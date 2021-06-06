ما سبب غياب ميغان عن كشف الستار عن تمثال الأميرة ديانا؟

بمناسبة ذكرى عيد ميلاد الأميرة ديانا الستين الذي يصادف الأول من يوليو/ تموز، سيتم رفع الستار بشكل علني عن تمثال الأميرة التي توفيت في حادث مأساوي عام 1997. وسيكشف ابناها الأميران هاري وويليام الستار عن التمثال في منزلها السابق بقصر كنسينغتون، وهو أحد الأماكن التي كانت مفضلة لديها.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية مؤخرًا أن الدوقة ميغان زوجة الأمير هاري كانت تخطط للسفر إلى المملكة المتحدة مع زوجها من الولايات المتحدة لهذا الموعد. لكن صحيفة "هالو" البريطانية نفت هذا الخبر، معلنة تخلف دوقة ساسيكس عن هذا الموعد في تطابق مع ما جاءت به مواطنتها "ديلي ميل".

وبعد سنة من الاضطرابات داخل العائلة الملكية البريطانية، أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الأحد (السادس من يونيو/ حزيران 2021) ولادة طفلتهما ليليبت ديانا في كاليفورنيا في الرابع من الشهر نفسه. وبعد الولادة انصرفت ميغان وزوجها الأمير هاري لقضاء إجازة الأمومة/الأبوة، بيد أن الأمير هاري سيقطع الإجازة لحظور حفل رفع الستار عن تمثال والدته الراحلة الأميرة ديانا.

مشاهدة الفيديو 01:55 شارك هاري وميغان أعادا إطلاق النقاش حول العنصرية إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3qS5u هاري وميغان أعادا إطلاق النقاش في شأن العنصرية في بريطانيا

وتبلغ "ليلي"، كما يحلو للأمير هاري وزوجته مناداة طفلتهما أقل من شهر، وهذا هوالسبب الذي جعل دوقة ساسيكس تفضل البقاء في منزلها بسانتا باربارا، بحسب مصادر مقربة منهما.

وعلى عكس الأمير هاري، سيكون أخوه الأمير ويليام مصحوبا بزوجته الدوقة كيت. وبحسب مصادر إعلامية بريطانية، فإن الملكة إليزابيث الثانية ستستغل وجود حفيدها الأمير هاري في بريطانيا لدعوته للغذاء في قصر ويندسور والحديث معه على انفراد.

وانسحب الأمير هاري (36 عاما) السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وميغان ماركل من العائلة الملكة منذ نيسان/أبريل 2020. ويعيش هاري وميغان مع ابنهما آرتشي الذي يبلغ سنتين في فيلا فارهة قرب لوس أنجلوس. وقد وقّع الزوجان عقودا بمبالغ طائلة مع منصتي نتفليكس وسبوتيفاي.