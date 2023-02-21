ما فعالية العقوبات ضد روسيا؟

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هل العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة؟ لا، كما تقول الباحثة يوليا غراوفوغل. روسيا في ورطة، خاصة في السوق المالية والتكنولوجيا العالية. وهناك أيضا خسائر في الطاقة. العقوبات تؤثر، ولكن ببطء.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا في الذكرى السنوية الأولى لغزوها أوكرانيا، وستشمل العقوبات كيانات إيرانية أيضا تساهم في إنتاج المسيرات وتزويد روسيا بها.
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام، والعقوبات الغربية المفروضة رداً على ذلك الغزو، دعمت النمو الاقتصادي في القوقاز وآسيا الوسطى.
جدد الرئيس الروسي اتهاماته للغرب باشعال فتيل النزاع مع أوكرانيا واستخدامه لمحاولة القضاء على روسيا، متهماً إياه بالمسؤولية عن تأجيج النزاع الأوكراني وتصعيده وعن عدد الضحايا، فيما وصفت واشنطن اتهامات بوتين بالـ "سخيفة".
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيش بلاده سيدافع عن باخموت "ولكن ليس بأي ثمن". زيلينسكي أعلن عن حزمة عقوبات جديدة على قطاع المال الروسي، فيما وجهت روسيا اتهامات لمئات المسؤولين الأوكرانيين بخرق قوانين الحرب.
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