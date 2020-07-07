 ما حقيقة أكبر خفاش على الأرض في الفلبين؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.07.2020

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منوعات

ما حقيقة أكبر خفاش على الأرض في الفلبين؟

ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة لخفاش ضخم في الفلبين يصل حجمه لما يقارب حجم الإنسان. فهل الخفاش حقيقي أم لا؟ وكم يبلغ حجم أكبر خفاش على الأرض؟

هل يوجد خفاش بحجم الإنسان؟

هل يوجد خفاش بحجم الإنسان؟

تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورة لخفاش ضخم في الفلبين أثارت ذعر الكثيرين، ليبدأ البعض في البحث عن حقيقة الخفاش الغامض.

من جهته، أكد موقع (snopes) المتخصص في التحقق من صحة المضامين والصور المنشورة على الإنترنت، صحة الصورة وأشار لظهورها لأول مرة على الإنترنت عام 2018.

ووفقا لموقع (science alert) العلمي، الذي أكد بدوره صحة الصورة، فقد نشرت أول مرة في موقع Reddit عبر متابع فلبيني قال إنه قام بالتقاطها بمنطقة سكنه.

لكنه في الوقت ذاته يشير الموقع إلى أن زواية التقاطها جعلتالخفاش يبدو أكبراً من حجمه الحقيقي. فحجم هذه الفصيلة ”ليست في حجم الإنسان بالتأكيد“، يقول موقع science) alert)

 العلمي.

وأوضحت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني بأن الصورة التقطت باستخدام تقنية ”التصوير ذي المنظور القصري" والتي تظهر الأجسام عبره بحجم مختلف عن حجمها الحقيقي، وذلك على غرار الصور التي تظهر على سبيل المثال أشخاصا بنفس حجم المباني الضخمة كبرج بيزا المائل أو برج إيفل.

وبالفعل، توجد فصيلة من حيوان الخفاش تتسم بضخامة حجمها ويطلق عليها اسم ”الثعالب الطائرة“ (flying foxes). ويرجح موقع (science alert) أن الخفاش الظاهر على الصورة ينتمي لهذه الفصيلة اعتمادا على وجهه الطويل الشبيه بالثعلب وأذنيه المدببتين.

لكن ضمن فصيلة "الثعالب الطائرة" نفسها، هناك أنواع مختلفة. ومنها "الثعلب الذهبي الطائر" التي هي الأكبر حجماً على الإطلاق.

بيد أن الموقع العلمي ينفي أن يكون الخفاش المثير للجدل ينتمي إلى هذا النوع المذكور، لكونه لا يتوفر على فراء أصفر اللون أعلى رأسه، وهو أكثر ما يميز هذا النوع بالتحديد.

ومهما كان نوعها إلا أن فصيلة "الثعالب الطائرة" عند الطيران، تبلغ أجنحتها أكثر من متر ونصف، لكن جسمها على العموم لا يتعدى 30 سنتيمترا، وبالتالي فإنه من المستحيل أن يكون الطائر المثير للجدل بنفس ما تظهره الصورة.

وتعيش خفافيش "الثعلب الذهبي الطائر" في إفريقيا وآسيا، وتعتبر من الحيوانات المهددة بالإنقراض. ففي الفلبين يتم اصطيادها بغرض تناولها، وهو ما أدى تراجعا أعدادها بقوة، حسب موقع (science alert).

د.ب/و.ب

  • Australischer Flughund mitten im Flug mit ausgebreiteten Flügeln im Tageslicht

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    ليس الكهوف فقط

    ينتشر الخفاش بكثرة، وتستطيع أن تجده تقريبا في كل مكان وفي حالات عديدة معلقا على الأشجار، وأيضا في قمم الجبال، أو مخبأ في شقوق الكهوف. الخفافيش هي الثدييات الأكثر شيوعا على الأرض وتسكن جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية. وهي تشكل حوالي 20 في المائة من جميع الثدييات. وهو الوحيد من الثدييات القادر على الطيران.

  • Honduran white bat laying in a leaf

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    خفافيش بيضاء

    في المجموع، هناك أكثر من 1100 نوع من الخفافيش، ولكن خمسة أنواع فقط هي بيضاء. هذا النوع، الذي يبلغ طوله حوالي أربعة إلى خمس سنتيمترات، يشار إليه أحيانًا باسم مارشميلو-بف "Marshmallow-Puff" هذا النوع اللطيف غذاؤه الرئيسي هو من ثمار التين عادة.

  • Close up of the face of a ghost bat

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    هل يشرب الدم؟

    على الرغم من أن الخفافيش تعتبر مخلوقات عير محبوبة في أجزاء كثيرة من العالم، إلا أن ثلاثة أنواع فقط من أنواع الخفاش المتعددة هي من تشرب الدم فعلا. حيث تستخدم هذه الأنواع أسنانها الحادة لمهاجمة الحيوانات ومص دمائها، كما أنها تهاجم الإنسان أحيانا وتنقل العدوى والمرض.

  • A close up of the brown, long-eared bat perched on a branch

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    أعشى الليل؟

    الأذنان الكبيرتان بشكل غريب يحتاجهما الخفاش من أجل تحديد الاتجاهات تماما كـ "السونار". فالخفافيش تصدر موجات صوتية عالية التردد من حناجرهت لا يسمعها البشر دائما، وتقوم برصدها مجددا من أجل تكوين خريطة لمحيطها بدقة شديدة. ويعتمد الخفاش على هذه الميزة للصيد والتحرك لأنه لا يرى بالظلام جيدا.

  • Long-nosed bat feeds on a plant

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    لولا الخفاش لما كان هناك موز أو مانغو أو أفوكادو

    تلعب الخفافيش دورًا مركزيًا في تلقيح النباتات. يعتمد أكثر من 500 نوع من النباتات على الخفافيش لتلقيح أزهارها، بما في ذلك الموز والأفوكادو والمانغو ونبات الأجافه (نبته يستخرج خلاصتها بديلا عن السكر.) بعض الخفافيش طويلة الأنف (كما في الصورة)، لديها ألسنة طويلة للغاية لهذه المهمة.

  • A water bat dancing on the water's surface

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    تعيش طوبلا

    على الرغم من أن الخفافيش تحصل على مولود واحد في السنة، إلا أن معظمها يعيش طويلا مقارنة بغيرها من الثدييات، وتفوق أعمارها 30 عاما، وهو ما يفسر أعدادها مقارنة ببقية الثدييات.. يرى العلماء سبب طول أعمارها في قدرتها الفريدة على تحمل الفيروسات التي يستضيفونها ولا يمرضون بها.

  • Cave full of bats

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    التعايش مع الفيروسات

    بيد ان الخفافيش هي ايضا المضيف الطبيعي للعديد من الفيروسات بما فيها الفيروسات التاجية مثل السارس ومتلازمة الشرق الأوسط والسارس الجديد CoV-2. وهنالك جدل حول دورها في فيروس كورونا ( كوفيد19). وبفضل جهاز المناعة الفريد، فإنها تنقل هذه الأمراض الفتاكة إلى أنواع أخرى، ولكن درجة حرارة الجسم العالية والمستويات العالية من الإنترفيرون المضاد للفيروسات تبقيها صحية.

  • A woman makes noise as she directs the bats away

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    حماية بدلا من القضاء!

    وعلى الرغم من أن الخفافيش ترتبط مرارا بالأمراض الخطيرة، فإنها تحتاج إلى الحماية لأنها تؤدي دورا مركزيا في معظم النظم الإيكولوجية. فبدونها مثلا سيزداد عدد البعوض في أفريقيا لدرجة كبيرة، وسيصل وباء الملاريا إلى أبعاد لا يمكن تصورها.


 

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