 ما فائدة الحليب فعلا؟ | صحتك بين يديك | DW | 22.09.2022

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صحتك بين يديك

ما فائدة الحليب فعلا؟

يعتبر الحليب إكسير حياة للبعض، فيما يمثل خطراً على آخرين، وقد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. مراسلة صحتك بين يديك ميرا فريكه تشرح آخر مستجدات الأبحاث عن الحليب.

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