ما فائدة الحليب فعلا؟

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يعتبر الحليب إكسير حياة للبعض، فيما يمثل خطراً على آخرين، وقد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. مراسلة صحتك بين يديك ميرا فريكه تشرح آخر مستجدات الأبحاث عن الحليب.
إذا كنت تتطلع إلى جعل نظامك الغذائي يعتمد على النباتات، فمن المحتمل أنك جربت نوعا واحدا أو أكثر من أنواع الحليب النباتي، مثل حليب الصويا أو اللوز أو الشوفان، فما هي الفائدة التي حملها حليب الشوفان لأجسامنا؟
يعتبر شرب الحليب ثروة غنية بالفوائد لصحة الجسم من عدة جوانب. فبالإضافة إلى تعزيز صحة القلب وصحة العظام، فهناك فوائد كبيرة للحليب على صحة الأسنان وحمايتها. المزيد في هذا التقرير.
نفت دراسة علمية حديثة وجود صلة بين شرب الحليب وارتفاع مستوى الكوليسترول. وأكد الباحثون أن خفض استهلاك الألبان بمجملها ليس ضرورياً للحيلولة دون الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
"الحليب مفيد للعظام" – جملة نسمعها باستمرار. ولكن هناك دراسات تشكك في دور الحليب في حماية العظام. وبعضها يذهب إلى أبعد من ذلك. فهل يضر الحليب بالعظام حقا؟ وماذا عن الجبنة والزبادي؟
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