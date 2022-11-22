ما ذا تعني شارة "حب واحد".. وما موقف الفيفا والاتحاد الألماني؟

بدأ النقاش حول حمل شارة أو ألوان تدعم المثليين أو حتى ألوان "قوس قزح" يحتدم قبيل انطلاق مونديال قطر لكرة القدم. ومنع الفيفا للاعبين حمل شارة "حب واحد" دفع النقاش لأن يأخذ أبعادا سياسية وليدخل في النقاش ساسة غربيون منهم وزيرة الداخلية الألمانية التي حضرت مباراة منتخب بلادها أمام اليابان، حاملة شارة "حب واحد".

لكن ماذا تعني هذه الشارات؟ فيما يلي ما تحتاج معرفته عن شارة دعم المثليين التي كان قادة سبعة فرق أوروبية يخططون لارتدائها خلال بطولة كأس العالم في قطر:

- ما معنى شارة دعم المثليين؟

* ظهرت شارة دعم المثليين لأول مرة عام 2020 في إطار حملة أطلقها الاتحاد الهولندي لكرة القدم لدمج جميع الأطياف.

* تعارض حملة الاتحاد الهولندي التمييز على أساس العرق أو لون البشرة أو التوجه الجنسي أو الثقافة أو العقيدة أو الجنسية أو النوع أو السن و"جميع أشكال التمييز الأخرى".

* الشارة مصممة بألوان علم قوس قزح على شكل قلب يتوسطه رقم 1 وتحيطه من الجانبين عبارة "حب واحد" وأسفله عبارة "كرة القدم تربطنا" بخط مقوس.

- لماذا كان قادة الفرق يخططون لارتداء الشارة في مباريات كأس العالم؟

* كان قادة فرق إنجلترا وويلز وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا والدنمرك يخططون لارتداء الشارة احتجاجا على القوانين القطرية التي تحظر العلاقات المثلية.

- ما هو سجل قطر فيما يتعلق بحقوق مجتمع الميم؟

* المثلية الجنسية محظورة بموجب القانون في البلد المسلم المحافظ. وعبر بعض لاعبي كرة القدم عن مخاوفهم بشأن المشجعين الذين سيسافرون لحضور البطولة وخصوصا من ينتمون لمجتمع الميم والنساء، الذين تقول جماعات حقوقية إن القوانين القطرية تنطوي على تمييز ضدهم/ن.

* قبل انطلاق النهائيات بأسبوعين قال خالد سلمان، سفير كأس العالم واللاعب الدولي القطري السابق، للقناة الألمانية الثانية (ZDF) إن المثلية الجنسية "اضطراب في العقل" مضيفا أن كل من يأتي إلى قطر عليه "قبول قواعدنا".

* قال منظمو كأس العالم مرارا إن الجميع مرحب بهم خلال البطولة بغض النظر عن خلفياتهم أو توجهاتهم الجنسية.

* قال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس العالم 2022 إن المشجعين المنتمين لمجتمع الميم القادمين إلى البلاد ليس عليهم أن يقلقوا من تعرضهم لاضطهاد من أي نوع واصفا قطر بأنها "بلد متسامح".

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بجانب رئيس الفيفا انفانتينو خلال مباراة منتخبي ألمانيا واليابان.

- لماذا قررت اتحادات رياضية ارتداء قادتها لتلك الشارة؟

* في بيان مشترك، قالت اتحادات كرة القدم بالدول التي كان يعتزم قادة منتخبيها ارتداء الشارة، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) هدد بأن أي لاعب يرتدي الشارة سيحصل على بطاقة صفراء.

* حسب لوائح الفيفا، يجب ألا تتضمن ملابس الفرق وأغراضها أي شعارات أو عبارات أو صور ذات مدلول سياسي أو ديني أو شخصي وأن يرتدي قادة الفرق خلال مباريات النهائيات التابعة للفيفا "شارة قادة الفريق التي يوفرها الفيفا".

* قالت ويلز إن الدول المعنية كانت مستعدة لدفع الغرامات التي عادة ما تطبق على مخالفي اللوائح الخاصة بالزي لكنها وصفت فرض عقوبات إدارية بأنها خطوة مبالغ فيها.

* قال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه بالرغم من أن قرار الفيفا غير مسبوق فإنه ليس من الإنصاف أن يتحمل اللاعبون المسؤولية عن أي تبعات محتملة إذا قرروا التمسك بارتدائها.

* قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم إنه اتخذ قرارا بعدم ارتداء اللاعبين للشارة "بقلب مثقل".

- كيف كانت ردود الفعل خارج مجتمع كرة القدم على القرار؟

* قوبلت الخطوة بانتقاد سريع ولاذع من الجماعات التي تمثل مجتمع الميم.

* وقالت جماعة تمثل مشجعي إنجلترا تسمى ‭‭‭3LionsPride‬‬‬ إنه مخيب للآمال للغاية أن يبدأ قادة الفرق الأوروبية المباريات ببطاقات صفراء لمجرد محاولتهم تسليط الضوء على مشاكل متعلقة بحقوق الإنسان.

* وقالت منظمة العفو الدولية إن الفيفا تقاعس عن التمسك بقيمه ومسؤولياته .

مانويل نوير حارس وقائد منتخب ألمانيا

وفيما تطالب وسائل إعلام ألمانية وغريية قطر والفيفا بالسماح للاعبين وجماهيرهم برفع شارات تحمل ألوان قوس قزح، انتقد مسؤولون رياضيون ألمان الفيفا وكذلك النقاش الدائر، إذ يرى نائب رئيس الاتحاد الألماني شتيفن شنيكلوث "أن تخلي الإتحاد الألماني عن ارتداء شارة "حب واحد" في كأس العالم قطر هو القرار الصحيح في هذه المرحلة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، موضحا بالقول: "النقاشات المسموح بها وذات الابعاد السياسية يجب أن لا تحمل على ظهور اللاعبين ". وقال: "بطولة كأس العالم تمثل أكبر حدث رياضي يشارك به أي لاعب ويجب احترام ذلك". لكن نائب رئيس الاتحاد الألماني والمحامي شيتفين شنيكلوت أكد أن العقوبات التي هددت بها الفيفا هي تعسفية وغير شفافة وتعكس طبيعة ما يدور داخل الفيفا نفسها.

ع.خ (رويترز)