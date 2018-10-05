 ما حقيقة حوار مجلة تابعة لشركة طيران مصر مع نجمة أمريكية شهيرة؟ | عالم المنوعات | DW | 05.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

ما حقيقة حوار مجلة تابعة لشركة طيران مصر مع نجمة أمريكية شهيرة؟

مقابلة نشرتها مجلة حورس مع الممثلة الأمريكية درو باريمور استوقفت الصحفي الأمريكي آدم بارون أثناء طيرانه إلى القاهرة، فغرد عن ذلك، وبدأت رحلة الأسئلة.

Schauspielerin Drew Barrymore Golden Globe (Getty Images/A. E. Rodriguez)

يجلس المسافر في كرسي الطائرة وقد يتصفح مجلة شركة الطيران الموضوعة أمامه، وهذا ما حدث مع آدم بارون، الصحفي والمحلل السياسي، فوجد مقابلة نشرتها مجلة حورس التابعة لشركة مصر للطيران مع الممثلة الأمريكية درو باريمور فقرأها واستوقفته لغة المقابلة التي هاجمت الممثلة المذكورة، فغرد على موقع تويتر: "الحوار مع درو باريمور في مجلة مصر للطيران، أم م م سريالي".

الحوار المثير للجدل حسب بارون يزعم بأنّ باريمور لديها مشكلات مع والدها وأن لديها ما يزيد عن 17 علاقة عاطفية وخطبة وزيجات فاشلة، فيما يرى بعض أطباء النفس أن سلوكها قد يعد طبيعيا، لاسيما وأنها تفتقد إلى نموذج الرجل القدوة في ظل غياب أبيها عن حياتها بعد انفصال والديها عندما كانت في التاسعة من العمر.

ويبرر المقال حالة الإحباط التي تعيشها الممثلة الأمريكية بأن باريمور شعرت بالإحباط، نظرا لزيادة وزنها خلال حملها الثاني ناسبا إليها هذا القول. ولفت نظر بارون أنّ إجابات الممثلة الأمريكية جاءت غريبة، حين قالت مثلا: "لا أستطيع أن أنكر أن النساء حققن إنجازات عظيمة خلال القرن الماضي"!!

ونقلت صحيفة هوفنغتون بوست عن ممثل باريمور القول "إنها لم تشارك في لقاء مع أحد أعضاء فريق الدعاية الخاص بشركة مصر للطيران"، فيما نقلت بي بي سي عن ممثلها القول: "تقنيا لم تجلس باريمور في لقاء مع شركة طيران مصر، مؤكدا أن المقتطفات المنسوبة لها انتزعت من خلال مؤتمر صحفي عام.

شركة مصر للطيران ردت في تغريدة بأنّ الحوار كان حقيقياً وأجرته صحفية محترفة هي الدكتورة عايدة تكلا، الرئيسة السابقة لرابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، وأحد أعضاء لجنة التصويت في غولدن غلوبز.

من جانبها ردت الصحفية عايدة تكلا في تغريدة لها: "هذا لا ينفي حقيقة أن الحوار الذي جرى مع درو باريمور في نيويورك أصيل وبعيد عن التزييف. وبالنسبة لدرو، فقد أجرينا معها لقاءات عدة، ورأيتها تنمو أمام عيني، إنها جذّابة وموهوبة".

الذي لفت نظر الصحفي بارون أكثر أنّ إجابات درو باريمور جاءت مليئة بالأخطاء النحوية، وتكرارها الإجابات بمفردات أخرى.

م.م 

  • Kinder in Ägypten

    القاهرة تروي حكاية شعب

    إلام تنظر؟

    في ميدان التحرير يحشتد اطفال مصر وقد رسموا علمها على وجوههم في اعلان سياسي لا يفهمونه . أحداهن ترنو إلى مستقبل مجهول .

  • Bildergalerie Mursi

    القاهرة تروي حكاية شعب

    ميكانيكي سيارات

    أمام قصر شامبليون في وسط المدينة. ميكانيكي سيارات يعمل لجمع قوت يومه ، يتحدث بغضب وينتابه السخط - كما يقول - واصفا ما يجري في بلده.

  • Bildergalerie Mursi

    القاهرة تروي حكاية شعب

    غفوة قبل الأفطار

    يشعر أغلب الصائمين بالوهن مع اقتراب موعد الأفطار. شرق يسرقه النوم ، فيما يقاوم الآخرالنعاس والرغبة في النوم بالنظر في جهاز هاتفه.

  • Bildergalerie Mursi

    القاهرة تروي حكاية شعب

    أخبار في قلب التحرير

    الدنيا تجتمع في ميدان التحرير والاخبار تصنع هنا، كما تنتشر اجهزة التلفاز في الميدان . البعض يفضل متابعة الأخبار والبرامج الحوارية حول أحداث الساحة ، رغم انه حاضر في داخلها.

  • Bildergalerie Mursi

    القاهرة تروي حكاية شعب

    شباب على دراجات نارية

    حول ميدان التحرير وداخله يتنقل شباب بدراجاتهم النارية تقليلا لجهد الاتنقال المضني. حراس مداخل الساحة يمنعونهم احيانا. لكنهم يعبرون عن الفرح والفوضى بمنبهات دراجاتهم.

  • Bildergalerie Mursi

    القاهرة تروي حكاية شعب

    قنابل مسيلة للدموع

    في يوم الأثنين (15 تموز/ يوليو2013) اندلعت مواجهات بين انصار الرئيس المعزول محمد مرسي وبين الشرطة. قتل في إثرها 7 أشخاص وجرح أكثر من 200 شخص. الصورة التقطت قبل ان يحجب الغاز عدسة الكاميرا وعين المصور،

  • Bildergalerie Mursi

    القاهرة تروي حكاية شعب

    شباب الإخوان

    شاب من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ساحة رمسيس قبل مواجهة مع الشرطة، الحماس والضجيج يعم المشهد.

  • Bildergalerie Mursi

    القاهرة تروي حكاية شعب

    صلاة التراويح برمسيس

    أقام انصار الرئيس المعزول مرسي صلاة التراويح فوق كوبري 6 أكتوبر و في ساحة رمسيس وسط القاهرة.

  • Kinder in Ägypten

    القاهرة تروي حكاية شعب

    رابعة العدوية

    في تقاطع رابعة العدوية يتجمع الوف من أنصار مرسي. الأطفال يرافقون الكبار ، وهم يرفعون أعلام مصر.

  • Kinder in Ägypten

    القاهرة تروي حكاية شعب

    أين صوتي؟

    يتساءل أحد أنصار مرسي في شارع العقاد قرب تقاطع رابعة العدوية عن مصير صوته الانتخابي الذي منحه لصالح مرشح الاخوان محمد مرسي.

  • Kinder in Ägypten

    القاهرة تروي حكاية شعب

    الفقراء يعملون ويضحكون

    لايهتم الاطفال بالسياسة ولا يعفون دلالته ، بل يعمل جلهم ويبيعون كل ما يباع لمساعدة ذويهم. طفلتان تضحكان رغم الفقر، علّ المستقبل يكون أفضل.

    الكاتب: عباس الخشالي


مختارات

مصر.. مدير مركز حقوقي ينتقد قانون تنظيم الصحافة والإعلام

بعد التصديق على قانون تنظيم الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي في مصر انتقد مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان القانون الجديد، معتبراً أنه إضفاء لصفة "قانونية على سياسات وممارسات منافية للعقل والمنطق". (02.09.2018)  

سخرية على مواقع التواصل بسبب غرق أرقى أحياء القاهرة

أصيبت منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة بالشلل التام بعد أمطار غزيرة تعرضت لها مصر. إذ أكد السكان غرق منازلهم لسوء تخطيط البنية التحتية. نشطاء بوسائل التواصل الاجتماعي طالبوا بعزل المسؤولين لعدم استجابتهم. (25.04.2018)  

"الحمار الوحشي المزيف" في مصر- حقيقة أم ضرب خيال؟

حمار بلدي أم وحشي؟ ما يزال العالم يبحث عن إجابة لهذا السؤال الذي ظهر منذ أيام حين انتشرت صورة لأحد زوار الحديقة الدولية في القاهرة إلى جانب الحيوان. فما الذي حصل بالضبط؟ (03.08.2018)  

قانون جرائم الانترنت في مصر- كبت جديد للحريات؟

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" كتشريع يتعامل مع الجرائم على الإنترنت. التشريع أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي لتزامنه مع حملة اعتقالات واسعة في أوساط الصحفيين. (20.08.2018)  

القاهرة تروي حكاية شعب

بين ميدان التحرير وبين تقاطع رابعة العدوية معارضة وموالاة، فيما يعيش المصريون يومهم، وهو خليط من العمل والسياسة والبؤس والضحكات. موفد DWعربية عباس الخشالي سجل بكاميرته من القاهرة تفاصيل الحياة اليومية في صور. (23.07.2013)  

إعلان
Themenbild Facebook

 