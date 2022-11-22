ما خلفيات استئناف واشنطن لعملياتها ضد "داعش" في سوريا؟

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وزارة الدفاع الأمريكية تعلن استئنافا كاملا لعملياتها ضد تنظيم "داعش" في سوريا بالتعاون مع قوات قسد. ما خلفيات هذا الإعلان؟ وماذا يعني سياسيا وعسكريا؟
بعد معارضة وزير الدفاع الأمريكي لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، أكد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الموقف نفسه. كيربي أقر "بحق أنقرة في الدفاع عن نفسها"، لكنه جدد معارضة واشنطن لأي عمليات في سوريا.
أوقفت قوات سوريا الديمقراطية جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة بعد أن كثفت تركيا قصفها وضرباتها الجوية في شمال سوريا في الأسابيع الماضية، فيما طالبت أنقرة واشنطن بتفهم موقفها إزاء عملية عسكرية جديدة قد تطلقها بسوريا.
أوقعت حملات القصف الأخيرة التي تشنها تركيا وإيران على مناطق الأكراد في سوريا والعراق عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وتثير هذه الحملات المخاوف من تصعيد خطير هناك، ما أسباب استهداف هذه المناطق، وما تداعيات ذلك؟
شنت تركيا ضربات جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، بعد أسبوع على اعتداء دموي في اسطنبول اتهمت كل من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.
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