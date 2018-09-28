 ما قصة الحذاء النسائي ذو الكعب العالي الذي ارتداه ألفيس؟ | عالم الرياضة | DW | 28.09.2018

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عالم الرياضة

ما قصة الحذاء النسائي ذو الكعب العالي الذي ارتداه ألفيس؟

لطالما أثبت نجم باريس سان جيرمان داني ألفيس أن مواهبه تتجاوز بكثير ممارسة الرياضة الشعبية الأولى في العالم. الدولي البرازيلي نشر مؤخراً فيديو له يُبرز موهبة جديدة قرر الكشف عنها لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

Fußball Champions League - Paris St Germain vs Bayern München (Reuters/C. Platiau)

صورة من الأرشيف.

يبدو أن مواهب نجم باريس سان جيرمان داني ألفيس، لا تقتصر فقط على مساعدة نادي العاصمة الفرنسي في مواصلة تحقيق الانتصارات واعتلاء منصات التتويج، بل تتعداه إلى مواهب أخري يكشف عنها النجم البرازيلي شيئاً فشيئاً.

وأثناء لعبه بقميص برشلونة، أظهر ألفيس (35 عاماً) تمتعه بموهبة كبيرة في الغناء والرقص، حيث نشر عدة صور ومقاطع فيديو على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن، من الواضح أن المدافع البرازيلي يتمتع بمواهب أخرى.

وتشير صحيفة "لوباريزيان" إلى أن، داني ألفيس أظهر موهبته في عرض الأزياء، وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ألفيس نشر على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" فيديو له، وهو يرتدي حذاء نسائياً بكعب عالٍ بمناسبة أسبوع الموضة، الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس، حيث تمكن الدولي البرازيلي من المشي دون مشاكل تُذكر.

وأوضح موقع "لوباريزيان" أن، ألفيس مشى بالحذاء العالي مُتخيلاً نفسه أمام جمهور على منصة العرض وأخذ في توجيه التحية له، وأضاف أن النجم البرازيلي خاطب زوجته جوانا التي تعمل عارضة أزياء قائلاً "إنه أسبوع الموضة وأنا على استعداد لأكون محل زوجتي جوانا".

وبحسب نفس المصدر، أحب كل من نيمار دا سيلفا وأدريان رابيو فيديو زميلهم في الفريق داني ألفيس، فيما شاهد الفيديو أكثر من مليون شخص في ساعة واحدة فقط. يُشار إلى أن، داني ألفيس يواصل رحلته من الإصابة التي أبعدته عن المستطيل الأخضر مدة طويلة، وحالت دون مشاركته مع المنتخب البرازيلي في مونديال روسيا 2018

  • Dani Allves FC Barcelona 20.04.2013 Barcelona

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    روح الدعابة رد على العنصرية

    داني ألفيس، لاعب فريق برشلونة، أكل موزة ألقيت عليه من مدرجات مشجعي فريق فيا ريال الأسباني، أثناء استعداده لتنفيذ ركلة ركنية ، في المباراة التي جمعت بين فريقه والريال ضمن منافسات بطولة الدوري الأسباني، في إشارة إلى وصف أصحاب البشرة السمراء ب"القردة". وبذلك أطلق ألفيس، الذي رد على هذا القذف العنصري بروح رياضية، موجة تضامنية عبر المواقع الاجتماعية على غرار تويتر وفيسبوك.

  • Screenshot Twitter Solidaritätsaktion mit Dani Alves EINSCHRÄNKUNG

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    دعم من زملائه في فريق برشلونة

    أول من أعرب عن تضامنه مع ألفيس كان زميله في فريق برشلونة وفي المنتخب البرازيلي نيمار الذي صور نفسه وهو يأكل موزة قبل أن ينشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليتبادلها أكثر من عشرة ملايين متابع عبر أنحاء العالم.

  • Screenshot Twitter Solidaritätsaktion mit Dani Alves EINSCHRÄNKUNG

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    زميل في المعاناة أيضا

    كذلك لاعب المنتخب الإيطالي الأسمر البشرة ماريو بالوتيلي، والذي كان عايش ولأكثر من مرة مواقف عنصرية مماثلة في الملاعب الإيطالية، أكد تضامنه مع ألفيس من خلال هذه الصورة.

  • Screenshot Twitter Solidaritätsaktion mit Dani Alves EINSCHRÄNKUNG

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    تضامن من أنجلترا أيضا

    على الرغم من الهزيمة المرة التي مني بها فريقهما ليفربول، فلم يتأخر كل من فيليبه كوتينهو ولويس سواريز عن التعبير عن تضامنهما مع ألفيس وأكل موزة ضد العنصرية.

  • Screenshot Twitter Solidaritätsaktion mit Dani Alves EINSCHRÄNKUNG

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    تضامن برازيلي - أرجنتيني

    الموجة التضامنية مع ألفيس خلقت أيضا تضامنا بين الجنسيات، ففي هذه الصورة اختار كل من المهاجم الأرجنتيني سيرجيو آغويرو أن يقضم الموزة مع لاعبة المنتخب البرازيلي الشهيرة مارتا فييرا دا سيلفا.

  • Screenshot Twitter Solidaritätsaktion mit Dani Alves EINSCHRÄNKUNG

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    تضامن بموز من نوع آخر

    كذلك فريق هيلنسينكي الفنلندي لكرة القدم عبر عن تضامنه مع ألفيس. لكن يبدو أن الموز من الثمار التي يصعب الحصول عليها في العاصمة الفنلندية.

  • Matteo Renzi & Cesare Prandelli Solidarität mit Dani Alves

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    إيطاليا: زعيما الحكومة والمنتخب يأكلان الموز

    وفي إيطاليا أعرب كل من رئيس الحكومة ماتيو رينتسي ومدرب المنتخب الإيطالي تشيزاريه براندلي عن تضامنهما مع ألفيس من خلال هذه الصورة المشتركة والتي تظهرهما وهما بصدد أكل الموز.

    الكاتب: اندرياس ستن زيمونس- شمس العياري


مختارات

أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

ما كان لأحد أن يتوقع الموجة التضامنية التي أطلقها اللاعب الأسمر ألفيس والذي تعرض لحركة عنصرية عبر إلقاء موزة عليه. وبدلا من أن يحتج، اختار أن يأكل الموزة. مشاهير الرياضة والسياسة قلدوا الحركة للتعبير عن رفضهم للعنصرية. (30.04.2014)  

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