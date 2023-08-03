 ما سبب وجود شعر الإنسان؟ | صحتك بين يديك | DW | 03.08.2023

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صحتك بين يديك

ما سبب وجود شعر الإنسان؟

الشعر الذي نحمله نحن البشر سواء كان أشقر أم أسود أم رماديا، على الرأس أو الذقن أو حتى شعر العانة أو حالة الصلع، هذا كله تقرره الهرمونات.

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الغذاء لمنع تساقط الشعر 03.08.2023

ILLUSTRATION - Ein Mann duscht sich am 23.05.2019 in einer Wohnung in Berlin (gestellte Szene). Foto: Christin Klose

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هناك 8 أسباب رئيسية لتساقط الشعر ومن بينها نمط حياة الشخص، خصوصا ما يتعلق بنظامه الغذائي والإجهاد النفسي والعصبي. وفي كثير من الحالات يمكن أن تكون الأمعاء مسؤولة عن تساقط الشعر.

Caucasian young man controls hair loss. Haarausfall Mann mit Geheimratsecken

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تساقط الشعر عادة ما يتم ربطه بالتقدم في العمر، لكن دراسات سابقة أظهرت العكس. وأحد أسباب هذه المشكلة لدى الرجال وخاصة الأصغر سناً منهم، هو الإستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة، وفق ما كشفت عنه أحدث الدراسات.

Kein Haar © Sabimm #14148413 © Sabimm - Fotolia.com

دواء جديد للثعلبة يبعث الأمل لمن يعانون من تساقط الشعر 18.06.2022

مرض الثعلبة الذي يؤدي إلى تساقط الشعر يترك أثرا سلبيا على نفسية المصابين به بسبب البقع التي يتركها في الشعر. لكن هناك أمل لإنهاء معاناة المصابين بهذا المرض بعد الإعلان عن دواء جديد أثبت فعاليته ضد داء الثعلبة.