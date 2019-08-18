ما سر صناديق المال السوداء التي راحت تظهر حول العالم؟

عثر أحد العاملين في مطاعم مدينة كولونيا الألمانية مؤخراً على صندوق صغير، وعندما فتحه وجد بداخله 20 يورو وقصاصة ورق مكتوب عليها: "اليوم ضربة حظ، لحسن حظك أنك تعثرت بهذا الصندوق. ويمكنك الاحتفاظ بالصندوق وبالكنز الذي بداخله". وهكذا باتت مدينة كولونيا أول مدن ألمانية على لائحة حواضر العالم التي توزع فيها منظمة "سنوبوس" صناديق الكنز الصغيرة منذ عدة أيام.

وذكرت صحيفة "جنرال آنتسايغر بون" الألمانية أن صناديق "سنوبوس" ظهرت أيضاً خلال الأسابيع الأخيرة في مدن عدة حول العالم، منها بوسطن وميلانو وملبورن. يحتوي كل صندوق على أموال ورسالة ودية لمن يجد الصندوق الذي كُتب عليه "افتحني!". وقبل أن تُخبأ صناديق المال، تعلن منظمة "سنوبوس" عن ذلك على صفحة خاصة في انستغرام.

وهكذا يجد المتتبع لصفحة المنظمة في انستغرام مختلف الصور لصناديق معدنية صغيرة أمام أشهر معالم المدينة التي سيتم إخفاء الصندوق فيها لاحقاً. فهناك صور لصناديق مال على خلفية قنوات أمستردام المائية الشهيرة في هولندا، وأمام كاتدرائية ميلانو الإيطالية. أما في كولونيا فقد كان الصندوق بادياً للعيان في الصورة بين كأس من بيرة كولش الكولونية الشهيرة وبين كاتدرائية المدينة.

وعلى الرغم من طرافة الفكرة كتجربة اجتماعية لإثارة حماس سكان المدن، فإن صناديق "سنوبوس" أثارت الكثير من اللغط وضجة كبيرة في مدينتين على الأقل. فحين ظهرت هذه الصناديق السوداء برمزها الواضح لخارطة العالم في بوسطن الأمريكية وكامبريدج الإنجليزية تطلب الأمر تدخل الشرطة.

من المؤكد أن الصناديق التي تطلب من مكتشفها أن يفتحها، تصيب بعض المارة بالشك والحيرة، خصوصاً على خلفية الهجمات الإرهابية بالعبوات الناسفة في أكثر من مكان حول العالم. وهذا بالتحديد ما أثار مخاوف المحققين ورجال الأمن. ورغم غرابة التجربة إلا أن منظمة "سنوبوس" لم تكشف بعد عن الغاية الحقيقية من توزيعها حتى الآن، لكنها وعدت المتتبعين الحائرين بأنها ستميط اللثام عن هذا السر الدفين وراء مشروعها هذا في التاسع من أيلول/ يوليو المقبل.

من الواضح أن كولونيا لن تبقى المدينة الألمانية الوحيدة التي يوجد فيها صندوق "سنوبوس"، فعلى حساب انستغرام الخاص بالمؤسسة تم أيضاً نشر صورة لصندوق معدني أمام مبنى بلدية ميونيخ في ميدان ماريابلاتس قبل بضعة أيام. ومن الممكن تماماً أن يكون يحالف الحظ أحد السعداء في العاصمة البافارية.

ع.غ/ ا.ف