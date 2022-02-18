ما سبب استمرار إضراب الممرضات في الهند

يبقى ذراعه مرفوعة منذ نصف قرن دون أن ينزلها.. والسبب غريب!

يبدو الأمر أنه ضرب من الخيال، لكن الحقيقة قد تكون أغرب من الخيال. راهب هندي يرفع ذراعه لما يقرب من 50 عاماً ولا يمكنه خفضها، لماذا أراد هذا الراهب ابقاء يده مرفوعة؟ وما رأي الطب بهذه الحالة الغريبة؟