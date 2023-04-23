 ما سبب الاختلاف الحراري بين الغلاف الجوي الخارجي والفضاء المحيط به؟ | المستقبل الآن | DW | 30.04.2023

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المستقبل الآن

ما سبب الاختلاف الحراري بين الغلاف الجوي الخارجي والفضاء المحيط به؟

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من صديق البرنامج أمير هاليب من البوسنة والهرسك.

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