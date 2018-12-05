ما حقيقة شعار كوكا كولا المناهض لحزب البديل من أجل ألمانيا؟

بالقرب من مكتب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليمني الشعبوي المعارض في العاصمة الألمانية برلين، كتب على لوحة دعائية كبيرة لشركة كوكا كولا عليها شعار الشركة وصورة بابا نويل وبيده زجاجة كوكا كولا ترمز لأعياد الميلاد والتهنئة بها "من أجل أوقات روحانية: قل لا لحزب البديل من أجل ألمانيا"، وذلك كتهنئة بعيد الميلاد، حسب ما أشارت إليه صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية.

الصورة انتشرت يوم الاثنين (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول) على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر. وهو ما أثار الجدل حولها وفيما إذا كانت مزورة أو أنها حقيقية ونشرتها الشركة نفسها فعلا؟

البعض وخاصة مناهضو الحزب، احتفلوا بالصورة وأعربوا عن سعادتهم الشديدة بها وساهموا في نشرها، في حين أثارت غضب الحزب ودعا إلى مقاطعة منتجات الشركة، إذ نشر عضو الحزب فرانك بازيمان تغريدة مع هشتاغ يدعو لمقاطعة كوكا كولا، جاء فيها "من أجل أوقات صحية بدون سكر قل لا لكوكا كولا".

بعد التحقيق والاتصال مع الشركة تبين أن الصورة غير صحيحة وقام بتزويها نشطاء مناهضون لحزب البديل أطلقوا حملة ضده تستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري أي حتى عيد الميلاد، حسب صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية التي أشارت إلى ذلك في موقعها على الانترنت يوم أمس الثلاثاء (الرابع من كانون الأول/ ديسمبر).

كوكا كولا لم تبق صامتة وأعربت عن موقفها من الصورة والحملة عن طريق المتحدث باسمها باتريك كاميرر، الذي أعاد نشر تغريدة لأحد مناهضي حزب البديل وعليها الصورة، معلقا "ليس كل ما هو مزور يجب أن يكون خاطئا"، كما قامت الشركة بإعادة نشر تغريدة المتحدث باسمها على موقعها الرسمي على تويتر.

ع.ج/ هـ. د