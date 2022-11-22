 ما خلفيات استئناف واشنطن لعملياتها ضد ″داعش″ في سوريا؟ | مسائية DW | DW | 14.12.2022

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مسائية DW

ما خلفيات استئناف واشنطن لعملياتها ضد "داعش" في سوريا؟

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن استئنافا كاملا لعملياتها ضد تنظيم "داعش" في سوريا بالتعاون مع قوات قسد. ما خلفيات هذا الإعلان؟ وماذا يعني سياسيا وعسكريا؟

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مقاتلون أكراد يعلنون استعادة السيطرة "الكاملة" على سجن الحسكة 27.01.2022

This photo provided by the Kurdish-led Syrian Democratic Forces shows the flag and bags of Islamic State group fighters who were arrested by the Kurdish-led Syrian Democratic Forces after they attacked Gweiran Prison, in Hassakeh, northeast Syria, Friday, Jan. 21, 2022. IS attacks have been on the rise in recent months in both Iraq and neighboring Syria, where the group once set up a self-styled Islamic caliphate before being defeated by an international coalition. (Kurdish-led Syrian Democratic Forces, via AP)

مسائيةDW: هجوم داعش على سجن غويران، هل يعيد شبح الإرهاب إلى المنطقة؟ 24.01.2022

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A smoke rises from an oil depot struck by Turkish air force near the town of Qamishli, Syria, Wednesday, Nov. 23, 2022. Turkey's president says he will carry out a land invasion into Kurdish areas of northern Syria. Recep Tayyip Erdogan's statement in Ankara Wednesday came after Turkey carried out a barrage of airstrikes on suspected Kurdish militants in northern Syria and Iraq in recent days. (AP Photo/Baderkhan Ahmad)

كيربي: إدارة بايدن تعارض العمليات العسكرية التركية بسوريا 07.12.2022

بعد معارضة وزير الدفاع الأمريكي لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، أكد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الموقف نفسه. كيربي أقر "بحق أنقرة في الدفاع عن نفسها"، لكنه جدد معارضة واشنطن لأي عمليات في سوريا.

Smoke rises following an airstrike on an oil field in Qamishli, Syria, November 23, 2022. North Press Agency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. DO NOT OBSCURE LOGO.

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A view shows the aftermath of airstrikes, which Turkey's defence ministry says it carried out, in Derik, Syria, November 20, 2022. North Press Agency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

الأكراد بين مطرقة إيران وسندان تركيا 24.11.2022

أوقعت حملات القصف الأخيرة التي تشنها تركيا وإيران على مناطق الأكراد في سوريا والعراق عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وتثير هذه الحملات المخاوف من تصعيد خطير هناك، ما أسباب استهداف هذه المناطق، وما تداعيات ذلك؟

MILLI SAVUNMA BAKANLIGI, PENCE KILIC HAVA HAREKATI ILE SURIYE VE IRAK'IN KUZEYINDEKI PKK/KCK/YPG VE DIGER TEROR UNSURLARINA AIT HEDEFLER TAM ISABETLE VURULDUGUNU DUYURDU. BAKANLIGIN SITESINDEN PAYLASIYAN GORSELDE TEROR HEDEFLERININ YERLE BIR EDILDIGI GORULDU. (FOTO: DHA/ANKARA) Die Türkei hat eine Militäroffensive gegen kurdische Stellungen im Nordirak und in Nordsyrien verkündet. Türkischer Verteidigungsminister Hulusi Akar hat die Operation in der Kommandozentrale verfolgt. Datum: 20.11.2022

تركيا تشن هجوماً جوياً ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق 20.11.2022

شنت تركيا ضربات جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، بعد أسبوع على اعتداء دموي في اسطنبول اتهمت كل من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.