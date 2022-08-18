ما علاقة الديناصورات بثاني أكسيد الكربون

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في زمن الديناصورات كان هناك نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تفوق ما هي عليه اليوم. ويبدو أنها لم تكن مشكلة آنذاك فما هي المشكلة اليوم مع ثاني أكسيد الكربون؟
منذ ملايين السنين، كانت حرارة كوكب الأرض أكثر مما هو عليه اليوم بكثير. ومع ذلك كان يعج بالحياة والكائنات الحية. فلماذا تشكل أزمة المناخ تهديدًا وجوديًا للبشر على كوكب الأرض إذا؟
تغير المناخ لا يهدد فقط جودة الحياة على كوكب الأرض، بل كذلك غذاء البشر واقتصادات الكثير من الدول، ولو استمر الأمر على ما عليه، فالنتائج ستكون وخيمة، فيما أكدت دراسة وجود خسائر كبيرة لظواهر تطرّف الطقس.
أفادت تقارير حديثة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن معدلات ذوبان الثلوج يتسارع حول العالم ما أدى لتسارع وتيرة ارتفاع مستويات البحار بمقدار الضعفين الأمر الذي يهدد بغرق مناطق مختلفة من الأرض.
مثل تاريخ الرابع من مايو/ أيار موعدا يفيد رمزيا باستنفاد ألمانيا مواردها الطبيعية المتجددة أو ما يطلق عليه "تجاوز موارد الأرض"، ما يعني ضرورة الحصول على الموارد من البلدان الفقيرة ومن رصيد الأجيال القادمة.
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