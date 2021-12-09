ما خطورة مضاعفات كورونا طويلة الأمد على حياة يوشوا كيميش؟

أكد نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم أمس الخميس (التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2021) أن لاعب وسطه الدولي يوشوا كيميش (26 عاماً) سيغيب حتى بداية العام المقبل بعد أن تسببت مشكلة في رئتيه في استبعاده من المباريات الثلاث الأخيرة من عام 2021 رغم تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وتسبب كيميش في موجة من الجدل في ألمانيا بعد تصريحاته التي كشف فيها عدم تلقيه لقاح كورونا لأنه يرغب في الانتظار لمعرفة المزيد بشأن الآثار طويلة الأمد للقاح. وقضى كيميش نحو شهر في العزل الطبي، بعدما اختلط في البداية بأشخاص مصابين بعدوى كورونا قبل أن يصاب بالعدوى.

عواقب طويلة الأمد

الغالبية العظمى من المصابين بفيروس كورونا المستجد يتعافون تماماً بعد أسبوعين، بيد أن البعض يعاني من آثار تمتد لفترة زمنية طويلة.

موقع t-online الألماني تناول في تقرير له العواقب طويلة الأمد للمرض مشيراً إلى أن 31 دراسة علمية وجدت أن المضاعفات والعواقب طويلة الأمد الأكثر شيوعاً قد تمتد حتى ثلاثة أشهر أو أكثر وتشمل:

- التعب المستمر

- ضيق التنفس

- ضعف وظائف الرئة (مثل ارتشاح الرئة أو التليف الرئوي)

- التهاب عضلة القلب

- أعراض عصبية

- عواقب نفسية

- عدم اكتمال تعافي حاستي الشم والذوق

وبناء على ما سبق يتبين تأثر عدد كبير من أجهزة الجسم بـ Covid-19 على المدى المتوسط ​​والطويل، حتى بعد الشفاء من العدوى الحادة.

مشاهدة الفيديو 12:31 فيروس كورونا وتحدياته على البشر

باحثون أمريكيون: آثار طويلة المدى من قمة الرأس إلى أخمص القدمين

كما فحصت دراسة أخرى أجراها علماء أمريكيون ونشرت في آذار/مارس الأضرار اللاحقة التي يمكن أن يسببها فيروس كورونا في الجسم. لهذا الغرض، تم تقييم البيانات من 47910 مرضى كورونا تتراوح أعمارهم بين 17 و87 سنة.

النتيجة: 80 بالمئة من المرضى ظهرت عليهم أعراض طويلة الأمد على الأقل. في المجمل، وجد الباحثون 55 عاقبة طويلة الأمد.

الخمسة الأكثر شيوعاً؟

التعب: (عانى منه 58 بالمئة ممن يعاني من المضاعفات طويلة الأمد)

صداع: (عانى منه 44 بالمئة ممن يعاني من المضاعفات طويلة الأمد)

اضطراب الانتباه: (عانى منه 27 بالمئة ممن يعاني من المضاعفات طويلة الأمد)

تساقط الشعر: (عانى منه 25 بالمئة ممن يعاني من المضاعفات طويلة الأمد)

صعوبة وضيق في التنفس: (عانى منه 24 بالمئة ممن يعاني من المضاعفات طويلة الأمد)

ونصحت الدراسة بمتابعة المصاب بكورونا لحالته والحرص على إجراء الفحوصات لتجنب أي تلف كبير في أحد أعضاء أو وظائف الجسم.

خ.س/و.ب