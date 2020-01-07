ما علاقة رياض محرز في حرمان ساني من الانتقال لبايرن ميونيخ؟

بعد خمسة شهور من الغياب بسبب الإصابة عاد الألماني الدولي ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي للجري بالكرة في يوم عيد ميلاده، الذي يصادف السبت، فقد ولد في 11 يناير/ كانون الثاني 1996، وبذلك أصبح سنه 24 عاما.

قبل إصابته في أغسطس/ آب الماضي، كانت كل الدلائل تشير إلى انتقاله إلى بايرن ميونيخ. غير أن الإصابة عطلت كل شيء، وصرح مدير الكرة في بايرن حسن صالح حميديتش أنه لن يكون هناك انتقال للاعب إلى البافاري هذا الشتاء.

"بخاخ أنف محرز يعطل انتقال ساني؟"

كان من المتوقع، بسبب قرب انتقاله إلى بايرن في الصيف، عدم إشراك ساني في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول، في 4 أغسطس/ آب 2019، لكن اللاعب شارك وتعرض لقطع في الرباط الصليبي، ليخرج من الملعب في الدقيقة 13.

وربط موقع "اتلتيك" الرياضي البريطاني بين حرمان ساني من الانتقال إلى بايرن ميونيخ والنجم الجزائري، رياض محرز، زميله في النادي الإنجليزي.

ونقلت مواقع ألمانية عديدة عن الموقع البريطاني أن رياض محرز كان من المفترض أن يشارك في تلك المباراة بدلا من ساني. غير أنه سبقها وجود محرز مع منتخب الجزائر وإصابته بنزلة برد فأعطاه أطباء المنتخب بخاخ أنف للعلاج.

ولأن المسؤولين في مان سيتي لم يستطيعوا معرفة مكونات هذا البخاخ تخلى المدرب غوارديولا عن إشراك محرز، خوفا من مواد في البخاخ لها علاقة بالمنشطات قد تتسبب في إيقاف اللاعب. وبدلا من محرز لعب ساني وحدث ما حدث.

ص.ش