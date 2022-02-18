 ما سبب استمرار إضراب الممرضات في الهند | DW الأخبار | DW | 25.03.2022

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DW الأخبار

ما سبب استمرار إضراب الممرضات في الهند

تُشكل الممرضات المحليات العمود الفقري لنظام الهند الصحي، لكنهن خرجن أكثر من مرة في مظاهرات منذ بداية العام بسبب عدم حصولهن على تقدير كافٍ لعَمَلِهِنّ.

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