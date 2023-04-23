ما سبب الاختلاف الحراري بين الغلاف الجوي الخارجي والفضاء المحيط به؟

ظواهر غامضة ـ هل الأرض مراقبة من قبل حضارات فضائية؟

أجج تقرير مثير لوزارة الدفاع الأمريكية الجدل بشأن ظواهر جوية غامضة وعلاقتها المحتملة بكائنات ذكية غير أرضية. التقرير اعترف بعجز القوة العظمى الأولى في العالم بتفسير هذه الظاهر، تاركة الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات.