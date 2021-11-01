 ما سر نجاح التسويق عبر الإنترنت؟ | كليك | DW | 08.11.2021

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كليك

ما سر نجاح التسويق عبر الإنترنت؟

العديد من المؤثرين أشخاص لطفاء واجتماعيون وعفويون، ما يحقق لهم شعبية لدى المتابعين. لكن هل هذا يكفي لتحقيق قاعدة شعبية كبيرة تضم آلاف المتابعين؟ كيف ينجح المؤثرون في تسويق المنتجات؟

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