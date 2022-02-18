ما سبب استمرار إضراب الممرضات في الهند

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تُشكل الممرضات المحليات العمود الفقري لنظام الهند الصحي، لكنهن خرجن أكثر من مرة في مظاهرات منذ بداية العام بسبب عدم حصولهن على تقدير كافٍ لعَمَلِهِنّ.
فيما تمكنت ما تسمى بـ"قوافل الحرية"، المعترضة على إجراءات كورونا بفرنسا، في الوصول إلى باريس والاحتجاج، أعلن وزير الاقتصاد الألماني أنّ اجتماع رؤساء حكومات الولايات مع المستشار شولتس الأربعاء سيدرس إمكانية تخفيف القيود.
أثارت فضيحة تطبيق "مسلمات للبيع" عبر الإنترنت في "مزاد مزيف"، ردود فعل غاضبة إزاء ما تتعرض له النساء المسلمات بالهند وخصوصا المدافعات عن حقوق المرأة. ورغم توقيف الشرطة لثلاثة أشخاص يبقى السؤال: من يقف وراء هذه الإساءات؟
يبدو الأمر أنه ضرب من الخيال، لكن الحقيقة قد تكون أغرب من الخيال. راهب هندي يرفع ذراعه لما يقرب من 50 عاماً ولا يمكنه خفضها، لماذا أراد هذا الراهب ابقاء يده مرفوعة؟ وما رأي الطب بهذه الحالة الغريبة؟
دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول