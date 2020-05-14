 ما سر انخفاض عدد وفيات وإصابات كورونا في اليابان؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.05.2020

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سياسة واقتصاد

ما سر انخفاض عدد وفيات وإصابات كورونا في اليابان؟

كانت اليابان، بسكان هم الأكبر سناً في العالم ومدن مكتظة للغاية، تُعتبر فريسة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد، لكن يبدو أن الأرخبيل الآسيوي العملاق تجنّب الأسوأ حتى الآن حسب البيانات الرسمية، لأسباب لا تزال غير واضحة.

مشهد من طوكيو عاصمة اليابان في أوج جائحة كورونا في آذار / مارس 2020

هل العادات الاجتماعية والغذائية سبب انخفاض عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا أم قلة عدد الاختبارات؟

أحصت اليابان التي تعدّ 126 مليون نسمة حوالى 16 ألف إصابة بفيروس كوفيد-19 على أراضيها منذ بدء الأزمة الصحية، من بينهم 678 وفاة، في أرقام أقلّ بكثير من الأعداد المسجّلة في أوروبا والولايات المتحدة. قُدمت فرضيات عدة لمحاولة تفسير هذه الظاهرة، مثل ثقافة ارتداء الأقنعة الواقية وهي شائعة جداً في اليابان حتى قبل ظهور كوفيد-19، ومعدّل البدانة المنخفض أو حتى طريقة إلقاء التحية عن بعد من دون قبلات ولا مصافحة باليد.

مختارات

 وفي فرضيات أكثر غرابة، يدور الحديث عن عادات غذائية مثل تناول السمك بشكل كبير وهي غنية بفيتامين -د أو تناول الـ"ناتو" وهو فول الصويا الياباني المخمَّر الذي يقوّي الجهاز المناعي.

 ومقابل التراجع الواضح في عدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة، أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي اليوم الخميس (14 مايو/ أيار 2020) رفع حال الطوارئ في معظم مناطق البلاد، قبل أسبوعين من الموعد الأولي لرفعها.

 لكن هناك اعتراض على هذا النجاح، إذ يعتقد خبراء أن الأرقام الرسمية أقلّ بكثير من الأعداد في الواقع، بسبب إجراء عدد محدود من الفحوص وتخصيصها للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض حادة.

 حتى 11 أيار/ مايو، لم تُجرِ اليابان إلا 218200 فحصاً منذ بداية الأزمة، وفق وزارة الصحة، مسجّلةً أدنى مستوى للفحوص بالنسبة لعدد السكان من بين دول مجموعة السبع، وفق موقع "وورلدوميترز" للإحصاءات. وأقرّ أحد المستشارين الطبيين للحكومة، شيغيرو أومي، بأن "أحداً لا يعرف" ما إذا كان العدد الحقيقي للإصابات في اليابان "أكبر بـ10، 12 أو 20 مرة" من الأرقام الرسمية.

 وأشار أستاذ السياسات العامة في جامعة هوكايدو (شمال) كازوتو سوزوكي إلى أن "إجراء فحوص بشكل مكثّف ليس سياسة اليابان" معتبراً أن مع معدّل 7,5 بالمائة من الفحوص إيجابية، فإن ما تقوم به السلطات غير كافٍ. وقال مساعد مدير مركز استشفائي كبير في طوكيو، ريوجي كويكي، إن المعطيات الرسمية "لا تعني بالضرورة أننا ندير (الوضع) بشكل جيّد".

 وأوضح أن انخفاض عدد الإصابات الجديدة "لا يعود إلى ما تفعله الحكومة"، وإنما إلى عوامل "لا يمكن قياسها" مرتبطة بعادات اليابانيين مثل النظافة الصحية والتباعد الاجتماعي الموجود أصلاً في الثقافة المحلية

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إرجاء أولمبياد طوكيو 2020

لا عقوبات على المخالفين

 تعرّضت اليابان في وقت مبكر جداً للأزمة الصحية مع وصول سفينة "دايموند برنسيس" السياحية التي كانت آنذاك أكبر بؤرة للإصابات خارج الصين، منشأ الفيروس، مطلع شباط/ فبراير إلى مياهها. وبعدما تعرّضت لانتقادات جراء إدارتها لأزمة "دايموند برنسيس"، ضربت الحكومة بعدها بيدٍ من حديد اعتباراً من شباط/ فبراير عبر طلب إغلاق المؤسسات التعليمية في كافة أنحاء البلاد. ورغم ذلك، ارتفع عدد الإصابات في اليابان في أواخر آذار/ مارس. وأُغلقت حدود البلاد أمام عدد متزايد من الأجانب. وأعلنت الحكومة حال الطوارئ في مطلع نيسان/أبريل.

 لكن هذا النظام أكثر مرونةً من التدابير المتخذة في دول أخرى، إذ إنه يسمح للسلطات الاقليمية بدعوة السكان إلى البقاء في منازلهم لأكبر قدر ممكن من الوقت ولبعض المتاجر غير الضرورية بالإغلاق موقتاً، لكن من دون فرض عقوبات على المخالفين.

 وأقرّت الحكومة أيضاً خطة مساعدات هائلة بقيمة 117 ألف مليار ين (أكثر من تريليون يورو) لدعم الشركات والسكان مع تقديم إعانة موحدّة بقيمة مئة ألف ين (حوالى 860 يورو) لكل مواطن في البلاد.

 إلا أن رئيس الوزراء استمر بارتكاب الأخطاء، فقد تعرّض للسخرية جراء قراره القاضي بتوزيع كمامتين من قماش قابل للغسل لكل أسرة، وأثيرت حينها انتقادات لرداءة نوعيتها.

 ويرى خبير السياسة اليابانية في شركة "تينيو" الاستشارية توبياس هاريس أن خطوة شينزو آبي كانت "غير عادلة". وأضاف في حديث لوكالة فرانس برس "أعتقد أنه واجه صعوبة في استباق الأحداث منذ البداية، لم يتواصل بشكل فعّال بما فيه الكفاية وأضرّ به مساعدوه".

ووفق استطلاع للرأي حديث أجرته وكالة "كيودو نيوز" للأنباء، فإن 57,5 بالمائة من الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع غير راضين عن عمل الحكومة في مواجهة الجائحة، مع 34,1 بالمائة فقط من الآراء مؤيدة لها.

م.م/ ع.ج (أ ف ب)

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    بالرغم من أن اليابانيين مهتمون بالألعاب الرياضية كالبيسبول وكرة القدم، غير أن مصارعة السومو التقليدية ما زالت الرياضة الوطنية في اليابان. تبدأ التمارين القاسية للاطفال من سن السادسة. يتنافس أفضل المصارعين منهم في بطولة "وانباكو" في العاصمة اليابانية طوكيو.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    في حلقة السومو هذه الأولاد متوترون جداً. دقائق قليلة فقط تفصلهم عن بدء المنافسة. أكثر من 40 ألف تلميذ من المدارس الابتدائية من جميع أنحاء اليابان شاركوا في الأدوار التمهيدية. 400 منهم فقط تأهلوا للبطولة الكبرى في طوكيو.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    يجب على كل مقاتل إتقان (شيكو) وهي المرحلة الأساسية في مصارعة السومو. لا يحتاج مصارع السومو إلى عضلات قوية وأجسام ثقيلة فحسب، بل يجب عليه إتقان الفنون القتالية لهذه الرياضة والمناورة.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    الدفع والرمي والسحب والعرقلة تقنيات في هذه الرياضة من ضمن 82 حركة أخرى. ما يسمح به بالضبط أمر معقد جداً. غير أنها تشرح ببساطة كالتالي: يسمح فقط لباطن القدمين بملامسة الأرض على أن يبقى المصارع داخل الحلبة الدائرية المحددة، ومن يخالف هذه القواعد أولاً يخسر النزال.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    قد تقرر تقنية اللف الصحيح لـ(مواشي)، وهو حزام السومو، النصر أو الهزيمة. ستة أمتار من القماش تزن أكثر من كيلوغرام واحد تأخذ شكل "حفاظات" يجب أن تكون قريبة جداً من الجسم بحيث لا يمكن للخصم التمسك بها.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    لا تقسم بطولة (وانباكو) لتلاميذ المدارس الابتدائية بحسب فئات الوزن، كما هو الحال في البطولات ودوري المصارعين الأكبر سناً. هنا يتعارك مصارع صغير الحجم ونحيف ضد آخر كبير وسمين. بعض الجولات الثنائية كما يبدو غير عادلة.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    توجد دائرة المصارعة على الأرض واسمها (دوهيو). تؤطر منطقة القتال الدائري التي يبلغ قطرها 4.5 أمتار بالرمل، لذا يسهل تحديد الفائز والخاسر.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    العديد من مصارعي السومو الصغار يبلغ وزنهم ما يقارب المائة كيلوغرام. ومثل هذا الوزن يسبب لهم المرض على المدى الطويل، إذ يعاني كثير من مصارعي السومو عواقب صحية من زيادة الوزن مثل مشاكل في المفاصل ومرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    الهزيمة والنصر قريبان جداً من بعضهما في هذه اللعبة. بضع ثوان فقط من شأنها أن تحسم المعركة. إغفال بسيط وتقرر النتيجة. لا يوجد طريق معبد للكبرياء المجروح بسبب الخسارة.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    هؤلاء الأطفال يهتفون فرحاً. بإمكانهم إعطاء مقابلات بعد المبارزات التي فازوا فيها، لأن اهتمام وسائل الإعلام بجيل المستقبل من مصارعي السومو كبير. فقد يكون نجم السومو السمتقبلي أحد هؤلاء الفائزين الصغار. زابينه بابست/ ريم ضوا


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