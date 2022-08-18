 ما علاقة الديناصورات بثاني أكسيد الكربون | عصر العولمة | DW | 03.06.2023

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عصر العولمة

ما علاقة الديناصورات بثاني أكسيد الكربون

في زمن الديناصورات كان هناك نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تفوق ما هي عليه اليوم. ويبدو أنها لم تكن مشكلة آنذاك فما هي المشكلة اليوم مع ثاني أكسيد الكربون؟

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