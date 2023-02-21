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ما فعالية العقوبات ضد روسيا؟

هل العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة؟ لا، كما تقول الباحثة يوليا غراوفوغل. روسيا في ورطة، خاصة في السوق المالية والتكنولوجيا العالية. وهناك أيضا خسائر في الطاقة. العقوبات تؤثر، ولكن ببطء.