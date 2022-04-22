 ما سر سلسلة الوفيات الغامضة بين الأوليغارش الروس؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.05.2022

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سياسة واقتصاد

ما سر سلسلة الوفيات الغامضة بين الأوليغارش الروس؟

في الشهور الثلاثة الماضية لقي سبعة أثرياء كبار من الأوليغارش الروس حتفهم في ظروف غريبة غامضة، بعضهم مع عائلاتهم. وغالبيتهم تنحدر من أوساط صناعة النفط والغاز. وهو ما أثار التكهنات حول ملابسات تلك الوفيات ومن يقف خلفها!

شرطي يحرس مدخل بيت فلاديسلاف أفاييف، النائب السابق لبنك غاز بروم في موسكو

فلاديسلاف أفاييف، النائب السابق لبنك غاز بروم كان من بين الأوليغارش الذي تم ماتوا في ظروف غامضة

في الـ 19 من أبريل/ نيسان تلقت الشرطة الاسبانية مكالمة هاتفية من فيدور ابن الأوليغارش الروسي سيرغي بروتوسينيا، الذي تملك عائلته فيلا في هناك. حاول فيدور كما يقول طوال ساعات الاتصال من فرنسا بوالدته التي لم ترفع سماعة الهاتف.

مختارات

وعندما وصلت الشرطة إلى المكان وجدت فقط جثة والديه وأخته. انطلقت الشرطة أولا من فرضية أن والد فيدور الميليونير سيرغي بروتوسينيا قد طعن زوجته وابنته ثم شنق نفسه في حديقة الفيلا. لكن سرعان ما بدأت الشكوك تحوم حول الجريمة. وقبلها بيوم على بعد 3 آلاف كيلومتر وجدت الشرطة الروسية المليونير فلاديسلاف أفاييف، النائب السابق لبنك غاز بروم، وزوجته وابنته (13 عاما) ميتين في شقتهم الفخمة بموسكو. وأفادت وكالة الانباء الروسية تاس أنه كان بحوزته مسدسا. ويبدو أنه قتل أولا زوجته وابنته ثم نفسه، وسلاح الجريمة هنا مسدس.

وتفصل بين هاتين الحالتين فقط 24 ساعة وتكشفان عن تشابه كبير لأن كلا الأوليغارشين ينحدران من الأوساط العليا لصناعة النفط والغاز الروسية. فبروتوسينيا كان نائب رئيس شركة الغاز نوفاتيك وأفاييف نائب رئيس بنك غاز بروم. والحالتان تمثلان جزء من سلسلة وفيات غريبة بين الأوليغارش الروس لاسيما من قطاع الطاقة خلال هذا العام.

صورة لفيلا الأوليغارش الروسي سيرغي بروتوسينيا في إسبانيا

هذه هي الفيلا التي التي وجد فيها الأوليغارش الروسي سيرغي بروتوسينيا ميتا هو وزوجته وابنته في إسبانيا

فمنذ نهاية يناير/ كانون الثاني قبل بدء الغزو الروسي لأوكراني، يبدو أن ليونيد شولمان، المدير في شركة غازبروم، قد انتحر. وكذلك ألكسندر تيولياكوف الذي وجد مشنوقا في بيته بسانت بطرسبورغ في الـ 25 من شباط/ فبراير، كان هو أيضا مديرا سابقا في غاز بروم. وبعدها بثلاثة أيام وجد ميخاييل فاتفورد، رجل أعمال نافد في شركة الغاز والنفط مشنوقا في منزله ببلدة سوراي البريطانية. وفي الـ 24 من مارس/ آذار عثر على الميلياردير فاسيلي ميلنيكوف الذي كان يرأس شركة الإمدادات الطبية العملاقة ميدستوم، ميتا مع زوجته غالينا وابنيه الصغيرين في شقتهم الفاخرة في نيشني نوفغرود الروسية. وحتى هذه الحالة تكشف عن تشابه مع حالتي الموت لبروتوسينيا وأفاييف. وفي الختام هناك أيضا حالة أندري كروكوفسكي (37 عاما) الذي كان مديرا لمنتجع سياحي للتزلج على الثلج بالقرب من سوتشي حيث يقضي بوتين إجازاته الشتوية ويدعو ضيوفه للتزلج هناك. وكتبت صحيفة "كوميرسانت" الروسية بأن كروكوفسكي توفي على إثر سقوط من على صخرة أثناء نزهة.

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عقارات تابعة للأوليغارشية الروسية في ألمانيا

حياة الأوليغارش الروس في خطر!

حالات وفيات غريبة في صفوف أثرياء روس خلال ثلاثة أشهرـ يفتح المجال لكل التكهنات. بعض وسائل الإعلام تحدثت عن إمكانية أن يكون الكرملين أو حتى فلاديمير بوتين نفسه وراء حالات الوفيات. ففي السنوات الماضية كانت هناك هجمات على منتقدين للكرملين. وعلى هذا النحو تم تسميم المعارض المعروف ألكسي نافالني في أغسطس 2020 في مطار تومسك بمادة سامة. وقبلها بسنتين حصل نفس الشيء مع الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال، قرب لندن. وكان رجل الاستخبارات الروسية ألكسندر ليتفينينكو قد قتل عام 2006 في لندن بمادة البلوتونيوم المشعة. وفي 2017 نشرت صحيفة (USA Today) الأمريكية أن 38 على الأقل من الأوليغارش الروس الأثرياء قد لقوا حتفهم أو اختفوا في غضون ثلاث سنوات.

صورة للمعارض الروسي ألكسي نفالني في برلين

المعارض الروسي المعروف ألكسي نفالني تم محاولة اغتياله بمادة سامة لكنه نجا منها بعد معالجته في ألمانيا

والمثير للانتباه هو أنه لم يكن أحد من الاوليغارش المتوفين في هذا العام معروفا بتصريحات نقدية للحرب في أوكرانيا. كما أنه لم يدرج أي منهم على لائحة العقوبات الدوليةالمفروضة بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وجاء في تقرير نشره مؤخرا معهد وارسو، وهو مؤسسة فكرية بولندية تعنى بسياسة روسيا والسياسة الأمنية، أنه في مواقع الحدث في روسيا ليس فقط الشرطة الروسية بل أيضا الجهاز الأمني لغازبروم شرع في تحقيقات. وأشار التقرير إلى أنه "ربما يحاول بعض المقربين من الكرملين إخفاء آثار اختلاسات في شركات حكومية".

ولا توجد دلائل على هذه الفرضية أو استخدام للعنف. ومن ثم فإن الشرطة الإسبانية تعتقد في حالة سيرغي بروتوسينيا أنها كارثة عائلية. لكن ابنه يرفض هذه الأطروحة وقال لعديد من وسائل الاعلام البريطانية إن "والده ليس قاتلا". ولا يعرف ما إذا كان سيتم التعرف على خلفيات ظروف وفاة أعضاء عائلته وكشف ملابسات القضية أم لا.

تنبيه: دويتشه فيله تغطي بتحفظ موضوع الانتحار لوجود إشارات توحي بأن التغطية الإعلامية قد تبعث على التقليد. وفي حال التفكير في الانتحار أو مواجهة حالة عاطفية صعبة لا تترددا في طلب المساعدة. ولمعرفة المكان الذي يمكن أن تجد فيه المساعدة في بلدك اذهب إلى الموقع الالكتروني 

https://www.befrienders.org/. وفي ألمانيا يمكن تلقي المساعدة بالاتصال بهذين الرقمين مجانا:

 0800111 0 111 /   0800111 0 222

  • A file photo dated November 18, 2017, shows the SY A yacht, owned by Russian billionaire Andrey Igorevich Melnichenko

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت الشراعي

    تبلغ قيمة هذا اليخت الشراعي الذي يُطلق عليها اسم "Sailing Yacht A" حوالي 530 مليون يورو لذا يعد من أغلى اليخوت الشراعية في العالم. وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة اليخت البالغ طوله 143 مترا بعد التأكد من أن ملكيته تعود إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو الذي يمتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك. وعلى وقع العقوبات، أعلنت الشركتان أن ميلنيشينكو قد ترك مجلس الإدارة.

  • The Lena yacht pictured in the port of Sanremo

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "لينا"

    فيما كان يرسو اليخت "لينا" في ميناء سانريمو شمال غرب إيطاليا، قررت السلطات مصادرة هذا اليخت الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 52 مترا وتصل قيمته إلى قرابة 50 مليون يورو. وتعود ملكية اليخت إلى جينادي تيمشينكو، أحد أقطاب روسيا ورئيس اتحاد الهوكي والشخصية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ويمتلك تيمشينكو الذي شارف على السبعين عاما حصصا في العديد من شركات النفط والغاز.

  • The Dilbar superyacht in Hamburg

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "دلبار" في هامبورغ

    هذا اليخت الفخم مزود بمهبطين للطائرات الهليكوبتر ومسبح بطول 25 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 150 مترا. أثيرت تكهنات حول اليخت "دلبار" في ألمانيا حيث أفادت تقارير بمصادرته من قبل السلطات في هامبورغ حيث كان يرسو للإصلاح. ورسميا، امتنع بعض المسؤولين عن التعليق فيما نفى آخرون المصادرة لعدم التأكد من هوية مالك اليخت.

  • Luxury yacht Dilbar pictured in Bremen

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    نقل ملكية دلبار

    لم تنته قصة اليخت "دلبار" عند هذا الجدل إذ قِيل أن ملكيته تعود إلى أحد أثرياء روسيا وهو الملياردير أليشر عثمانوف الذي طالته عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الناطق باسم عثمانوف قوله إن ملكية اليخت قد نُقلت إلى مؤسسة تابعة لأقارب رجل الأعمال الروسي منذ زمن بعيد.

  • Luxury yacht Eclipse

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    الهروب إلى تركيا

    يعد "إكليبس" ثاني يخت فاخر يرتبط باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وترددت الأنباء أن اليخت يرسو في منتج تركي لتفادي الإبحار في مياه الاتحاد الأوروبي خشية مصادرته. يعد إكليبس أحد أكبر اليخوت في العالم حيث يصل طوله إلى 162 مترا ويحتوي على مهبطي طائرات مروحية ويتألف من 9 طوابق ومسبح فضلا عن أنه مزود بنظام دفاعي صاروخي.

  • Mega yacht Scheherazade sails next to several smaller boats

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    "شهرزاد".. هل يملكه بوتين؟

    يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 140 م وتصل قيمته إلى حوالي 700 مليون يورو ويعد من أكثر اليخوت شهرة في إيطاليا. قالت "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية عثرت على مؤشرات أولية على ارتباط اليخت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن نفت تقارير صحافية أخرى ملكية بوتين لليخت، فيما تجرى إيطاليا تحقيقات حيال هوية المالك الحقيقي لليخت الذي يخضع حاليا للإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا بتوسكانا. فرح بهجت/ م.ع


 

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