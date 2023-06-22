ما سر النقطة الخضراء البراقة على سطح كوكب المشتري؟

أظهرت صورة من كوكب المشتري التقطتها جونوكام JunoCam التابعة لوكالة ناسا لأبحاث الفضاء نقطة خضراء لامعة في القطب الشمالي للكوكب، ما أثار اهتمام وفضول العلماء.
وجونوكام هي كاميرا وتلسكوب يعمل بالضوء المرئي مثبت على متن مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا والتي تدور حاليًا حول كوكب المشتري.
ومع تحليل الصور اكتشف العلماء أن الصورة هي لحدث فريد للغاية وهو ضربة للبرق حدثت في داخل السحب الموجودة في سماء الكوكب. والجدير بالذكر أن السحب في كوكب المشترى تحتوي على محلول الأمونيا وليس الماء ما جعل ضربة البرق تظهر بهذا اللون الأخضر اللامع، بحسب ما نشر موقع "سي ان بي سي الأمريكي".
وكانت الكاميرا جونوكام قد التقطت صورة ضربة البرق في 30 ديسمبر 2020، عندما كانت على ارتفاع 19900 ميل فوق قمم سُحُب المشتري، ولم يتمكن العلماء وقتها من تفسير سبب اللون الأخضر البراق الذي ظهر في الصور.
ومن المعروف أن البرق يحدث أيضًا على الكواكب الأخرى. ففي عام 1979، التقطت مركبة فضائية تسمى فوييجر 1 ومضات برق على كوكب المشتري أقوى بعشر مرات من البرق على الأرض، وفقًا لوكالة ناسا.
وعلى كوكب زحل، يمكن أن يضرب البرق ما يصل إلى 10 مرات في الثانية. ولم تلتقط البيانات التي تم الحصول عليها من مسبار Mars Global Surveyor معلومات عن طبيعة البرق على الكوكب، لكن كانت هناك ومضات ساطعة أثناء العواصف الترابية ويعتقد بعض العلماء أن الحفر على سطح المريخ قد تكون ناجمة عن الصواعق، بحسب ما أفاد موقع "انفيرس" المتخصص.
التقطت الكاميرا جونو صورة ضربة البرق في 30 ديسمبر 2020
بدأ المسبار جونو مهمته على كوكب المشتري في عام 2016 ودار حول الكوكب 35 مرة، والتقط صوراً وبيانات دقيقة لأول مرة عن الكوكب العملاق، ولاحقاً أتاحت وكالة ناسا على موقعها الصور التي التقطتها المركبة الفضائية.
ويحلق المسبار جونو أيضًا بالقرب من أقمار المشتري، التي تحيط بها غيوم على شكل حلقات، والتي من المفترض أن تطير المركبة الفضائية عبرها. وفي وقت سابق من هذا العام، أُعلن علماء الفلك عن اكتشاف 12 قمراً جديداً في الغلاف الجوي لكوكب المشتري.
وشوهدت الأقمار من خلال تلسكوبات تقع في هاواي وتشيلي في عامي 2021 و2022. يمتلك الكوكب الآن رقمًا قياسيًا يبلغ 92 قمراً.
وكان من المفترض أن تستمر مهمة جونو الأولية لمدة خمس سنوات، لكن وكالة ناسا قامت بتمديدها حتى عام 2025.
وقد التقطت المركبة الفضائية معلومات حول الهيكل الداخلي لكوكب المشتري، والمجال المغناطيسي الداخلي، والغلاف الجوي، والغلاف المغناطيسي الخارجي، والغبار في حلقات الكوكب الباهتة وبقعته الزرقاء الهائلة والتي هي مجال مغناطيسي شديد القوة بالقرب من خط استواء الكوكب.
عماد حسن
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
كوكب آخر شبيه بالأرض
اكتشف المرصد الأوروبي الجنوبي كوكبا ثالثا يشبه الأرض يدور حول النجم الأقرب إلى النظام الشمسي للأرض يُعرف باسم "بروكسيما سنتوري" ويبعد عن نظامنا الشمسي بأربع سنوات ضوئية. وأرجع العلماء كونه شبيها بالأرض لتوافر ظروف قد تجعل الحياة ممكنة نظريا مثل درجة الحرارة والجاذبية على سطحه والغلاف الجوي مع إمكانية وجود مياه.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
التلسكوب العظيم يكتشف "بروكسيما دي"
اكتشف علماء الفلك الكوكب "بروكسيما دي" بفضل التلسكوب العظيم التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في صحراء تشيلي. يعد الكوكب المكتشف حديثا الأخف وزنا من بين ثلاثة كواكب تدور حول أقرب نجم إلى نظامنا الشمسي. وكان علماء المرصد الأوروبي قد اكتشفوا الكوكب "بروكسيما بي" الأكبر من بين الكواكب الثلاثة باستخدام أداة البحث عن الكواكب عالية الدقة (هاربس).
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
مركبة الفضاء " كبلر" بها تلسكوب لصيد الكواكب
لم يقتصر اكتشاف الكواكب الشبيهة بالأرض على استخدام التلسكوبات الموجودة على الأرض، بل ساهم في الأمر تلسكوبات تتجول في الفضاء. فعلى سبيل المثال، تبحث مركبة الفضاء "كبلر" عن كواكب شبيهة بالأرض منذ عام 2009. ولتكون الكواكب شبيه بالأرض يشترط أن تتوافر عليها صخور أو معادن وسطح صلب على عكس عمالقة الغاز في مجموعتنا الشمسية مثل المشتري أو زحل.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
مسافة بعيدة جدا
يقع الكوكب "كبلر 186 إف" خارج المجموعة الشمسية على بعد 500 سنة ضوئية من الأرض ويدور حول نجمه الأحمر "كبلر 186". وهذه الشمس الصغيرة تمتلك قرابة 4٪ فقط من طاقة الشمس في مجموعتنا الشمسية. ويدور هذا الكوكب حول نجمه في مسافة معايرة بشكل تام، لذا فإن الماء على سطحه لا يتجمد أو يتبخر وهو ما يعد شرطا مسبقا لافتراض الحياة على سطحه، لكن لم يحسم حتى الآن ما إذا كان يوجد على سطحه مياه أم لا.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
مجرد رسومات وليست صورا دقيقة
لا توجد أي صور دقيقة للكواكب خارج مجموعتنا الشمسية حولنا إذ يقتصر الأمر على صور وما يُطلق عليه "تمثيلات فنية" مثل صورة الكوكب "كبلر 186 إف" فيما لا توجد صورة حتى الآن لكوكب آخر اكتشف مؤخرا هو "كبلر 438 بي" الذي يدور حول نجم شبيه بالشمس على بعد حوالي 470 سنة ضوئية من الأرض والذي اكتشفته ناسا عام 2014.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
كواكب تغطيها محيطات
تظهر هذه الصورة الكوكب "كبلر 62 إي" محاطا بمحيط. يتفق العلماء على أن الكواكب الشبيهة بالأرض خارج نظامنا الشمسي تضم على الأرجح محيطات كبيرة. يتواجد هذا الكوكب في القيثارة أو الكوكبة "ليرا" التي تبعد 1200 سنة ضوئية من الأرض.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
إخوة "كبلر 62 إي"
الكوكب "كبلر 62 إي" ليس وحيدا فلديه إخوة مثل الكوكب "كبلر 62 إف" الذي يبلغ قطره أكثر من قطر الأرض بـ 1.4 مرة ويقع في نظامه الشمسي بعيدا قليلا عن شقيقه الأكبر "كبلر 62 إي" الذي يبلغ حجمه أكثر من حجم الأرض بـ 1.61 مرة. ويعتقد العلماء أن كلاهما يصلح للحياة لاحتمال وجود صخور ومياه.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
كوكب يدور حول شمسين
رغم أن الكوكب "كبلر 16 بي" يتواجد في أطراف منطقة قد تكون صالحة للسكن، إلا أنه لا يمكن وجود حياة عليه نظرا لأنه يدور حول شمسين صباحا ومساء ما يجعل سكانه قادرين على مشاهدة شروقتين وغروبين، لذا يرجح العلماء أن يكون هذا الكوكب غازيا ما يجعل الحياة على سطحه مستحيلة للكائنات التي تحتاج إلى تنفس الهواء النقي.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
مرصد هابل الفضائي يكتشف المزيد
تتواجد "أعمدة الخلق" في سديم النسر والتي تعرف أيضا باسم "مسييه 16" وتقع على بعد حوالي 7000 سنة ضوئية وتم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي المشترك بين وكالة الفضاء الأوروبية وناسا فيما يعتقد أنها تحتوى على مجموعة من النجوم الناشئة والساطعة بما في ذلك أنظمة شمسية.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
الأنوار المضيئة
تظهر هذه الصورة ضبابا كثيرا لكن أيضا تظهر ألوانا إذ أن الإشعاع الذي تبعثه النجوم الساطعة يخترق الغبار والغاز في الأعمدة. ساعدت الصور التي التقطها التلسكوب هابل الباحثين في مراقبة التغيرات في التكوين على مدى فترات زمنية طويلة.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
مولد نجم
تحتوى مجرة NGC 4102 على ميزة يُطلق عليها نواة منطقة خط انبعاث نووي منخفض التأين أو "لاينر"، ما يعني أنها تصدر إشعاعات أيونية مثل ما يقرب من ثلث كافة المجرات. أما في الوسط، فتوجد منطقة انفجار الشمس حيث تولد النجوم الناشئة، فيما يبلغ قطرها حوالي 1000 سنة ضوئية. وفشل العلماء في فهم العمليات الدقيقة التي تحدث في منطقة الانفجار.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
مجموعة أو كوكبة هرقل
تقع مجموعة النجوم هذه في الجزء الشمالي من مجموعة أو كوكبة هرقل وتسمى "ميسييه 92". وفي الليالى المظلمة يمكن رؤية كوكبة هرقل من الأرض خاصة إذا كانت السماء صافية. وتضم قرابة 330 ألف نجم يتكون معظمها من الهيدروجين والهيليوم. أما العناصر الأثقل مثل المعادن فهي شئ نادر.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
أفضل لقطة لمجرة أندروميدا
يبلغ حجم الصورة الأصلية من هذه الصورة لمجرة أندروميدا 1.5 مليار بكسل. وتعد هذه الصورة الأكثر تفصيلا التي تم التقاطها حتى الآن لتلك المجرة التي تضم 100 مليون نجم وآلاف العناقيد والمجموعات النجمية. ولمشاهدتها بكل جمالها ، يحتاج المرء إلى 600 شاشة تلفزيون عالية الدقة. ويفصل بين بداية ونهاية الصورة 40000 سنة ضوئية. إعداد: فابيان شميت / م. ع/ص.ش