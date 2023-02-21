 ما فعالية العقوبات ضد روسيا؟ | صنع في ألمانيا | DW | 22.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

ما فعالية العقوبات ضد روسيا؟

هل العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة؟ لا، كما تقول الباحثة يوليا غراوفوغل. روسيا في ورطة، خاصة في السوق المالية والتكنولوجيا العالية. وهناك أيضا خسائر في الطاقة. العقوبات تؤثر، ولكن ببطء.

المزيد من المركز الإعلامي

خطابا بايدن وبوتين حول أوكرانيا.. نحو مزيد من التصعيد؟

خطابا بايدن وبوتين حول أوكرانيا.. نحو مزيد من التصعيد؟ 21.02.2023

مؤتمر ميونيخ للأمن يقترب من نهايته. بعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا، احتلت الحرب مركز الصدارة في نقاشات المؤتمر.

واقع أوكرانيا الجديد أهم محاور المحادثات في مؤتمر ميونيخ للأمن 19.02.2023

انطلاق مؤتمر ميونخ للأمن في ميونخ دون مشاركة روسيا، لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي

حرب أوكرانيا تهيمن على مؤتمر ميونخ للأمن 17.02.2023

زيارة بايدن لكييف.. ما حدود الدعم الغربي لأوكرانيا؟

زيارة بايدن لكييف.. ما حدود الدعم الغربي لأوكرانيا؟ 20.02.2023

المزيد صنع في ألمانيا

ما هي الحرب السيبرانية؟

ما هي الحرب السيبرانية؟ 22.02.2023

عبء أسعار الغاز المرتفعة

عبء أسعار الغاز المرتفعة 22.02.2023

عقوبات روسيا تضر الصناعة في منطقة كيمنيتس الألمانية

عقوبات روسيا تضر الصناعة في منطقة كيمنيتس الألمانية 22.02.2023

Ukraine Tech, MADE Quelle: DW

أوكرانيا: ازدهار قطاع التكنولوجيا في أوكرانيا رغم الحرب 22.02.2023

اقرأ أيضا

BRUSSELS, BELGIUM - FEBRUARY 27: European Commission President von der Leyen holds press conference in Brussels, Belgium on February 27, 2022. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

ذكرى غزو أوكرانيا - عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا والمسيرات الإيرانية 15.02.2023

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا في الذكرى السنوية الأولى لغزوها أوكرانيا، وستشمل العقوبات كيانات إيرانية أيضا تساهم في إنتاج المسيرات وتزويد روسيا بها.

File - A file photo dated 21 February 2007 showing a general view of Yuganskneftegaz pumping station in Priobskoe oilfield some 200 km from Nefteyugansk, Russia. EPA/YURI KOCHETKOV (zu dpa Notbremse der Förderländer: Wird das Öl wieder teurer? vom 15.04.2016) +++ dpa-Bildfunk +++

تقرير: العقوبات الغربية على روسيا تساعد القوقاز وآسيا الوسطى 16.02.2023

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام، والعقوبات الغربية المفروضة رداً على ذلك الغزو، دعمت النمو الاقتصادي في القوقاز وآسيا الوسطى.

RUSSIA, MOSCOW - FEBRUARY 21, 2023: Russia s President Vladimir Putin C back delivers his annual address to the Federal Assembly of the Russian Federation, at Moscow s Gostiny Dvor. Sergei Karpukhin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY 57474072

بوتين يتعهد بمواصلة حربه في أوكرانيا ويهاجم الغرب 21.02.2023

جدد الرئيس الروسي اتهاماته للغرب باشعال فتيل النزاع مع أوكرانيا واستخدامه لمحاولة القضاء على روسيا، متهماً إياه بالمسؤولية عن تأجيج النزاع الأوكراني وتصعيده وعن عدد الضحايا، فيما وصفت واشنطن اتهامات بوتين بالـ "سخيفة".

14.2.2023*** An aerial view of Bakhmut, the site of heavy battles with Russian troops in the Donetsk region, Ukraine, Tuesday, Feb. 14, 2023. (AP Photo/Libkos)

عقوبات جديدة على موسكو ـ زيلينسكي: سندافع عن باخموت ولكن ليس بأي ثمن 20.02.2023

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيش بلاده سيدافع عن باخموت "ولكن ليس بأي ثمن". زيلينسكي أعلن عن حزمة عقوبات جديدة على قطاع المال الروسي، فيما وجهت روسيا اتهامات لمئات المسؤولين الأوكرانيين بخرق قوانين الحرب.