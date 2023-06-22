ما سر النقطة الخضراء البراقة على سطح كوكب المشتري؟

أظهرت صورة من كوكب المشتري التقطتها جونوكام JunoCam التابعة لوكالة ناسا لأبحاث الفضاء نقطة خضراء لامعة في القطب الشمالي للكوكب، ما أثار اهتمام وفضول العلماء.

وجونوكام هي كاميرا وتلسكوب يعمل بالضوء المرئي مثبت على متن مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا والتي تدور حاليًا حول كوكب المشتري.

ومع تحليل الصور اكتشف العلماء أن الصورة هي لحدث فريد للغاية وهو ضربة للبرق حدثت في داخل السحب الموجودة في سماء الكوكب. والجدير بالذكر أن السحب في كوكب المشترى تحتوي على محلول الأمونيا وليس الماء ما جعل ضربة البرق تظهر بهذا اللون الأخضر اللامع، بحسب ما نشر موقع "سي ان بي سي الأمريكي".

وكانت الكاميرا جونوكام قد التقطت صورة ضربة البرق في 30 ديسمبر 2020، عندما كانت على ارتفاع 19900 ميل فوق قمم سُحُب المشتري، ولم يتمكن العلماء وقتها من تفسير سبب اللون الأخضر البراق الذي ظهر في الصور.

ومن المعروف أن البرق يحدث أيضًا على الكواكب الأخرى. ففي عام 1979، التقطت مركبة فضائية تسمى فوييجر 1 ومضات برق على كوكب المشتري أقوى بعشر مرات من البرق على الأرض، وفقًا لوكالة ناسا.

وعلى كوكب زحل، يمكن أن يضرب البرق ما يصل إلى 10 مرات في الثانية. ولم تلتقط البيانات التي تم الحصول عليها من مسبار Mars Global Surveyor معلومات عن طبيعة البرق على الكوكب، لكن كانت هناك ومضات ساطعة أثناء العواصف الترابية ويعتقد بعض العلماء أن الحفر على سطح المريخ قد تكون ناجمة عن الصواعق، بحسب ما أفاد موقع "انفيرس" المتخصص.

التقطت الكاميرا جونو صورة ضربة البرق في 30 ديسمبر 2020

بدأ المسبار جونو مهمته على كوكب المشتري في عام 2016 ودار حول الكوكب 35 مرة، والتقط صوراً وبيانات دقيقة لأول مرة عن الكوكب العملاق، ولاحقاً أتاحت وكالة ناسا على موقعها الصور التي التقطتها المركبة الفضائية.

ويحلق المسبار جونو أيضًا بالقرب من أقمار المشتري، التي تحيط بها غيوم على شكل حلقات، والتي من المفترض أن تطير المركبة الفضائية عبرها. وفي وقت سابق من هذا العام، أُعلن علماء الفلك عن اكتشاف 12 قمراً جديداً في الغلاف الجوي لكوكب المشتري.

وشوهدت الأقمار من خلال تلسكوبات تقع في هاواي وتشيلي في عامي 2021 و2022. يمتلك الكوكب الآن رقمًا قياسيًا يبلغ 92 قمراً.

وكان من المفترض أن تستمر مهمة جونو الأولية لمدة خمس سنوات، لكن وكالة ناسا قامت بتمديدها حتى عام 2025.

وقد التقطت المركبة الفضائية معلومات حول الهيكل الداخلي لكوكب المشتري، والمجال المغناطيسي الداخلي، والغلاف الجوي، والغلاف المغناطيسي الخارجي، والغبار في حلقات الكوكب الباهتة وبقعته الزرقاء الهائلة والتي هي مجال مغناطيسي شديد القوة بالقرب من خط استواء الكوكب.

عماد حسن