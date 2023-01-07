ما دور بوتين في إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا 2014؟

قال محققون دوليون الأربعاء (الثامن من فبراير/ شباط 2023) إن ثمة "مؤشرات قوية" على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه وافق على توفير الصاروخ الذي أسقط رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 فوق أوكرانيا عام 2014.

ورجّح المحققون بأن يكون بوتين وافق شخصيا على نقل الصاروخ إلى الانفصاليين الموالين لموسكو خلال معارك في شرق أوكرانيا حينذاك، بحسب اتصالات هاتفية تم اعتراضها.

ويأتي الإعلان بعد أقل من ثلاثة أشهر على إدانة محكمة هولندية روسيين وأوكراني بتهمة قتل الأشخاص الذين كانوا على متن رحلة MH17 بعد محاكمتهم غيابيا.

وقال فريق التحقيق المشترك المؤلف من ست دول في بيان "ثمة مؤشرات قوية على أن الرئيس الروسي هو الذي اتخذ القرار بشأن إمداد الانفصاليين في جمهورية دونيتسك الشعبية بصاروخ بوك تيلار".

حتى أن المسؤولين الروس أجلوا قرارا لإرسال أسلحة إلى الانفصاليين الأوكرانيين لأن بوتين كان يحضر مراسم إحياء ذكرى إنزال النورماندي في فرنسا في حزيران/يونيو 2014، بحسب المحققين.

وتم تشغيل تسجيل لمكالمة هاتفية تم اعتراضها لمستشار يقول إن التأجيل جاء نظرا إلى أنه "لا يوجد غير شخص واحد يتّخذ القرار.. الشخص المتواجد حاليا في قمة في فرنسا".

ولطالما نفت روسيا تورطها في إسقاط الطائرة.

لاهاي بهولندا (8/2/2023)، المحققون في إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا . كان قد سبق لهم أن أشاروا إلى أنهم يسعون لتحديد الجهة التي أطلقت الصاروخ وأصدرت الأمر بذلك.

لكن بوتين يتمتع بالحصانة على اعتباره رئيس دولة، ما يجعل أي مسعى لملاحقته قضائيا غير ممكن"، بحسب المحققين. وأضافوا أنه "على الرغم من أننا نتحدث عن مؤشرات قوية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى سقف توافر أدلة كاملة وشاملة".

يشمل فريق التحقيق أعضاء من هولندا وأستراليا وبلجيكا وماليزيا وأوكرانيا، الدول الأكثر تأثرا بتحطم الطائرة.

وسبق للمحققين أن أشاروا إلى أنهم يسعون لتحديد الجهة التي أطلقت الصاروخ وأصدرت الأمر بذلك، علما بأنه يشتبه بأنه تم جلبه من قاعدة عسكرية روسية في مدينة كورسك. لكنهم أقروا بأن ذلك غير ممكن حاليا.

وأفادت المدعية الهولندية ديغنا فان بويتزيلر في مؤتمر صحافي في لاهاي أن "التحقيق بلغ حدّه الأقصى حاليا واستنفذت كافة الأدلة. لذلك، تم تعليق التحقيق". وأضافت "الأدلة غير كافية لمزيد من الملاحقات القضائية".

وكانت الطائرة "بوينغ" التابعة للخطوط الجوية الماليزية، أسقطت بصاروخ دفاع جوي روسي طراز "بوك" فوق أراض متنازع عليها، في تموز/يوليو 2014. ولقي جميع ركابها، وعددهم 298 شخصا، حتفهم.

أوكرانيا ستستخدم الآليات القانونية لمحاكمة بوتين

في غضون ذلك قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إن بلاده ستستخدم كل الآليات القانونية الدولية في محاولتها لمحاكمة بوتين على إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة 17 في شرق أوكرانيا في عام 2014.

وكتب كوستين على تويتر "صعوبة الحصول على الأدلة والحصانة الوظيفية لا تسمح بمحاكمة رئيس روسيا الاتحادية في المحاكم الوطنية... سنسعى لاستخدام كل الآليات القانونية الدولية الحالية لتقديمه للعدالة".

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)