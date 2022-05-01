 ما حقيقة إصابة الرئيس الروسي بوتين بالشلل الرعاش؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.05.2022

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سياسة واقتصاد

ما حقيقة إصابة الرئيس الروسي بوتين بالشلل الرعاش؟

بعد فيديو مثير للجدل يُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما يبدو في حالة صحية غير جيدة، انتشرت شائعات عن إصابته بمرض الشلل الرعاش (باركنسون)، فماذا يعتقد الأطباء عن صحة بوتين؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

خلال حضوره قداس عيد الفصح قبل أيام، ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حالة وصفت بالضعف

انتشرت شائعات عن إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بمرض خطير ربما الشلل الرعاش الذي يُعرف بـ "باركنسون" عقب نشر الرئاسة الروسية مقطع مصور الأسبوع الماضي يُظهر بوتين على ما يبدو في حالة صحية غير جيدة خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو.

ولم تتوقف تكهنات حياة صحة بوتين على رواد مواقع التواصل الاجتماعي وإنما امتد الأمر إلى شخصيات سياسية مثل السيناتور الأمريكي ماركو روبيو وخبراء العلوم السياسية وحتى صحف التابلويد البريطانية ما يوحي بأن الكثير من الناس لديهم معرفة قوية بشأن صحة الرئيس الروسي .

وفي ظل هذا الكم الكبير من الشائعات والتكهنات والتقارير الصحافية التي ذهبت إلى القول بإن بوتين مصاب بمرض الشلل الرعاش أو سرطان الغدة الدرقية، كان هناك صوتا غائبا عن هذا المشهد يتمثل في رأي الأطباء وخبراء الصحة، خاصة أن الأمر يتعلق بالطب.

مشاهدة الفيديو 02:22

بوتين اعتقد أن غزوه لأوكرانيا سينتهي بنصر سريع

وخلال المقطع المصور ومدته 12 دقيقة، ظهر بوتين غارقا في كرسيه وعنقه ساقط بين كتفيه فيما ظلت يده اليمنى متشبثة بالطاولة التي تفصل بيه وبين وزير دفاعه سيرغي شويغو كما كان وجهه منتفخا بشكل ملحوظ.

وعلى وقع انتشار هذا المقطع المصور، استنتج محللون وخبراء وسياسيون بما في ذلك النائبة السابقة عن حزب المحافظين في البرلمان البريطاني لويز مينش، في تعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن الرئيس الروسي مصاب بمرض الشلل الرعاش.

ونشرت صحف التابلويد البريطانية مقالات وتقارير تتضمن تعليقات وآراء من خبراء ومراقبين وسياسيين وخبراء اتصال ومتخصصين في لغة الجسد، بيد أن اللافت أن هذه التقارير لم تشتمل على آراء خبراء في الصحة وأطباء.

لا تشخيص بدون فحوصات

وفي مقابلة مع DW، قال جون هاردي، اختصاصي علم الوراثة العصبية في معهد أبحاث الزهايمر بالمملكة المتحدة، إنه من غير المرجح أن "يعلق أطباء متخصصون في أمراض الأعصاب في هذا الأمر، لأنهم يدركون أنه لا يجب عليهم التعليق على صحة أشخاص ليسوا من المرضى الذين يعالجونهم".

مختارات

وأكد هاردي على أنه متخصص في علم الوراثة العصبية وليس طبيب أعصاب، مرجعا سبب تعليقه على حالة بوتين الصحية إلى أنه درس في السابق أمراض الدماغ. وفيما يتعلق بشائعات إصابة بوتين بالشلل الرعاش، قال هاردي "لا توجد أي إشارة أو علامة على إصابته بهذا المرض. لم يكن بوتين على ما يرام، لكنه غير مصاب بمرض الرعاش من وجهة نظري".

ويتفق في هذا الرأي أيضا طبيب الأعصاب بجامعة لندن، راي تشادوري. وفي مقابلة مع DW، قال "بعد مشاهدة هذا المقطع المصور القصير، لم أجد أي دليل يمكن الاستناد عليه للقول بإنه مصاب بمرض شلل الرعاش".

وسلط تشادوري الضوء على قضية غاية في الأهمية بشأن الإصابة بمرض شلل الرعاش ألا وهي أن تشخيص هذا المرض صعب للغاية ولا يمكن التأكد من الإصابة به إلا من خلال فحص عصبي شامل للمريض. وفيما يتعلق بانتفاخ وجه بوتين، قال تشادوري "هناك عدة أسباب لانتفاخ الوجه أو حتى للرعشة، لكني لم أرى بوتين يرتعش في المقطع".

أما كارولين راسيل، المديرة التنفيذية لمؤسسة "باركنسون بريطانيا"، فقد أكدت أيضا على أن الشلل الرعاش يعد مرضا معقدا إذ تبلغ إجمالي أعراضه أكثر من 40 عرضا جسديا وعقليا، مشددة على أنه من المستحيل تشخيص الإصابة بهذا المرض من خلال مشاهدة مقطع مصور قصير مدته 12 دقيقة. 

وأضافت أنه في ظل عدم وجود اختبارات وتشخيص من طبيب أعصاب أو أخصائي، لا يمكن تأكيد الإصابة بهذا المرض، مشيرة إلى أن "وسائل الإعلام والتكهنات عبر الإنترنت غير مفيدة".

مشاهدة الفيديو 26:01

صحتك بين يديك - مرض باركنسون

الصمت الروسي عزز التكهنات

يشار إلى أنه من المعتاد أن تتناول الصحف ووسائل الإعلام صحة الرؤساء والزعماء خاصة الذين يتمتعون بنفوذ كبير حول العالم مثل الرئيس الروسي. ففي السابق، أفردت وسائل الإعلام مساحات كبيرة لتغطية إصابة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفيروس كورونا عام 2020 وأيضا نوبات الارتعاش التي أصابت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل في عام 2019 وحتى خضوع البابا فرانسيس لجراحة في القولون العام الماضي.

وفيما يتعلق بالرئيس الروسي، فقد التزم الكرملين الصمت لسنوات حيال الحالة الصحية لبوتين وهو الأمر الذي دفع الصحفيين وحتى الخبراء السياسيين إلى تعقب ورصد كل حركة وخطوة للرئيس الروسي في مسعى لاكتشاف أي علامة قد يشير إلى إصابته بالوهن أو بمرض ما.

وفي ظل ذلك، انتشرت شائعات تزعم أن بوتين مصاب بسرطان الغدة الدرقية أو يعاني من مشاكل خطيرة في الظهر وباتت هذه الشائعات جزءا من التغطية الصحافية التي يحظى بها بوتين. وقد تزايدت هذه الشائعات خلال جائحة كورونا عندما التزم بوتين بنظام العزل الذاتي، رافضا الاقتراب من القادة خلال الاجتماعات والقمم فيما طالب الذين يخالطونه بعزل أنفسهم وإجراء اختبارات.

وخلال الغزو الروسي لأوكرانيا، خرجت وسائل إعلام وخبراء بزعم أن بوتين موجود في عزلة ويحصل على معظم المعلومات الاستخبارية بشأن الحرب من قلة مختارة من مسؤولين ربما لا يقولون الحقيقة الكاملة. وذهبت بعض التكهنات بأن بوتين يعاني من انهيار أو من اضطراب الشخصية النرجسية فيما يبدو أن الصحافيين يستغلون ذلك في محاولة استنتاج سبب قرار الرئيس الروسي بشن غزو غير مبرر لأوكرانيا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1800 في أوكرانيا فضلا عن آلاف الجرحى.

وفي ظل صمت الكرملين حيال توضيح حالة بوتين الصحية، لا يمكن التأكد من أن بوتين مصاب بمرض خطير أو أنه يستخدم الحرب في أوكرانيا لتعزيز مكانته أو الزعم بأن قرار الحرب جاء بسبب ما يعانيه من اضطرابات عقلية وسيظل كل ذلك مجرد تكهنات.

وكل هذا يؤكد أن لا أحد يعلم حقيقة حالة بوتين الصحية على وجه اليقين سواء المحليين أو الأطباء الذين يشاهدون مقاطع الفيديو المثيرة للجدل لرئيس الروسي أو حتى خبراء الشأن الروسي، وبالتالي فلا أحد يعلم ما يدور في رأس زعيم الكرملين.

كلير روث / م. ع

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


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