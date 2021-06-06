 ما سبب غياب ميغان عن كشف الستار عن تمثال الأميرة ديانا؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.06.2021

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منوعات

ما سبب غياب ميغان عن كشف الستار عن تمثال الأميرة ديانا؟

خلال أسبوعين ستحل الذكرى الـ60 لميلاد الأميرة ديانا. وبهذه المناسبة، سيكشف الأمير هاري وأخوه الأمير ويليام الستار عن تمثال والدتهما الراحلة. وعلى عكس ما تردد سابقا، ستغيب ميغان زوجة الأمير هاري عن هذه المناسبة.

ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري

ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري

بمناسبة ذكرى عيد ميلاد الأميرة ديانا الستين الذي يصادف الأول من يوليو/ تموز، سيتم رفع الستار بشكل علني عن تمثال الأميرة التي توفيت في حادث مأساوي عام 1997. وسيكشف ابناها الأميران هاري وويليام الستار عن التمثال في منزلها السابق بقصر كنسينغتون، وهو أحد الأماكن التي كانت مفضلة لديها.

مختارات

في فصل جديد من أزمة تخلي الأمير هاري وزوجته عن الحياة الملكية في بريطانيا، لمحت دوقة ساسكس ميغان ماركل الى أن القصر الملكي يروج لأكاذيب عنها وزوجها. فما القصة وراء الخلاف الملكي؟

بصور من أيام الطفولة وبتركيز على دور الأم، وجه الأمير هاري وميغان ماركل رسالة للعام الجديد 2021 تزامنا مع إطلاق الموقع الالكتروني لمنظمة "آرتشويل" غير الربحية.

وضعت ميغان ماركل دوقة ساسكس مولودها الثاني وجاء بنتا أسمتها هي وزوجها الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، "ليليبيت" وهو اسم مشتق من اسمي الملكة إليزابيث والأميرة ديانا والدة هاري.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية مؤخرًا أن الدوقة ميغان زوجة الأمير هاري كانت تخطط للسفر إلى المملكة المتحدة مع زوجها من الولايات المتحدة لهذا الموعد. لكن صحيفة "هالو" البريطانية نفت هذا الخبر، معلنة تخلف دوقة ساسيكس عن هذا الموعد في تطابق مع ما جاءت به مواطنتها "ديلي ميل".

وبعد سنة من الاضطرابات داخل العائلة الملكية البريطانية، أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الأحد (السادس من يونيو/ حزيران 2021) ولادة طفلتهما ليليبت ديانا في كاليفورنيا في الرابع من الشهر نفسه. وبعد الولادة انصرفت ميغان وزوجها الأمير هاري لقضاء إجازة الأمومة/الأبوة، بيد أن الأمير هاري سيقطع الإجازة لحظور حفل رفع الستار عن تمثال والدته الراحلة الأميرة ديانا.

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هاري وميغان أعادا إطلاق النقاش في شأن العنصرية في بريطانيا

وتبلغ "ليلي"، كما يحلو للأمير هاري وزوجته مناداة طفلتهما أقل من شهر، وهذا هوالسبب الذي جعل دوقة ساسيكس تفضل البقاء في منزلها بسانتا باربارا، بحسب مصادر مقربة منهما.

وعلى عكس الأمير هاري، سيكون أخوه الأمير ويليام مصحوبا بزوجته الدوقة كيت. وبحسب مصادر إعلامية بريطانية، فإن الملكة إليزابيث الثانية ستستغل وجود حفيدها الأمير هاري في بريطانيا لدعوته للغذاء في قصر ويندسور والحديث معه على انفراد.

وانسحب الأمير هاري (36 عاما) السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وميغان ماركل من العائلة الملكة منذ نيسان/أبريل 2020. ويعيش هاري وميغان مع ابنهما آرتشي الذي يبلغ سنتين في فيلا فارهة قرب لوس أنجلوس. وقد وقّع الزوجان عقودا بمبالغ طائلة مع منصتي نتفليكس وسبوتيفاي.

  • الأمير هاري والدوقة ميغان.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    حياة حرة

    استراحتهما المؤقتة خلال فترة نهاية السنة التي تكون عادة مليئة بمواعيد القصر الرسمية شكلت في حد ذاتها أمرا غير اعتيادي. فسحة من الوقت للتفكير، ولقضاء حياة خاصة هادئة مع العائلة في كندا. قرار الانسحاب المدروس بعناية، على ما يبدو، أعلن على إنستغرام، في خطوة تتماشى مع "دورهما التقدمي" كما أعلن الثنائي.

  • الأمير هاري والدوقة ميغان ماركل

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    زفاف الأحلام

    التقى الأمير هاري بميغان وهي ممثلة أمريكية لأول مرة في يوليو/ تموز 2016 وتعرفا على بعضهما البعض عن طريق أصدقاء مشتركين. وبعدها بسنة أصبح الأمر رسميا وأعلنا أنهما في علاقة حب. في 19 ماي أيار 2018 احتفلا بحفل زفافهما في دير وستمنستر في لندن. ويعتبر الأمير هاري السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

  • الأمير هاري وزوجته الدوقة ميغان مع ابنهما.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    مولود ذكر

    في السادس من مايو 2019 حان الوقت أخيرا: ابن ميغان وهاري يرى النور. اسم آرتشي الذي اختير له بقي سريا في البداية، وكذلك صورته التي تم انتظار نشرها رسميا للعلن كما جرت عليه العادة عند ولادة عضو جديد من العائلة. يشار إلى أنه حسب القانون، لن يحظى هذا الطفل بلقب أمير ما لم تمنحه الملكة، استثناء، لقب النبيل.

  • الأمير تشالز والأميرة ديانا مع ابنيهما وليام وهاري

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    هاري الصغير

    لم تكن حياة الأمير الشاب بالسهلة. في عام 1984 ولد هاري أمير ويلز والإبن الأصغر للأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا. طغى على طفولته طلاق والديه والموت المبكر لوالدته الليدي ديانا. الصورة تظهر الأسرة الملكية وهي ماتزال متماسكة، خلال حضور مناسبة عامة في لندن في أغسطس 1995.

  • الأميران وليام وهاري خلال جنازة والدتهما.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    وفاة الأم

    توفيت الأميرة ديانا في حادث سيارة مروع في باريس عام 1997. لم يكن عمر هاري يتجاوز وقتها الثانية عشر من عمره بينما كان أخوه الأمير ويليام يبلغ الخامسة عشر. الصورة تظهر الأميرين الحزينين خلال تشييع جثمان والدتهما. هذا الحدث المأساوي أثر بشكل عميق على الأمير هاري كما صرح في وقت لاحق خلال مقابلة شخصية.

  • الأمراء تشارلز، وليام وهاري خلال جنازة الأميرة الراحلة ديانا.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    حزن طويل

    في بداية العام 2018، كشف الأمير هاري أيضا كيف كافح بقوة طيلة حياته للتغلب على هذه الصدمة القوية. وخلال دعمه لحملة تعنى بالصحة العقلية، صرح هاري في مقابلة مع الديلي تلغراف أنه كان قريبا جدا من الانهيار في عدة مناسبات.

  • الأمير هاري.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    أمير الحفلات!

    عندما كان أصغر سنا، نادرا ما غاب الأمير هاري عن الحفلات والسهرات، وهو ما كان يغذي فضائح العائلة الملكية. كان هاري يسعى للتقرب من النساء الجميلات، لدرجة أن الصحافة الصفراء دأبت على وصفه بـ "الشاب اللعوب" لفترة طويلة. سبق أن اعترف الأمير لصحيفة نيوزويك أنه يتمنى "الخروج" من العائلة المالكة.

  • الأمير هاري مع شقيقه الأمير وليام.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    محبوب وواع بالواجبات

    خدم الأمير هاري القوات البريطانية المسلحة لمدة عشر سنوات. وصرح فيما بعد أن خدمته العسكرية كانت "أفضل هروب له على الإطلاق". بعد مساره العسكري الذي قاده مرتين إلى أفغانستان، تحول هاري إلى واحد من أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية ليس داخل بريطانيا وحدها وإنما في جميع أنحاء العالم.

  • الأمير هاري مع زوجته ميغان ماركل.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    ميغان ماركل

    قلة من البريطانيين فقط كانت تعرف من هي ميغان ماركل عندما بدأت تظهر على الصفحات الأولى للصحافة عام 2016. ولدت ماركل في لوس أنجليس عام 1981، وأصبحت معروفة بعد أدائها دور محامية في سلسلة “Suits” التلفزيونية الشهيرة. لم تفرش الصحافة البريطانية الورود للوافدة الجديدة على العائلة المالكة، ووصلت بعض التعليقات إلى حد العنصرية والتمييز الجنسي.

  • Meghan Markle (picture-alliance/SOLO Syndication/M. Large)

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    التزام اجتماعي

    كما هو الحال بالنسبة للأمير هاري، انخرطت ميغان في العمل لصالح منظمات اجتماعية مختلفة. ميغان هي أيضا سفيرة للجميعة الخيرية الكندية World Vision Canada التي تعنى بتعزيز فرص التعلم لأطفال البلدان النامية. بالإضافة إلى التزامها بالدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين داخل الأمم المتحدة.

  • الملكة إليزابيث مع الأمير هاري

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    بمباركة الملكة

    "الملكة ودوق إدنبرة سعيدان للزوجين ويتمنيان لهما كل الخير"، هكذا أعلن قصر باكينغهام حفل زفاف هاري وميغان. عندما يدخل ورثة العرش القفص الذهبي، ينبغي أن تبارك الملكة زيجاتهم. يعتبر الزواج بشريك مطلق أمر لم يكن يمكن حتى تصوره في بريطانيا العظمى قديما. ومن غير المعروف كيف تنظر الملكة إليزابيث لخطط حفيدها هاري الجديدة.


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