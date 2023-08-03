ما سبب وجود شعر الإنسان؟

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الشعر الذي نحمله نحن البشر سواء كان أشقر أم أسود أم رماديا، على الرأس أو الذقن أو حتى شعر العانة أو حالة الصلع، هذا كله تقرره الهرمونات.
الحكة وقشرة الرأس وتساقط الشعر المفاجئ. جميعها أعراض يعاني منها المصابون بفطريات فروة الرأس. لكن هناك من يتطور المرض لديه إلى بقع صلعاء دائمة. دراسة تعطي الأمل في نمو الشعر من جديد مستقبلاً!
هناك 8 أسباب رئيسية لتساقط الشعر ومن بينها نمط حياة الشخص، خصوصا ما يتعلق بنظامه الغذائي والإجهاد النفسي والعصبي. وفي كثير من الحالات يمكن أن تكون الأمعاء مسؤولة عن تساقط الشعر.
تساقط الشعر عادة ما يتم ربطه بالتقدم في العمر، لكن دراسات سابقة أظهرت العكس. وأحد أسباب هذه المشكلة لدى الرجال وخاصة الأصغر سناً منهم، هو الإستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة، وفق ما كشفت عنه أحدث الدراسات.
مرض الثعلبة الذي يؤدي إلى تساقط الشعر يترك أثرا سلبيا على نفسية المصابين به بسبب البقع التي يتركها في الشعر. لكن هناك أمل لإنهاء معاناة المصابين بهذا المرض بعد الإعلان عن دواء جديد أثبت فعاليته ضد داء الثعلبة.
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