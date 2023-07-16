ما سبب هوس الهولنديين بسمك الرنجة

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نصيحتنا للوجبات السريعة في هولندا: سمك الرنجة الطازج. وأيضا: نصائح سفر خاصة لمحبي المغامرات: أوشغولي في جورجيا، وقتال وثقافة في أكبر مهرجان للفايكنغ في آيسلندا.
هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.
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