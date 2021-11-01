ما سر نجاح التسويق عبر الإنترنت؟

خطأ قاتل وتسريبات مقلقة في أزمة فيسبوك .. هل حان وقت الحساب؟

سبع ساعات حبس فيها مليارات المستخدمين في العالم أنفاسهم مع توقف خدمات شركة فيسبوك العملاقة. الأزمة فتحت أبواباً لتساؤلات حول مدى تغلغل الشركة في الحياة اليومية للناس في ظل تسريبات مقلقة عن أثر منتجاتها على الصحة النفسية.