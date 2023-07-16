 ما سبب هوس الهولنديين بسمك الرنجة | يوروماكس | DW | 23.07.2023

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يوروماكس

ما سبب هوس الهولنديين بسمك الرنجة

نصيحتنا للوجبات السريعة في هولندا: سمك الرنجة الطازج. وأيضا: نصائح سفر خاصة لمحبي المغامرات: أوشغولي في جورجيا، وقتال وثقافة في أكبر مهرجان للفايكنغ في آيسلندا.

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