابي"، وبالتالي هي محاولة لإثارة الخوف بين الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي في السادس من تشرين ثان/ نوفمبر، مضيفًا أن سكان نيويورك لن يرضخوا للترهيب.
ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب) إ
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
ليدي غاغا تصلي من أجل "أن يمر يوم الإقتراع بسلام"
احتدام المنافسة الانتخابية واستخدام وسائل غير مسبوقة بين المرشحين، دفعت المغنية لادي غاغا إلى القول "إنني أصلي من أجل أن يمر يوم الإقتراع بسلام". الفنانة الأمريكية ورغم أنها تدعم المرشحة كلينتون الا أنها لا تهاجم منافسها ترامب. لكن الأمر مختلف بالنسبة لمعظم النجوم الذين يشاركون في حملات المرشحين.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
لنصرخ بصوت عال..
قبل الانتخابات الأمريكية بأسبوع، أعلنت المغنية الأمريكية المشهورة جينفر لوبيز تأييدها للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. مغني الروك الأمريكي بون جوفي أيضا يدعم كلينتون ويحيي سلسلة حفلات مجانية دعما لحملتها ضد دونالد ترامب.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
التعري لدعم كلينتون
المغنية كايت بيري أقامت حفلات للطلاب لحشد الدعم لهيلاري كلينتون، لكنها لم تكتف بذلك وأرادت أن تدعم مرشحتها المفضلة بطريقة مختلفة عن الآخرين، فنشرت مقطع فيديو على يوتيوب تعرت خلاله تماما وهي في مركز انتخابي تطالب بالتصويت لكلينتون.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
لكمة في الوجه
في مقطع فيديو أعلن الممثل الأمريكي روبرت يد نيرو عن تأييده وبشكل واضح تماما بقوله: "قال إنه يريد أن يوجه لكمة في الوجه لمن يحتجون خلال حملاته الانتخابية. وأنا اريد أن أوجه له لكمة في جهه. هل نريد شخصا مثل هذا رئيسا؟ لا أظن ذلك".
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
"جيل من الجبناء"
أما الممثل والمخرج كلينت استوود فهو يدعم ترامب. "لدينا جيل من الجبناء" يقول استوود معلنا أنه سينتخب ترامب. وصحيح أنه ليس من أنصاره، ولكنه يراه أهون الشرين مقارنة بكلينتون.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
حين يتعلق الأمر بالصورة
بعض النجوم الأمريكيين لا يعلنون ولا يكشفون عن دعمهم للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، لأنهم يخشون على صورتهم لدى الجمهور. لكن الممثل شارلي شين صرح بدعمه لترامب وقال في تغريدة له عام 2015 "إذا اتصل بي ترامب سأصبح نائبا للرئيس".
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
كلينتون ستصبح رئيسة أمريكا
نجمة هوليوود ميرل ستريب شاركت في إحدى حملات المرشحة الديمقراطية كلينتون حيث صعدت المنصة وأعلنت عن دعمها لها وقالت "هيلاري رودهام كلينتون ستصبح رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية".
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
حفلات عشاء في بيت كلوني
نجم هوليوود جورج كلوني أعلن ومنذ أن كانت هيلاري كلينتون عضوا في مجلس الشيوخ، عن تأييده لها، مثلما يظهر في هذه الصورة التي تعود إلى عام 2003. والآن يقيم كلوني في بيته حفلات عشاء لجمع التبرعات لكلينتون، حيث تكلف وجبة العشاء لديه 33 ألف و400 دولار، فقط!
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
الرقص أمام الكاميرا
شاركت كلينتون في برنامج حواري للمذيعة إلين دي غنيريس، ورقصت خلاله مع المذيعة والممثلة الكوميدية آمي شومر ونجمة البوب بنك، وذلك من أجل دفع المشاهدين إلى انتخابها.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
مؤيدو ترامب مع بعضهم
مقارنة مع مؤيدي كلينتون، قائمة مؤيدي ترامب قصيرة، ولكنها تضم مشاهير أيضا مثل المغني كيد روك وبطل العالم للملاكمة مايك تايسون والممثل هولك هوغان (في الصورة). يدعم هؤلاء ترامب ولكن على استحياء، حيث لا يظهر أي منهم في حملته الانتخابية على المنصة.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
طرق الأبواب
المعغنية ميلي كروس تدعم بشكل علني وافتخار كلينتون، حيث قامت مؤخرا في إحدى كليات جامعة فيرجينيا بالانتقال من غرفة لأخرى تطرق الباب وتدعو لانتخاب كلينتون كأول إمرأة ومؤيدة للحركة النسوية رئيسة للولايات المتحدة.
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في صور: مشاهير في قلب حملات مرشحيْ الرئاسة الأمريكية
هيلاري للرئاسة
تستغل حملة كلينتون مختلف مواقع التوصل الاجتماعي من أجل التأثير على الشباب وكسب تأييدهم. وفي هذا السياق كسبت كلينتون نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان التي لها 50 مليون متابع على تويتر، إلى صفها. نينا نيبرغال/ عارف جابو