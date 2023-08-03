ما سبب وجود شعر الإنسان؟

دواء جديد للثعلبة يبعث الأمل لمن يعانون من تساقط الشعر

مرض الثعلبة الذي يؤدي إلى تساقط الشعر يترك أثرا سلبيا على نفسية المصابين به بسبب البقع التي يتركها في الشعر. لكن هناك أمل لإنهاء معاناة المصابين بهذا المرض بعد الإعلان عن دواء جديد أثبت فعاليته ضد داء الثعلبة.