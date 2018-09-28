ما قصة الحذاء النسائي ذو الكعب العالي الذي ارتداه ألفيس؟

يبدو أن مواهب نجم باريس سان جيرمان داني ألفيس، لا تقتصر فقط على مساعدة نادي العاصمة الفرنسي في مواصلة تحقيق الانتصارات واعتلاء منصات التتويج، بل تتعداه إلى مواهب أخري يكشف عنها النجم البرازيلي شيئاً فشيئاً.

وأثناء لعبه بقميص برشلونة، أظهر ألفيس (35 عاماً) تمتعه بموهبة كبيرة في الغناء والرقص، حيث نشر عدة صور ومقاطع فيديو على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن، من الواضح أن المدافع البرازيلي يتمتع بمواهب أخرى.

وتشير صحيفة "لوباريزيان" إلى أن، داني ألفيس أظهر موهبته في عرض الأزياء، وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ألفيس نشر على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" فيديو له، وهو يرتدي حذاء نسائياً بكعب عالٍ بمناسبة أسبوع الموضة، الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس، حيث تمكن الدولي البرازيلي من المشي دون مشاكل تُذكر.

وأوضح موقع "لوباريزيان" أن، ألفيس مشى بالحذاء العالي مُتخيلاً نفسه أمام جمهور على منصة العرض وأخذ في توجيه التحية له، وأضاف أن النجم البرازيلي خاطب زوجته جوانا التي تعمل عارضة أزياء قائلاً "إنه أسبوع الموضة وأنا على استعداد لأكون محل زوجتي جوانا".

وبحسب نفس المصدر، أحب كل من نيمار دا سيلفا وأدريان رابيو فيديو زميلهم في الفريق داني ألفيس، فيما شاهد الفيديو أكثر من مليون شخص في ساعة واحدة فقط. يُشار إلى أن، داني ألفيس يواصل رحلته من الإصابة التي أبعدته عن المستطيل الأخضر مدة طويلة، وحالت دون مشاركته مع المنتخب البرازيلي في مونديال روسيا 2018